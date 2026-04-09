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Llega a Netflix el anime que marcó a toda una generación: el ‘reboot’ de los “magos del balón” que conquistaron el mundo

La plataforma recupera uno de los mayores fenómenos del anime con una versión renovada

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Imagen de 'Captain Tsubasa' (2018)
Imagen de 'Captain Tsubasa' (2018)

“Oliver Benji, los magos del balón, Benji Oliver, sueños de campeón”. Si has leído esta frase cantando, tuviste una infancia alejada de TikTok. Oliver y Benji (cuyo título original es Captain Tsubasa) fue un anime emitido entre 1983 y 1986 y que llegó a España a principios de los 90 gracias a canales como Telecinco. Con 128 capítulos de 22 minutos cada uno, se convirtió en una de las series más populares de la época.

Basada en la serie de manga del mismo nombre escrita e ilustrada por Yōichi Takahashi en 1981, a lo largo de las décadas, la franquicia ha tenido varias continuaciones y reinterpretaciones. Desde Shin Captain Tsubasa, estrenada en 1989, que cerraba la primera etapa del manga, hasta versiones posteriores como Captain Tsubasa J en los años noventa o Road to 2002, emitida entre julio de 2001 y junio de 2002, que situaba a sus protagonistas en el fútbol profesional internacional.

Sin embargo, sería en 2018 cuando la historia daría un paso definitivo hacia el presente con el estreno de Captain Tsubasa, un reboot que volvía a narrar desde cero los orígenes del personaje, adaptándolos a una nueva generación de espectadores.

En Netflix este viernes 10 de abril

Ahora, esa versión es la que aterriza en Netflix. La plataforma estrena este viernes 10 de abril Capitán Tsubasa: Campeones, acercando este título a un público mucho más amplio tras su paso por AnimeBox. La serie consta de 52 episodios divididos en dos temporadas.

Imagen de 'Oliver y Benji'
Imagen de 'Oliver y Benji'

La historia original tiene como tema central las aventuras futbolísticas de Tsubasa y sus amigos desde su infancia hasta que llegan a formar parte de la selección nacional de Japón. Esta nueva versión, según la sinopsis oficial, sigue a Tsubasa, un chico que siente una pasión desbordante por el fútbol y se muda a la ciudad de Nankatsu, donde conoce a grandes amigos. Entre ellos destaca el portero Genzo Wakabayashi —Benji en España—, así como Kojiro Hyuga, el eterno rival de los protagonistas.

Uno de los cambios más llamativos de esta nueva versión es, precisamente, el uso de los nombres originales japoneses, algo que puede resultar chocante para quienes crecieron con unos nombres más occidentales.

Además, el proyecto no se limita a esta primera etapa: la continuación, titulada Captain Tsubasa: Junior Youth Arc, amplía la historia con nuevas competiciones internacionales y el crecimiento deportivo del protagonista. Esta serie desarrolló sus 39 episodios entre 2023 y 2024, adaptando el Torneo Juvenil de Francia, la rivalidad entre Tsubasa y Kanda por el amor de Sanae, y terminando con el protagonista jugando en Brasil.

Por otro lado, la serie original de Oliver y Benji, compuesta por 128 episodios y seis temporadas, está disponible en España a través de plataformas como Atresplayer —en su canal Kidz— y servicios como Apple TV. En ella se narra la historia de Oliver Atom y su camino para convertirse en el mejor futbolista del mundo, una meta que, décadas después, sigue inspirando a nuevas generaciones de aficionados y que en pleno 2026 coincide con el Mundial de fútbol.

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