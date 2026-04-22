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Una nueva película española se suma a Los Javis, Almodóvar y Sorogoyen en Cannes: protagonizada por Rebecca Hall (’Vicky Cristina Barcelona’) y David Verdaguer

La ópera prima de María Martínez Bayona se proyectará en la sección Cannes Première

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'The End Of It', la opera prima de Maria Martínez Bayona (Fasten Films)
'The End Of It', la opera prima de Maria Martínez Bayona (Fasten Films)

El cine español se encuentra en su mejor momento. La nueva edición del Festival de Cannes lo avala. Este miércoles, se ha añadido una nueva cinta nacional a las anunciadas previamente en la Sección Oficial —con un triplete protagonizado por Los Javis, Pedro Almodóvar y Rodrigo Soroyen— o las incluidas en las secciones paralelas como la de la Semana de la Crítica, con Aina Clotet. Ahora es el turno de la ópera prima de María Martínez Bayona, The End of It.

La película formará parte de la sección Cannes Première, cuya 79.ª edición del certamen tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo. La cinta cuenta con un reparto de lujo: Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), Noomi Rapace (Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres, Prometheus), Gael García Bernal (Y tu mamá también), Beanie Feldstein (Súper empollonas, Lady Bird) y el catalán David Verdaguer (Siempre es invierno, Verano 1993).

Parte del reparto de 'The end of it', de María Martínez Bayona. (Fasten Films)
Parte del reparto de 'The end of it', de María Martínez Bayona. (Fasten Films)

La ficción se sitúa en un futuro cercano en el que el envejecimiento ha sido erradicado y la muerte se ha convertido en una decisión voluntaria. Así, Claire, una artista retirada que se aproxima a su 250 cumpleaños, decide que ha llegado el momento de poner fin a su vida. Su determinación desencadena un conflicto íntimo y familiar que afecta a su marido, a su hija y a su asistente de inteligencia artificial.

Rodada en Canarias, la cinta es una coproducción entre España, Reino Unido y Noruega. “Después de cuatro años intensos, el estreno en Cannes supone un gran reconocimiento al enorme talento y trabajo de Maria, así como de todo un equipo que se ha volcado para hacerlo posible y al que estamos profundamente agradecidos”, han escrito desde Fasten Films, productora del largometraje.

El aclamado director Pedro Almodóvar expresa su alegría por la selección de tres películas españolas para competir en el prestigioso Festival de Cannes, un hecho que califica como 'insólito' y que demuestra el buen estado del cine nacional.

La presencia española en Cannes no se limita a este título. En la sección Cannes Première también se ha confirmado Aquí, del portugués Tiago Guedes, con participación de actores españoles como Manolo Solo o Patricia López Arnaiz. En Una Cierta Mirada competirá Victorian Psycho, de Zachary Wigon, basada en la novela de la española Virginia Feito, mientras que en las proyecciones especiales se presentará Ashes, dirigida por el mexicano Diego Luna y con participación española.

Quién es María Martínez Bayona

Nacida en Reus y establecida en Londres desde hace más de una década, María Martínez Bayona ha construido una sólida trayectoria en el formato corto antes de dar el salto al largometraje. Formada en la National Film and Television School gracias a una beca de La Caixa, su cortometraje de graduación, MIA, fue presentado en el BFI London Film Festival y obtuvo reconocimiento en premios como los RTS Student Awards. Posteriormente, trabajos como Such Small Hands, adaptación de una obra de Andrés Barba, consolidaron su perfil en el circuito internacional de festivales.

“Esta película plantea una pregunta: ¿qué supondría vivir eternamente? Y lo que es más importante: ¿qué significa sentirse vivo? Una cuestión profundamente humana, paradójica y también absurda", comentó la cineasta en declaraciones recogidas por Audiovisual451.

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