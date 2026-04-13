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Una cuarta película española se une a Almodóvar, Los Javis y Sorogoyen y se apunta a última hora al Festival de Cannes: “La emoción nos tiene en un limbo”

La cineasta Aina Clotet presentará su película en la Semana Crítica, sección paralela dedicada a cineastas que han hecho su primer o segundo largometraje

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Imágenes de 'Viva', de Aina Clotet. (Ikiru Films)
Imágenes de 'Viva', de Aina Clotet. (Ikiru Films)

El cine español sigue de enhorabuena por su proyección internacional tras la triple inclusión de películas nacionales en la Sección Oficial del Festival de Cannes. Nombres como Pedro Almodóvar (Amarga Navidad), Rodrigo Sorogoyen (El ser querido), Javier Calvo y Javier Ambrossi (La bola negra) aspirarán a la Palma de Oro del prestigioso certamen. Sin embargo, sus producciones no serán las únicas representantes de España en la competición: a la lista con la inclusión de una cuarta película a última hora.

La última incorporación es Viva, el debut como directora de Aina Clotet, que ha sido seleccionada para integrar la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas más reconocidas del festival en la que participan directores en su primera o su segunda película. El largometraje, una comedia dramática, se ambienta en una Cataluña marcada por una sequía extrema y acompaña a Nora, una mujer de 40 años que, tras superar un cáncer de mama, debe reconstruirse y redescubrir sus motivaciones personales y profesionales.

El propio festival ya ha adelantado que la película de Clotet, en la que ella misma se hace cargo del papel principal, cuida cada detalle de este picante retrato de mujer, mientras la protagonista, interpretada por la propia cineasta, enfrenta dilemas y aspiraciones en medio de alucinaciones provocadas por una ola de calor. “La emoción de saberlo, hace justo dos días, nos tiene en un limbo”, confesaba la propia cineasta en un mensaje compartido en sus redes sociales. “Creo que no hay palabras para describir el profundo agradecimiento que siento”.

Imágenes de 'Viva', de Aina Clotet
Imágenes de 'Viva', de Aina Clotet. (Ikiru Films)

Quién es Aina Clotet

Nacida en Barcelona en 1982, Aina Clotet ha desarrollado una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. En la gran pantalla ha destacado en títulos como Els nens salvatges y Elisa K, mientras que sobre las tablas ha participado en montajes como Escenes d’un matrimoni/Sarabanda de Ingmar Bergman y Germanes de Carol López.

En televisión, su presencia habitual en producciones de TV3 (televisión autonómica de Cataluña), como Infidels y El cor de la ciutat, la ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la ficción catalana. Actualmente, protagoniza la serie Gran Nord. Su trabajo en 53 días de invierno le valió el Premio Butaca a la Mejor Actriz Catalana de Cine.

Clotet también ha sido galardonada en dos ocasiones con la Biznaga de Plata a la mejor actriz en el Festival de Málaga y ha recibido varias nominaciones a los Premios Gaudí. En 2024, obtuvo el premio a mejor interpretación en Canneseries por su papel en Esto no es Suecia, serie de la que es creadora y directora.

El aclamado director Pedro Almodóvar expresa su alegría por la selección de tres películas españolas para competir en el prestigioso Festival de Cannes, un hecho que califica como 'insólito' y que demuestra el buen estado del cine nacional.

Como guionista y directora, ha firmado el cortometraje Tiger y ha coescrito Después también junto a Carla Simón. Su labor creativa se ha nutrido de experiencias personales, como la crianza junto a su pareja, el actor y dramaturgo Marcel Borrás, lo que inspiró la serie Esto no es Suecia (donde Clotet ganaría el premio a la mejor interpretación en el Festival de Canneseries) para RTVE Play, donde ambos exploran los desafíos y aprendizajes de la paternidad desde una perspectiva realista y cercana.

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