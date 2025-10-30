España

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

El largometraje tendrá que tener la palabra Madrid en su título. El Gobierno regional asegura que “el turismo cinematográfico está en auge”

David Fernández

Por David Fernández

Guardar
La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Eduardo Parra - Europa Press)

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido inyectar 1,5 millones de euros en el nuevo proyecto del cineasta Woody Allen. La Dirección General de Turismo y Hostelería ha firmado un convenio este martes 28 de octubre con la empresa ‘Película Wasp AIE’, que se ha constituido para llevar a cabo la nueva película del director neoyorquino, que se rodará en Madrid. Las cláusulas del convenio de patrocinio regulan que la presidenta Ayuso acudirá al rodaje. La cantidad se dividirá en tres pagos. El primero de 150.000 euros este año 2025; 600.000 euros en 2026; y los últimos 750.000 euros en 2027.

El contrato ha sido hecho público por Óscar H. (@CiudadanO_O), un ciudadano muy activo en redes sociales que se define como defensor de los servicios públicos y la transparencia. La Comunidad de Madrid justifica este patrocinio porque debe “apoyar la celebración de eventos que puedan suponer un impacto turístico”. Y asegura que “el llamado turismo cinematográfico está en auge”. Las localizaciones que aparecen en películas o series “pueden despertar el interés de los espectadores y motivarlos a viajar a ese destino, convirtiéndose en turistas”, señala la memoria del convenio. Que cita datos de un informe de 2017 para señalar que “en este momento se trata de un nuevo tipo de turismo que responde a un desplazamiento del interés de los nuevos consumidores culturales hacia la industria audiovisual, con más de 80 millones de viajeros eligiendo su destino de vacaciones basándose en películas y series de televisión”.

La película, que empezaría a rodarse en 2026, tiene un título provisional de ‘Wasp 2026′, aunque el título definitivo deberá contener la palabra Madrid. “La publicidad y promoción de los destinos mediante la cinematografía ha sido a lo largo de la historia del cine un instrumento de marca, baste citar algunos ejemplos como ‘Vacaciones en Roma’, que sirvió como instrumento de promoción de esta ciudad en el mercado anglosajón, o series más actuales como ‘Emily en París’ o ‘Sexo en Nueva York’, que han servido como reclamo para incrementar las visitas turísticas a determinados emplazamientos”.

El director Woody Allen (Vianney
El director Woody Allen (Vianney Le Caer/Invision/AP, File)

¿Por qué Woody Allen? “Woody Allen es uno de los artistas contemporáneos más polifacéticos del panorama cinematográfico que ha configurado uno de los estilos más originales y valorados de la creación cinematográfica. Ganador de cuatro Oscar, tres como mejor guion y uno como mejor director, en el cine de Woody Allen predomina la historia, y allí donde transcurre”, explica la Dirección General de Turismo y Hostelería. Para la Comunidad, el nuevo proyecto de Allen, “cuyos largometrajes tienen una visibilidad en pantallas de todo el mundo (cine y plataformas) reúne excelentes condiciones de impacto y constituye un más que óptimo canal de promoción de la Comunidad de Madrid como destino turístico”.

La administración autonómica madrileña amplió el acuerdo con una compañía sanitaria vinculada a la pareja de la presidenta, permitiendo el control de salud laboral de empleados públicos mediante una nueva extensión presupuestada.

Promoción de Madrid en 40 países

A cambio de estos 1,5 millones de euros, la promoción de la Comunidad de Madrid tendrá un lugar protagonista en la futura promoción de la película. “No solo en un festival internacional de primera clase, sino incluso antes, en momentos anteriores a la realización de la película, desde el momento en que se haga público de forma mediática el anuncio del rodaje de la obra en la Comunidad de Madrid”. Se prevé que el largometraje se estrene con carácter internacional en cine en más de 40 países. En Europa los mercados principales son Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Rusia, Polonia y repúblicas bálticas. En América: EEUU, Canadá, Brasil, México, Colombia y Chile. En Asia, Japón, Corea, y China; y en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda.

El contrato con la Comunidad de Madrid incluye un desglose curioso de los pagos del patrocinio. El tercer pago, por ejemplo, un 10% del total, se realizará “tras la realización de la visita institucional al rodaje”. Es decir, incluye la posibilidad de la visita de Ayuso al rodaje. La productora está obligada a entregar al Gobierno regional una sinopsis del guion, “previa firma de un acuerdo de confidencialidad”. Además, la película “deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la Comunidad de Madrid y ser muestra de su característico paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita”. Un mínimo del 15% de las escenas de la película serán en exteriores y en ellas se visualizarán espacios y lugares característicos de la ciudad de Madrid, “incluyendo al menos otra localización identificable y característica fuera de Madrid ciudad y dentro de la Comunidad”.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoComunidad de MadridWoody AllenCineContratos PúblicosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer paga 3.300 euros por una moneda de oro y lo que le llega a casa es “un pepino viejo y arrugado”

La estafa se consumó cuando el padre de la víctima recogió el paquete y pagó la suma sin verificar su contenido

Una mujer paga 3.300 euros

Recorta el césped de esta manera para que dure todo el invierno: tardarás menos de 10 minutos

Estos son los pasos que debes seguir para tener un jardín impecable

Recorta el césped de esta

El tope al alquiler avanza: 304 ciudades están declaradas zonas de mercado tensionado, entre ellas, las tres capitales vascas

El Ministerio de Vivienda afirma que la medida “funciona” y que el precio de las rentas ha bajado un 8,9% en Barcelona y un 4,7% en el total de Catalunya desde su implantación

El tope al alquiler avanza:

Los príncipes Guillermo y Kate ganan la batalla legal a una revista francesa: el comunicado de Kensington

El matrimonio demandó a ‘Paris Match’ por la publicación de unas imágenes en las que aparecían disfrutando de unas vacaciones privadas en los Alpes junto a sus tres hijos

Los príncipes Guillermo y Kate

La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez

El partido de Puigdemont consuma la ruptura con el PSOE tras acusar a los socialistas de incumplir los compromisos del acuerdo de investidura

La militancia de Junts valida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La militancia de Junts valida

La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” y una comparecencia tras ser insultado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

ECONOMÍA

El tope al alquiler avanza:

El tope al alquiler avanza: 304 ciudades están declaradas zonas de mercado tensionado, entre ellas, las tres capitales vascas

La Justicia concede la incapacidad permanente a una mujer con síndrome postcovid: “Sus secuelas deben considerarse definitivas”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 30 octubre

España necesita tres millones de viviendas en alquiler y multiplicar por diez las protegidas en los próximos 15 años

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

La respuesta de Iker Casillas

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”