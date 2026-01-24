El actor ganador del Oscar que se ofrece para ser el próximo James Bond: “Desafío a la gente a que vea mi serie y no diga que debería ser el próximo 007″

Riz Ahmed quiere ser el próximo James Bond, y según su última serie sería el candidato perfecto

En el reciente estreno mundial de la serie Bait en el Festival de Sundance 2026, el actor y guionista Riz Ahmed se ha postulado nuevamente en el centro de la conversación sobre el futuro de James Bond. El evento, celebrado antes del lanzamiento en streaming programado para marzo, sirvió de plataforma para que el intérprete y ganador del Oscar reflexionara sobre la figura de Bond y sobre su propia carrera, mientras los rumores sobre la sucesión del agente 007 cobran fuerza en las redes.

En Bait, Ahmed da vida a un actor londinense que lucha por encontrar su lugar en la industria. La trama se dispara cuando una audición para convertirse en el próximo James Bond se convierte en viral, lanzando al personaje a una crisis existencial. Según explicó el propio Ahmed durante una entrevista en Sundance junto a su compañero de reparto Guz Kahn, la serie va más allá del mito de Bond. “Había estado tomando notas de todas las contradicciones que forman parte de mi vida”, relató. “La diferencia entre el yo público y el privado. Lo que me inspiró fue esa sensación de que la vida a veces parece una gran audición”. Ahmed enfatizó que su objetivo era “crear un programa que explorara esa búsqueda de aprobación y validación en la era digital”.

La serie, producida por Prime Video, utiliza la figura de Bond como un espejo de los anhelos e inseguridades del protagonista. Ahmed subraya que, más que tratarse de una parodia o una sátira directa, Bait representa una profunda indagación sobre la necesidad de ser aceptado y la presión de encajar en modelos de éxito predefinidos. “Todos estamos intentando demostrar algo en línea, buscando la validación de desconocidos”, afirmó el actor, quien también es creador de la serie.

Riz Ahmed en 'Bait'

No faltan candidatos para el papel

En paralelo al lanzamiento de Bait, el universo de James Bond atraviesa su propia fase de transformación. Tras el cierre de la era de Daniel Craig, la franquicia, ahora bajo el respaldo de Amazon, se prepara para un relanzamiento cinematográfico dirigido por Denis Villeneuve, conocido por filmes como Blade Runner 2049 y Dune. La expectativa sobre el próximo actor que encarnará a Bond ha generado todo tipo de especulaciones mediáticas.

En el contexto de la entrevista en Sundance, Ahmed abordó con humor la cuestión de quién será el próximo 007. “Todos han tenido una audición para Bond. La de Daniel Craig fue Layer Cake… Esta es mi audición para Bond. Reto a cualquiera a ver esta serie y pensar que no deberíamos interpretar a Bond”, bromeó el actor. La declaración se produce en un momento en que las redes sociales alimentan rumores sobre la posible elección de Jacob Elordi, conocido por su papel en Euphoria y nominado al Oscar por Frankenstein, como el sucesor de Craig. Ahmed no ocultó su interés por el personaje. “No me importa quién interprete a James Bond, siempre y cuando sea yo”, afirmó entre risas, tras lo cual simuló abandonar el set cuando Guz Kahn le comentó que Elordi podría quedarse con el papel. La escena, recogida en la cobertura del festival, ilustra el tono desenfadado con el que el actor aborda el tema, aunque su deseo de asumir el icónico rol es evidente.

Más allá de la anécdota y el humor, Ahmed quiso dejar claro que el eje de Bait no reside en la figura de Bond en sí, sino en lo que representa para su personaje y para la audiencia. “James Bond, en nuestra serie, es un símbolo de lo que mi personaje desea ser: el arquetipo del alfa. Solo quiere ser otra persona, y eso es algo que muchos de nosotros también queremos”, explicó. A través de su ficción, Ahmed explora el anhelo universal de transformación y la lucha interna por satisfacer expectativas ajenas y propias. La serie se instala así en un cruce entre la cultura popular y la introspección personal, usando la fama de Bond como vehículo narrativo para abordar inquietudes contemporáneas sobre la autenticidad y el sentido de pertenencia. Tanto la serie como las declaraciones de Ahmed durante el festival refuerzan la vigencia del debate sobre quién debe encarnar a 007, mientras la industria y los seguidores esperan el anuncio oficial del nuevo James Bond.