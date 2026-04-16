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La miniserie protagonizada por Julianne Moore que tiene cinco capítulos y recuerda a ‘The White Lotus’: “Ingeniosamente escrita y bien dirigida”

Una comedia negra que explora las tensiones de clase

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Milly Alcock y Julianne Moore en 'Sirenas' (Netflix)
Milly Alcock y Julianne Moore en 'Sirenas' (Netflix)

Desde su estreno en 2021, The White Lotus se ha consolidado como uno de los retratos más afilados de la sociedad. Lo que comenzó como una miniserie ambientada en un resort de lujo en Maui terminó convirtiéndose en una antología capaz de mutar en cada temporada sin perder su esencia: un asesinato como telón de fondo y el choque constante entre los privilegiados y las clases trabajadoras, evidenciando las tensiones de clase.

A partir de esa estructura, la ficción ha abordado distintos temas, desde el colonialismo y las diferencias raciales en su primera entrega hasta la política del sexo en la Sicilia de la segunda o la espiritualidad en su tercera temporada, ambientada en Tailandia. Esa mirada crítica con retazos de comedia negra ha marcado el camino para otras producciones. Por ejemplo, la miniserie Sirenas.

Miniserie de cinco episodios creada por Molly Smith Metzler, autora de la también miniserie de Netflix La asistenta, protagonizada por Margaret Qualley y su progenitora, Andie McDowell. En esta ocasión, Smith adapta aquí su obra teatral Elemeno Pea (2011) para construir un relato centrado en las relaciones familiares y las dinámicas de poder.

De qué va ‘Sirenas’

La historia sigue a Devon DeWitt, interpretada por Meghann Fahy (The White Lotus, The Bold Type), quien comienza a inquietarse por el vínculo que su hermana menor Simone (Milly Alcock) ha desarrollado con su nueva jefa. Se trata de Michaela Kell, interpretada por Julianne Moore. Socialité, activista por los derechos de los animales y amante de las aves, Michaela encarna una opulencia tan extrema que roza lo caricaturesco, al tiempo que esconde un carácter mucho más oscuro.

Milly Alcock, Julianne Moore y Meghann Fahy en 'Sirenas' (Netflix)
Milly Alcock, Julianne Moore y Meghann Fahy en 'Sirenas' (Netflix)

Impulsada por un instinto protector, Devon decide visitar a su hermana en la espectacular finca costera de los Kell. Ese fin de semana, que en principio parece una simple reunión, pronto se transforma en un escenario de enfrentamientos, revelaciones y tensiones. A medida que avanza la narración, la protagonista descubre que la influencia de Michaela va mucho más allá de lo que imaginaba, y que las relaciones dentro de ese entorno son más complejas —y peligrosas— de lo que aparentan. Junto a ellas, completan el reparto nombres como Kevin Bacon, Glenn Howerton, Bill Camp y Félix Solís.

La crítica opina

En plataformas de agregación de críticas como Rotten Tomatoes, Sirenas mantiene una acogida desigual que refleja bien sus propias contradicciones. La miniserie obtiene una valoración moderadamente positiva por parte de la crítica, con un 75% de puntuación.

Preocupada por la relación demasiado cercana de su hermana con su jefa millonaria, una mujer sencilla busca respuestas en una lujosa propiedad junto al mar. (Crédito: Netflix)

Sirenas, ingeniosamente escrita y bien dirigida, probablemente funcionaría independientemente de quién interpretara a estos personajes deliciosamente astutos, pero se ve enormemente beneficiada por la presencia de Julianne Moore como la etérea y manipuladora Michaela", escribió Neely Swanson, del medio Beverly Hills Courier. En cambio, no fue tan favorable para el público, que le dio un 56% de puntuación.

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