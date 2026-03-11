España Cultura

Confirmado: este es el rincón de España en el que se rodará la próxima temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’

Nuestro país se vestirá de Dorne en la segunda entrega de la serie de HBO Max ambientada en el universo de ‘Juego de tronos’

La primavera traerá a Gran Canaria el rodaje de la segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos, la esperada serie ambientada en el universo de George R.R. Martin. Los Siete Reinos adelantó en exclusiva la información y, tras la verificación con fuentes locales y observaciones propias, la ubicación ha quedado confirmada: la presa de Las Niñas, en el municipio de Tejeda, será el principal escenario natural de la producción. Medios locales de las Islas Canarias y la propia Los Siete Reinos han constatado que la presa de Las Niñas se convertirá en la base de los rodajes exteriores de la temporada. El área de acampada y la zona recreativa del embalse permanecerán reservadas para el equipo técnico desde el 23 de febrero y hasta el 15 de mayo. Durante ese periodo, el acceso público estará restringido para garantizar el desarrollo de las labores de la serie.

Las fuentes consultadas destacan que ya se observan trabajos de acondicionamiento en la zona. Se han instalado estructuras que evocan una estética medieval, fabricadas principalmente con troncos de pino, y se están habilitando huertos artificiales que servirán como apoyo visual en determinados planos de la ficción. Estas intervenciones transforman el entorno para recrear el universo de los Cuentos de Dunk y Egg con fidelidad visual, adaptando el paisaje canario a las necesidades de la narración.

La reserva del área de acampada y la zona recreativa para la producción se prolongará durante casi tres meses. Según la información aportada, el equipo técnico aprovechará este tiempo para completar los ajustes escenográficos y logísticos necesarios antes de la llegada de los actores y el inicio de la filmación principal. El volumen de movimiento en la presa de Las Niñas confirma la magnitud de la producción y la relevancia del enclave elegido para la serie. La elección de este entorno no es casual. El paisaje de la presa, rodeado de pinares y montañas, ofrece condiciones idóneas para recrear escenarios de fantasía medieval. Las adaptaciones en el lugar responden a las exigencias del guion y al deseo de aprovechar recursos naturales que aporten autenticidad a las escenas.

Imagen de la Presa de
Imagen de la Presa de las Niñas, un lugar de mito y leyenda en Gran Canaria que será escenario destacado en la próxima temporada de 'El caballero de los Siete reinos'

Canarias se vestirá de Dorne

La presencia de huertos artificiales y el entorno de la presa tienen una función narrativa específica en la historia. En la novela La espada leal, la trama se desarrolla en una región amenazada por una sequía persistente. El acceso al agua y la posibilidad de cultivar solo en áreas cercanas a presas generan conflictos regionales que se reflejan en la serie. Este detalle, confirmado por Los Siete Reinos, evidencia la atención al contexto literario original y anticipa que los espectadores verán en pantalla la adaptación visual de estos elementos argumentales. El uso de huertos y la ambientación junto a una presa no solo responden a criterios técnicos, sino que también enriquecen la trama central de la temporada.

El calendario de producción indica que el equipo técnico permanecerá en la zona de la presa hasta el 15 de mayo, realizando tareas previas al rodaje con actores. Según lo informado, es improbable que las escenas principales se filmen antes de abril. Por tanto, se prevé que el grueso de la grabación con el elenco se concentre entre ese mes y el cierre de la reserva del embalse. A la espera de confirmaciones oficiales por parte de la productora, las próximas semanas podrían aportar datos precisos sobre el inicio de las grabaciones y la presencia de los protagonistas en Gran Canaria. Permanece la incógnita sobre cuál será la representación visual de Dorne en esta temporada. No se ha aclarado si otra parte de Gran Canaria o alguna isla diferente de Canarias servirá para recrear este territorio. El showrunner de la serie, Ira Parker, reveló que Dorne aparecerá en la segunda temporada, probablemente en un flashback o como parte de un sueño del personaje Dunk, en el arco de La espada leal.

La confirmación de la localización en Gran Canaria sitúa a las Islas Canarias nuevamente en el mapa de producciones internacionales. El rodaje de El caballero de los Siete Reinos promete renovar el interés por los paisajes españoles en la industria televisiva y atraer la atención de los seguidores de la saga y de la obra de George R.R. Martin. El desarrollo de la serie en el entorno natural de la presa de Las Niñas representa un nuevo capítulo en la relación entre la franquicia y los escenarios españoles, consolidando a las islas como enclave estratégico para grandes producciones audiovisuales.

