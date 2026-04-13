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Así es Yudania Gómez Heredia, la directora de orquesta del ‘LUX Tour’ que empezó analizando ‘Berghain’ en redes sociales y ahora acompaña a Rosalía en su gira mundial

La directora, compositora y organista cubana al frente de la gira llega esta semana a Barcelona, donde el Palau Sant Jordi acoge cuatro conciertos

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Yudania Gómez Heredia, directora de orquesta del 'LUX Tour'
Yudania Gómez Heredia, directora de orquesta del 'LUX Tour' (Instagram)

Rosalía vuelve a casa. Tras arrancar en Francia, pasar por Madrid y Lisboa, el LUX Tour retoma la península para volver a la ciudad que la vio nacer. La cantante catalana actuará este lunes, miércoles, viernes y sábado en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal. Como ella misma canta en Reliquia: “Crecí y el descaro lo aprendí por ahí, por Barcelona”.

La autora de LUX inauguró la gira el pasado 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon. Dentro de toda la expectación que generó el primer concierto, mucho se habló también de la presencia de la orquesta que acompañaba a la cantante, la Heritage Orchestra, y de la figura que la dirige: Yudania Gómez Heredia.

Directora de orquesta, compositora, organista, pianista acompañante e intérprete, Heredia nació en Cuba, pero actualmente reside en Núremberg, Alemania. En su caso, se podría decir que todo empezó con Berghain, el primer single de la era Lux que Rosalía publicó el pasado mes de octubre. La músico cubana pasó de analizar en Instagram las referencias clásicas del universo sonoro de la artista catalana a dirigir la orquesta de su gira mundial.

De Instagram al ‘LUX Tour’

“Es una locura todo, la verdad, y ha sido todo un poco rápido… pasó sin que yo me diera cuenta de la magnitud”, reconocía en el pódcast Las Cosmos. “Hay tantas facetas de la música clásica que son divertidas… Trato de enseñarlas con lo que yo hago. Que la gente diga: ‘Mira, es súper interesante hablar de Bach’. Hasta una misa de réquiem puede serlo", señaló en el pódcast.

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La directora publicó un análisis de Berghain en Instagram el pasado 1 de noviembre: “Tenemos una orquestación con una factura muy a lo Vivaldi”, dijo. El coro para mí o es más tirando para una ópera de Lully o tirando para una ópera de Purcell o de Händel, tipo inglesa, o incluso por lo del texto en alemán y todo, como que se nos da un guiño a la Johannes Passion", añadió. La propuesta de LUX —un álbum con fuerte carga sinfónica y referencias a la música clásica— encontró en Gómez Heredia una intérprete natural. Tras el estreno de Lyon, Gómez Heredia describió la experiencia como “surreal”. “Una orquesta le da un apoyo y hace que todo se sienta muy real, como en los teatros, como en la ópera”.

Ahora, la propia directora reconoce que, aunque era la primera vez que se enfrentaba a un repertorio de estas características dentro del pop, la sensación era de familiaridad absoluta. “Lo siento tan cercano que es como si lo hubiera hecho toda mi vida”, explicaba.

Especializada en dirección coral y teoría musical y en misa afrocubana

La historia de Gómez Heredia, sin embargo, venía escribiéndose desde mucho antes. Natural de Santa Clara, se formó en Cuba, primero en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, para estudiar Teoría Musical, y después en el Instituto Superior de Arte estudió Composición y Dirección Coral. Más tarde, en 2015, llegó a Alemania gracias a una beca para estudiar en Regensburg, donde amplió su formación con estudios de música sacra, improvisación al órgano, dirección coral y dirección de orquesta.

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'
Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

Uno de sus proyectos más personales es la misa afrocubana, una obra nacida casi a contrarreloj para su graduación en Núremberg y que mezcla elementos de la tradición litúrgica con sonoridades yorubas y afrocubanas. Su vocación divulgativa, además, forma parte central de su identidad artística. “Hay tantas facetas de la música clásica que son mucho más abiertas, que son súper divertidas”, defendía. “Eso es lo que yo trato de hacer con mi Instagram: que la gente vea que es super interesante hablar de Bach o de Beethoven”. Para ella, proyectos como el de Rosalía pueden abrir una puerta inesperada: “Cuando sacó lo de Berghain, la gente empezó a oír Vivaldi”.

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