La película protagonizada por Helen Hunt que tuvo secuela 28 años después: “Un éxito veraniego que hará las delicias de todos”

Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)

Este lunes 15 de junio la actriz y directora estadounidense Helen Hunt ha cumplido 63 años. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en la película Mejor... imposible (1997) es una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense de las últimas décadas gracias a títulos como Náufrago (2000), Lo que ellas quieren (2000) o la serie Loco por ti (1992-1997).

Sin embargo, hay una película que ocupa un lugar especial dentro de su filmografía. Esta es Twister (1996), el exitoso largometraje centrada en un grupo de cazadores de tormentas que persiguen tornados por el Medio Oeste estadounidense. La película fue un fenómeno de taquilla recaudando cerca de 500 millones de dólares y, casi tres décadas después, el año pasado, dio lugar a una secuela (independiente) que volvió a despertar el interés del público por esta historia.

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Dirigida por Jan de Bont y protagonizada por Helen Hunt junto a Bill Paxton, Twister sigue a un grupo de cazadores de tormentas que recorren Oklahoma con el objetivo de probar un innovador dispositivo capaz de recopilar datos del interior de los tornados. En medio de fenómenos meteorológicos cada vez más peligrosos, Jo Harding (Hunt) y su exmarido Bill (Paxton) deberán dejar a un lado sus diferencias personales para enfrentarse a una serie de tormentas devastadoras que amenazan con destruir todo.

Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)

La película fue aclamada por sus logrados efectos especiales, considerados revolucionarios para la época. “Resulta imposible distinguir las auténticas tormentas, los tornados captados por la segunda unidad de producción, de las creadas por los diseñadores de efectos especiales”, escribió el diario El País en su crítica de 1996. En USA Today, el periodista Mike Clark la definió como “un éxito veraniego que hará las delicias de todos”, una valoración que casi tres décadas después sigue reflejando el cariño que el público mantiene por la película.

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El espectacular resultado visual convirtió a la cinta en una referencia dentro del cine de catástrofes y le valió dos nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido. Además, fue una de las primeras superproducciones en demostrar el potencial de las imágenes generadas por ordenador para recrear fenómenos naturales a gran escala, abriendo el camino a numerosos éxitos de Hollywood que llegarían en los años posteriores.

Los problemas durante el rodaje

Sin embargo, el éxito de la producción fue mucho mejor que el rodaje. Bill Paxton llegó a explicar en una entrevista que tanto él como Hunt sufrieron lesiones oculares mientras rodaban una escena que requería mirar directamente a unas potentes luces.

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Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)

“Recuerdo esas cuatro bombillas de 160.000 vatios de luz sujetas a la parte trasera del camión de cámaras, filmándonos”, recordó Hunt en una entrevista de 2020 con Vulture. “Y de por sí tengo los ojos muy entrecerrados y sensibles. Y recuerdo haber pensado: ‘Apenas puedo mantener los ojos abiertos’”. “Estuvimos allí todo el día rodando la escena, y al día siguiente, Bill entró en el camerino de maquillaje y me preguntó: ‘¿Puedes ver?’. Y yo le dije: ‘En realidad, no’. Fue muy raro”, explicó Hunt. Finalmente los daños temporales afectaron a su visión durante varios días.

Pese a ello, en 2024 llegó una secuela independiente llamada Twisters, que, dirigida por Lee Isaac Chung, sigue a Kate (Daisy Edgar-Jones), una antigua cazadora de tormentas que abandonó la actividad tras vivir una experiencia traumática. Cuando un viejo amigo le propone volver a estudiar tornados, regresa al campo y cruza su camino con Tyler (Glen Powell), una popular estrella de las redes sociales conocida por grabar sus arriesgadas persecuciones de tormentas.

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