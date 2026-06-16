España Cultura

La película protagonizada por Helen Hunt que tuvo secuela 28 años después: “Un éxito veraniego que hará las delicias de todos”

La cinta se convirtió en un fenómeno de taquilla gracias a sus innovadores efectos especiales

Guardar
Google icon
Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)
Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)

Este lunes 15 de junio la actriz y directora estadounidense Helen Hunt ha cumplido 63 años. La ganadora del Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en la película Mejor... imposible (1997) es una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense de las últimas décadas gracias a títulos como Náufrago (2000), Lo que ellas quieren (2000) o la serie Loco por ti (1992-1997).

Sin embargo, hay una película que ocupa un lugar especial dentro de su filmografía. Esta es Twister (1996), el exitoso largometraje centrada en un grupo de cazadores de tormentas que persiguen tornados por el Medio Oeste estadounidense. La película fue un fenómeno de taquilla recaudando cerca de 500 millones de dólares y, casi tres décadas después, el año pasado, dio lugar a una secuela (independiente) que volvió a despertar el interés del público por esta historia.

PUBLICIDAD

Dirigida por Jan de Bont y protagonizada por Helen Hunt junto a Bill Paxton, Twister sigue a un grupo de cazadores de tormentas que recorren Oklahoma con el objetivo de probar un innovador dispositivo capaz de recopilar datos del interior de los tornados. En medio de fenómenos meteorológicos cada vez más peligrosos, Jo Harding (Hunt) y su exmarido Bill (Paxton) deberán dejar a un lado sus diferencias personales para enfrentarse a una serie de tormentas devastadoras que amenazan con destruir todo.

Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)
Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)

La película fue aclamada por sus logrados efectos especiales, considerados revolucionarios para la época. “Resulta imposible distinguir las auténticas tormentas, los tornados captados por la segunda unidad de producción, de las creadas por los diseñadores de efectos especiales”, escribió el diario El País en su crítica de 1996. En USA Today, el periodista Mike Clark la definió como “un éxito veraniego que hará las delicias de todos”, una valoración que casi tres décadas después sigue reflejando el cariño que el público mantiene por la película.

PUBLICIDAD

El espectacular resultado visual convirtió a la cinta en una referencia dentro del cine de catástrofes y le valió dos nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido. Además, fue una de las primeras superproducciones en demostrar el potencial de las imágenes generadas por ordenador para recrear fenómenos naturales a gran escala, abriendo el camino a numerosos éxitos de Hollywood que llegarían en los años posteriores.

Los problemas durante el rodaje

Sin embargo, el éxito de la producción fue mucho mejor que el rodaje. Bill Paxton llegó a explicar en una entrevista que tanto él como Hunt sufrieron lesiones oculares mientras rodaban una escena que requería mirar directamente a unas potentes luces.

Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)
Bill Paxton - Helen Hunt - Tornados 1996 (Universal Pictures)

“Recuerdo esas cuatro bombillas de 160.000 vatios de luz sujetas a la parte trasera del camión de cámaras, filmándonos”, recordó Hunt en una entrevista de 2020 con Vulture. “Y de por sí tengo los ojos muy entrecerrados y sensibles. Y recuerdo haber pensado: ‘Apenas puedo mantener los ojos abiertos’”. “Estuvimos allí todo el día rodando la escena, y al día siguiente, Bill entró en el camerino de maquillaje y me preguntó: ‘¿Puedes ver?’. Y yo le dije: ‘En realidad, no’. Fue muy raro”, explicó Hunt. Finalmente los daños temporales afectaron a su visión durante varios días.

Pese a ello, en 2024 llegó una secuela independiente llamada Twisters, que, dirigida por Lee Isaac Chung, sigue a Kate (Daisy Edgar-Jones), una antigua cazadora de tormentas que abandonó la actividad tras vivir una experiencia traumática. Cuando un viejo amigo le propone volver a estudiar tornados, regresa al campo y cruza su camino con Tyler (Glen Powell), una popular estrella de las redes sociales conocida por grabar sus arriesgadas persecuciones de tormentas.

Temas Relacionados

PelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas más taquilleras de 2025 con Jack Black y Jason Momoa: “Sorprendentemente divertida”

La producción que llevó a la gran pantalla el juego más vendido de la historia ya ha anunciado una secuela que contará con el reparto original

Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas más taquilleras de 2025 con Jack Black y Jason Momoa: “Sorprendentemente divertida”

‘Iván & Hadoum’, una historia de amor universal contada desde lo queer: “Se puede ser trans y vivir desde la luz, no desde el trauma”

El debut de Ian de la Rosa, premiado en Berlín y Málaga, convierte la clase, el racismo y la identidad en el telón de fondo de una historia que desafía los estereotipos. ‘Infobae’ habla con el director y sus protagonistas, Silver Chicón y Herminia Loh

‘Iván & Hadoum’, una historia de amor universal contada desde lo queer: “Se puede ser trans y vivir desde la luz, no desde el trauma”

Esta serie española lleva tres días en Netflix y ya se ha convertido en la más vista: un drama judicial sobre enfermedades mentales que mezcla humor y suspense

Elena Rivera se pone en la piel de una abogada con trastorno obsesivo-compulsivo que debe rehacer su vida tras una crisis en el peor momento

Esta serie española lleva tres días en Netflix y ya se ha convertido en la más vista: un drama judicial sobre enfermedades mentales que mezcla humor y suspense

J.A Bayona recuerda el fichaje de Tom Holland en ‘Lo imposible’, la película que lo lanzó a la fama: “Vimos a miles de niños, pero él tenía una humanidad muy especial”

El actor británico debutó en el cine de la mano de Bayona en 2012, cuando apenas tenía 14 años

J.A Bayona recuerda el fichaje de Tom Holland en ‘Lo imposible’, la película que lo lanzó a la fama: “Vimos a miles de niños, pero él tenía una humanidad muy especial”

Mientras todos ven el Mundial, ¿los demás qué hacemos? Este género literario dispara sus ventas en un 30% cada vez que se juega la Copa del Mundo

El análisis de las semanas en que se celebraron los Mundiales de 2018, 2022 y 2026 revela un patrón de consumo que favorece a determinadas obras

Mientras todos ven el Mundial, ¿los demás qué hacemos? Este género literario dispara sus ventas en un 30% cada vez que se juega la Copa del Mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

Los empleados de la construcción pierden dinero para su jubilación al no aportar las empresas a su plan de pensiones

DEPORTES

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

Una nueva Inglaterra busca saldar la cuenta pendiente de Moscú ante una Croacia en transición liderada por un Modrić enmascarado

Un carpintero catalán recuerda su relación con Vozinha: “Me pedía que le comprara guantes porque ahí son difíciles de encontrar”

Sale a la luz el parte de lesiones de Ilia Topuria tras su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje