La novela de culto del creador de ‘Twin Peaks’ protagonizada por escritor de Sherlock Holmes: una aventura apocalíptica con sectas y ocultismo

El reconocido autor Mark Frost posa junto a la portada de su intrigante novela, 'El sexto mesías', traducida por Jordi Mustieles.

A Mark Frost lo conocemos principalmente porque ha pasado a formar parte del imaginario de la cultura popular por ser el creador junto a David Lynch de la serie de culto Twin Peaks. Juntos conformaron todo ese imaginario repleto de extrañeza y de personajes surrealistas en torno al asesinato de Laura Palmer en un pueblo ficticio donde anidaba la locura y la perversión, como claro reverso del sueño americano que siempre fue uno de los temas favoritos del fallecido director.

Sin embargo, durante los años noventa, Frost también cultivó una carrera como escritor. En 1993 publicó La lista de los siete, una aventura de conspiraciones, espiritismo, elementos de terror y referencias históricas y literarias protagonizada por una versión ficticia de Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes.

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Ahora, la editorial Impedimenta recupera también su continuación, El sexto mesías, que apareció originalmente en 1996 y que traslada a Conan Doyle a Norteamérica durante 1894 y que lo relacionará con una conspiración para robar libros sagrados de varias religiones y ejecutar una ceremonia apocalíptica.

De qué va ‘El sexto mesías’

La trama arranca con Doyle viajando a Nueva York junto a su hermano menor Innes Doyle, en una gira de conferencias, mientras investiga en secreto la desaparición de varios textos religiosos por orden de Lord Gladstone. Durante la travesía se produce el asesinato de un librero especializado en ejemplares raros y un sacerdote anciano revela ser en realidad Jack Sparks, que sobrevivió a su caída en Reichenbach Falls (uno de los escenarios cruciales de la novela El problema final de Doyle), aunque ha quedado física y espiritualmente quebrado.

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Los sueños de una “torre negra” en medio del desierto empujan la investigación hacia un lugar concreto y extraño. Esas mismas visiones las comparten otros cuatro personajes: Kanazuchi, un monje budista japonés; Mary Williams, también llamada Walks Alone; el rabino Jacob Stern, experto en cábala; y Peregrine Raipur, un príncipe indio aficionado a la magia.

La portada del libro "El sexto mesías" de Mark Frost muestra una escalinata curva y oscura, profusamente iluminada con velas rojas, que conduce a una figura solitaria bajo un arco de luz vibrante.

A ese grupo se suman Eileen Temple, actriz inglesa y antigua amante de Doyle, y Dante Scruggs, un asesino en serie reclutado por los ladrones de libros. Todos acaban convergiendo en New City, una comunidad religiosa de Utah fundada por el reverendo A. Glorious Day y presidida por una torre de piedra negra de tamaño catedralicio levantada por los propios vecinos. Una auténtica locura.

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El objetivo consiste en reunir los mencionados libros sagrados de las principales religiones para celebrar un ritual que pretende “destruir” a Dios y abrir la puerta a “la Bestia”. Los habitantes de la ciudad, dominados por una mezcla de fanatismo religioso y control mental, están destinados a morir dentro de la torre como parte de la ceremonia.

La portada del libro "La lista de los siete" de Mark Frost, con figuras encapuchadas en un paisaje nevado y ruinas góticas iluminadas en rojo, anticipa una trama de misterio.

La explicación doctrinal del plan se apoya en la cábala a través de Jacob Stern. Así, se expone la idea de que las palabras escritas poseen un poder divino propio y que la creencia en el Mesías no se centra tanto en una persona como en cualidades y poderes que distinguen a uno o varios individuos.

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Aventuras oscuras e imaginativas

La novela se sitúa en un registro de aventura mezclada con un poco de wéstern, fantasía oscura y ocultismo satánico, con un ritmo más pausado que el de La lista de los siete (también editada por Impedimenta). El libro presenta a Doyle como un autor de éxito internacional al que no dejan de preguntar cuándo devolverá la vida a Holmes tras su supuesta muerte en Reichenbach Falls en la mencionada El problema final.

Muere David Lynch, el director de 'Blue Velvet' y 'Twin Peaks'.

En definitiva, tanto en su faceta como guionista como en la de escritor, Mark Frost demuestra un imaginación desbordante a la hora de componer escenas que se quedan clavadas en el inconsciente. Su literatura puede que sea ligera (por entretenida), pero está repleta de fuerza y de una potencia visual arrolladora en la que no paran de pasar cosas de lo más sorprendentes.

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