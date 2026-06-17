España Cultura

La novela de culto del creador de ‘Twin Peaks’ protagonizada por escritor de Sherlock Holmes: una aventura apocalíptica con sectas y ocultismo

Después de publicar ‘La lista de los siete’, la editorial Impedimenta recupera ‘El sexto mesías’, la continuación de ese libro protagonizado por Arthur Conan Doyle

Guardar
Google icon
Retrato en blanco y negro de Mark Frost con gafas, sonriendo, junto a la portada del libro 'El sexto mesías' con un pasillo rojizo iluminado
El reconocido autor Mark Frost posa junto a la portada de su intrigante novela, 'El sexto mesías', traducida por Jordi Mustieles.

A Mark Frost lo conocemos principalmente porque ha pasado a formar parte del imaginario de la cultura popular por ser el creador junto a David Lynch de la serie de culto Twin Peaks. Juntos conformaron todo ese imaginario repleto de extrañeza y de personajes surrealistas en torno al asesinato de Laura Palmer en un pueblo ficticio donde anidaba la locura y la perversión, como claro reverso del sueño americano que siempre fue uno de los temas favoritos del fallecido director.

Sin embargo, durante los años noventa, Frost también cultivó una carrera como escritor. En 1993 publicó La lista de los siete, una aventura de conspiraciones, espiritismo, elementos de terror y referencias históricas y literarias protagonizada por una versión ficticia de Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes.

PUBLICIDAD

Ahora, la editorial Impedimenta recupera también su continuación, El sexto mesías, que apareció originalmente en 1996 y que traslada a Conan Doyle a Norteamérica durante 1894 y que lo relacionará con una conspiración para robar libros sagrados de varias religiones y ejecutar una ceremonia apocalíptica.

De qué va ‘El sexto mesías’

La trama arranca con Doyle viajando a Nueva York junto a su hermano menor Innes Doyle, en una gira de conferencias, mientras investiga en secreto la desaparición de varios textos religiosos por orden de Lord Gladstone. Durante la travesía se produce el asesinato de un librero especializado en ejemplares raros y un sacerdote anciano revela ser en realidad Jack Sparks, que sobrevivió a su caída en Reichenbach Falls (uno de los escenarios cruciales de la novela El problema final de Doyle), aunque ha quedado física y espiritualmente quebrado.

PUBLICIDAD

Los sueños de una “torre negra” en medio del desierto empujan la investigación hacia un lugar concreto y extraño. Esas mismas visiones las comparten otros cuatro personajes: Kanazuchi, un monje budista japonés; Mary Williams, también llamada Walks Alone; el rabino Jacob Stern, experto en cábala; y Peregrine Raipur, un príncipe indio aficionado a la magia.

Cubierta de libro con una escalinata oscura y curva, flanqueada por velas rojas encendidas, que sube hacia un arco de luz roja con una silueta
La portada del libro "El sexto mesías" de Mark Frost muestra una escalinata curva y oscura, profusamente iluminada con velas rojas, que conduce a una figura solitaria bajo un arco de luz vibrante.

A ese grupo se suman Eileen Temple, actriz inglesa y antigua amante de Doyle, y Dante Scruggs, un asesino en serie reclutado por los ladrones de libros. Todos acaban convergiendo en New City, una comunidad religiosa de Utah fundada por el reverendo A. Glorious Day y presidida por una torre de piedra negra de tamaño catedralicio levantada por los propios vecinos. Una auténtica locura.

El objetivo consiste en reunir los mencionados libros sagrados de las principales religiones para celebrar un ritual que pretende “destruir” a Dios y abrir la puerta a “la Bestia”. Los habitantes de la ciudad, dominados por una mezcla de fanatismo religioso y control mental, están destinados a morir dentro de la torre como parte de la ceremonia.

Portada de libro "La lista de los siete". Muestra figuras con túnicas rojas, un cementerio con nieve, árboles desnudos y una ruina gótica con ventanas rojas
La portada del libro "La lista de los siete" de Mark Frost, con figuras encapuchadas en un paisaje nevado y ruinas góticas iluminadas en rojo, anticipa una trama de misterio.

La explicación doctrinal del plan se apoya en la cábala a través de Jacob Stern. Así, se expone la idea de que las palabras escritas poseen un poder divino propio y que la creencia en el Mesías no se centra tanto en una persona como en cualidades y poderes que distinguen a uno o varios individuos.

Aventuras oscuras e imaginativas

La novela se sitúa en un registro de aventura mezclada con un poco de wéstern, fantasía oscura y ocultismo satánico, con un ritmo más pausado que el de La lista de los siete (también editada por Impedimenta). El libro presenta a Doyle como un autor de éxito internacional al que no dejan de preguntar cuándo devolverá la vida a Holmes tras su supuesta muerte en Reichenbach Falls en la mencionada El problema final.

Muere David Lynch, el director de 'Blue Velvet' y 'Twin Peaks'.

En definitiva, tanto en su faceta como guionista como en la de escritor, Mark Frost demuestra un imaginación desbordante a la hora de componer escenas que se quedan clavadas en el inconsciente. Su literatura puede que sea ligera (por entretenida), pero está repleta de fuerza y de una potencia visual arrolladora en la que no paran de pasar cosas de lo más sorprendentes.

Temas Relacionados

Mark FrostDavid LynchArthur Conan DoyleTwin PeaksSherlock HolmesLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La película protagonizada por Helen Hunt que tuvo secuela 28 años después: “Un éxito veraniego que hará las delicias de todos”

La cinta se convirtió en un fenómeno de taquilla gracias a sus innovadores efectos especiales

La película protagonizada por Helen Hunt que tuvo secuela 28 años después: “Un éxito veraniego que hará las delicias de todos”

Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas más taquilleras de 2025 con Jack Black y Jason Momoa: “Sorprendentemente divertida”

La producción que llevó a la gran pantalla el juego más vendido de la historia ya ha anunciado una secuela que contará con el reparto original

Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas más taquilleras de 2025 con Jack Black y Jason Momoa: “Sorprendentemente divertida”

‘Iván & Hadoum’, una historia de amor universal contada desde lo queer: “Se puede ser trans y vivir desde la luz, no desde el trauma”

El debut de Ian de la Rosa, premiado en Berlín y Málaga, convierte la clase, el racismo y la identidad en el telón de fondo de una historia que desafía los estereotipos. ‘Infobae’ habla con el director y sus protagonistas, Silver Chicón y Herminia Loh

‘Iván & Hadoum’, una historia de amor universal contada desde lo queer: “Se puede ser trans y vivir desde la luz, no desde el trauma”

Esta serie española lleva tres días en Netflix y ya se ha convertido en la más vista: un drama judicial sobre enfermedades mentales que mezcla humor y suspense

Elena Rivera se pone en la piel de una abogada con trastorno obsesivo-compulsivo que debe rehacer su vida tras una crisis en el peor momento

Esta serie española lleva tres días en Netflix y ya se ha convertido en la más vista: un drama judicial sobre enfermedades mentales que mezcla humor y suspense

J.A Bayona recuerda el fichaje de Tom Holland en ‘Lo imposible’, la película que lo lanzó a la fama: “Vimos a miles de niños, pero él tenía una humanidad muy especial”

El actor británico debutó en el cine de la mano de Bayona en 2012, cuando apenas tenía 14 años

J.A Bayona recuerda el fichaje de Tom Holland en ‘Lo imposible’, la película que lo lanzó a la fama: “Vimos a miles de niños, pero él tenía una humanidad muy especial”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Es el primero que va a querer explicarlo”: en el PSOE confían que Zapatero conteste “a todo” para rebajar la tensión con los socios en el Gobierno

“Es el primero que va a querer explicarlo”: en el PSOE confían que Zapatero conteste “a todo” para rebajar la tensión con los socios en el Gobierno

Zapatero, de comparecencias periódicas a prisión provisional: qué le espera al expresidente cuando termine su declaración ante el juez Calama

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

ECONOMÍA

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

DEPORTES

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor