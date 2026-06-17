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Un fármaco de la Segunda Guerra Mundial podría revolucionar el tratamiento de las enfermedades de los riñones

Una investigación ha observado la eficacia del probenecid para frenar el crecimiento de los quistes renales

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Un sanitario sostiene varios blísters con medicamentos (Magnific)
Un sanitario sostiene varios blísters con medicamentos (Magnific)

Un fármaco que se desarrolló en 1940, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, es capaz de abrir ahora, más de ochenta años después, una puerta a tratamientos mejorados para combatir algunas enfermedades del riñón. Así lo asegura un equipo de la Clínica Mayo tras incorporar probenecid a sus estudios.

La investigación, publicada en la Journal of Clinical Investigation, ha observado que añadir probenecid al tratamiento ha reducido el volumen de orina en torno a un 30 % de media y ha rebajado la micción nocturna hasta cerca de una vez por noche. Además, el resultado mantuvo la eficacia terapéutica y alivió uno de los efectos adversos más pesados del abordaje actual.

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El estudio parte de una revisión de un principio aceptado durante décadas: que la capacidad del organismo para concentrar la orina y evitar la deshidratación dependía sobre todo de la hormona vasopresina. Sin embargo, el grupo del nefrólogo Fouad Chebib ha descrito un mecanismo alternativo que funciona sin ese sistema.

El doctor Chebib ha explicado en declaraciones recogidas por Medical Xpress que la regulación renal del agua es “uno de los procesos más fundamentales del cuerpo” y que no es habitual descubrir una nueva forma en que el riñón ejecuta esa función.

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La sorpresa de un medicamento de hace 80 años

La poliquistosis renal es una enfermedad hereditaria frecuente que provoca el crecimiento progresivo de quistes llenos de líquido en los riñones, reduce de forma gradual su función y a menudo desemboca en insuficiencia renal. Según datos de la propia Clínica Mayo, afecta a millones de personas en todo el mundo.

Durante ese trabajo, los investigadores probaron compuestos que, en teoría, debían empeorar el proceso de la enfermedad al aumentar señales celulares vinculadas al crecimiento de los quistes. Uno de ellos era el probenecid, un fármaco utilizado por primera vez en la década de 1940 para conservar suministros limitados de penicilina al reducir su excreción urinaria.

Qué son los fármacos huérfanos, los medicamentos que España quiere potenciar.

La sorpresa llegó entonces, cuando el efecto observado fue el contrario al esperado. “Pensábamos que este fármaco iba a empeorar el proceso de la enfermedad. En vez de eso, hizo lo opuesto”, ha dicho el doctor Chebib. En lugar de favorecer el crecimiento de los quistes, el medicamento lo frenó. Tras repetir varias veces los experimentos, el equipo concluyó que había encontrado un mecanismo relevante.

La investigación posterior mostró que el probenecid modifica la forma en que las células renales manejan el urato, una molécula asociada de manera habitual a la gota. Dentro de la célula, el urato actúa como señal y desencadena una cadena de acontecimientos que ayuda a desplazar canales de agua hasta la superficie celular.

Ese movimiento permite al riñón reabsorber agua y concentrar la orina sin depender de la vasopresina. De acuerdo con el nefrólogo, se trata de “una vía distinta de la descrita en los modelos tradicionales de fisiología” y que demuestra que el riñón dispone de un mecanismo adicional para preservar agua. Pese a los resultados, el equipo no prevé apoyarse en el probenecid como solución a largo plazo, ya que es un fármaco antiguo, actúa sobre múltiples sistemas del organismo y hoy no está ampliamente disponible.

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