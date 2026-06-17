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Los seis trucos de un experto para pasar la ITV holgadamente: “Lleva las revoluciones un poco más altas de lo normal”

Con estas recomendaciones, los conductores pueden anticiparse a los fallos más habituales y facilitar un proceso de inspección más ágil y efectivo

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Llevar el motor a temperatura adecuada y limpiar la carbonilla ayuda a superar el control de emisiones
Revisar luces, limpias y matrículas puede evitar rechazos en la inspección, según el experto (Composición Infobae)

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) representa un trámite obligatorio para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los automóviles en circulación. Este proceso, diseñado para reducir el riesgo de accidentes y emisiones contaminantes, despierta dudas y cierta inquietud entre los conductores, que buscan evitar rechazos inesperados o anotaciones que puedan complicar el resultado.

Frente a este escenario, cada detalle previo a la revisión cobra relevancia y puede marcar la diferencia. Pasar la ITV sin sorpresas puede depender de gestos básicos previos a la inspección y, para ello, un experto de FRpassion recomienda en TikTok (@frpassion.com) no llegar con el coche recién arrancado: “Llega con el motor caliente. Nada de arrancar el coche y plantarte allí enseguida”, explica.

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La razón, según el especialista, es favorecer que los sistemas funcionen de forma óptima y minimizar posibles alteraciones en los valores medidos durante la prueba. Para lograrlo, sugiere “unos kilometrillos por carretera para que todo llegue funcionando a su temperatura normal”, como preparación antes de entrar a la línea de revisión. Esta recomendación apunta a estabilizar tanto el motor como los sistemas auxiliares, ayudando a que la mecánica trabaje en condiciones ideales.

Emisiones y luces

En el caso de los vehículos diésel, el especialista añade un paso específico para afrontar mejor el control de emisiones: “Dale un tramito de autopista llevando las revoluciones un poquito más alta de lo normal”. Según indica, “esto ayudará a limpiar toda la carbonilla y a mejorar la prueba de gases”.

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Esta práctica, recalca, favorece la eliminación de residuos acumulados en el sistema de escape, un factor que puede incidir de forma directa en el resultado del test de emisiones, uno de los apartados que más rechazos provoca en la ITV.

Mecánico realizando una inspección a un coche (AECA-ITV)
Mecánico realizando una inspección a un coche (AECA-ITV)

Otro de los puntos que recomienda revisar el experto antes de acudir a la inspección es el sistema eléctrico básico. “Revisa todas las luces y el claxon: largas, cortas, intermitente, antiniebla, marcha atrás”, enumera.

En este sentido, el especialista resalta la importancia de verificar que todas las bombillas funcionen correctamente y que los mandos respondan al instante, ya que cualquier fallo en estos elementos puede suponer una falta leve o incluso una negativa en la inspección, dependiendo de la gravedad.

Limpias y matrículas

También alerta sobre un fallo frecuente que puede derivar en una anotación en la inspección. “Comprueba los limpias y el agua de los limpias. Parece una tontería, pero si le damos a la huella y no sale nada, nos van a poner una leve”, señala. Este detalle, que muchos conductores pasan por alto, resulta sencillo de comprobar en casa y puede evitar pequeñas sanciones o la repetición de la prueba.

Por último, pide no descuidar un elemento exterior que en las revisiones recientes está recibiendo más atención: “Comprueba las matrículas, que no estén desgastadas y sean claramente legibles. Parece una tontería, pero últimamente están metiendo mucha caña con esto”.

¿Cómo es la ITV en carretera?

La legibilidad de las matrículas se ha convertido en un aspecto prioritario para los técnicos, hasta el punto de que cualquier defecto puede derivar en una observación o incluso en la obligación de cambiarlas antes de obtener el visto bueno.

Con estos consejos, el experto de FRpassion pone el foco en la prevención y la revisión detallada de aspectos básicos, una estrategia que puede facilitar un resultado favorable en la ITV y evitar sorpresas de última hora.

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