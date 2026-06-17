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Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Toy Story 5′ a la nueva película de Jessica Chastain

El regreso de los icónicos juguetes o de la actriz ganadora del Oscar protagonizan una semana de lo más completa

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'Toy Story 5', 'Dreams' o 'Viva' son algunos de los títulos destacados de esta semana
'Toy Story 5', 'Dreams' o 'Viva' son algunos de los títulos destacados de esta semana

Semana de altos vuelos en taquilla. Tras dejar atrás la Fiesta del Cine con unos datos de récord y el paso de Steven Spielberg y sus nuevos alienígenas con El día de la revelación, es el momento de recibir en cartelera una nueva hornada de títulos con sus correspondientes protagonistas. Y esta semana esos protagonistas tienen un aspecto de lo más distinguido.

Los juguetes de Toy Story 5 o la actriz Jessica Chastain encabezan las películas más esperadas de esta semana, una con películas procedentes de varios países al más puro estilo del Mundial de fútbol que tiene lugar estos días. Nunca es mal momento para acercarse al cine entre partido y partido, y si no siempre queda organizar un particular Mundial de cine. Pero para los que decidan apostar por las salas, como le gusta decir a Spielberg, aquí van algunas de las películas más esperadas de esta semana.

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Toy Story 5

Toy Story 5 presenta su primer tráiler.

Los juguetes más famosos del cine regresan a la gran pantalla. Más de siete años después de su última aventura, Buzz, Woody y el resto de la pandilla se vuelven a reunir. Esta vez la protagonista es Jessie, la intrépida vaquera que poco a poco empieza a ver cómo la niña con la que juega deja de prestarle atención en favor de un nuevo juguete, por llamarlo de alguna manera... pues en realidad es una tablet. Jessie y el resto del equipo tendrán que hacer todo lo posible para que la niña no caiga en la tentación de las pantallas y de esta forma cada vez más se olviden de los juguetes de toda la vida.

El placer es mío

Imagen de 'El placer es mío'
Imagen de 'El placer es mío'

François Cluzet (Intocable) y Alexandra Lamy (Vuelta a casa de mi madre) dan vida a Fanny y Tom, una pareja que lleva 20 años casada y aparentemente feliz. Sin embargo, un día sale a la luz un secreto revelador: Fanny nunca ha tenido un orgasmo. Tom, ingeniero de profesión, decide ponerse manos a la obra para crear el invento que revolucione el placer femenino. Su aventura por hacer feliz a su mujer lo llevará a afrontar grandes desafíos que cambiarán para siempre su relación.

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Viva

Imagen de 'Viva'
Imagen de 'Viva'

Presentada dentro de la Semana de la Crítica del pasado Festival de Cannes, Viva apunta a ser uno de los grandes fenómenos del cine español de este año. Escrita, dirigida y protagonizada por Aina Clotet. Ambientada en un futuro marcado por la sequía extrema, la película cuenta la historia de Nora, una mujer a las puertas de los 40 que acaba de pasar por un cáncer de mama y por fin puede reemprender su vida. Sin embargo, pronto sus planes se verán alterados por la aparición de Max, un joven de 23 años.

Caso 137

Imagen de 'Caso 137'
Imagen de 'Caso 137'

Dominik Moll, el realizador alemán afincado en Francia y autor de thrillers como La noche del 12, regresa a su género predilecto con este nuevo thriller encuadrado en el cuerpo de policía. Stéphanie (Léa Drucker), agente de policía de Asuntos Internos, es asignada a un caso relacionado con un joven gravemente herido durante una tensa y caótica manifestación en París. Si bien no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un cariz personal al descubrir que la víctima es de su ciudad natal y transformará el caso 137 en algo más que un simple número.

Dreams

Imagen de 'Dreams'
Imagen de 'Dreams'

Desde que ganase el Oscar en 2022 por Los ojos de Tammy Faye, Jessica Chastain no se ha prodigado en la gran pantalla tanto como quizá le hubiera gustado a sus seguidores. Y, cuando lo ha hecho, ha sido bajo la dirección de Michel Franco, como sucedió con Memory y sucede ahora con Dreams. En ella, Chastain da vida a una acaudalada empresaria que mantiene un romance furtivo con un profesor de ballet. Sin embargo, este es un mexicano sin papeles que precisará de su ayuda para poder formalizar su situación en Estados Unidos. Mientras ambos buscan un punto de unión, la verdadera naturaleza de cada uno saldrá a la luz cuando vengan mal dadas.

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