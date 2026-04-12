Un nieto consigue recuperar la obra de arte que los nazis le robaron a su abuelo hace más de 80 años: un cuadro valorado en más de 21 millones de euros

Parte del cuadro 'Hombre sentado apoyado en un bastón', de Amadeo Modigliani, junto a una fotografía de Oscar Stettiner. (Montaje realizado por Infobae)

El nombre de la familia Stettiner ha estado años ligado a un proceso judicial para poner fin a una injusticia histórica: los derechos de Philippe Maestracci, hombre de 81 años y único nieto del comerciante y coleccionista de arte Oscar Stettiner, como propietario de un cuadro que los nazis robaron a su abuelo durante la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, una reciente decisión del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York ha permitido la restitución de la obra Hombre sentado apoyado en un bastón, del famoso pintor Amadeo Modigliani y valorada en un total de 21,5 millones de euros. “Estoy feliz por mi abuelo y por su memoria”, expresaba Maestracci tras conocer esta resolución, tras una larga batalla en los tribunales prolongada durante más de 17 años.

'Hombre sentado apoyado en un bastón', de Amadeo Modigliani.

Reaparecida medio siglo después

El Modigliani desapareció en 1944 tras la incautación de la colección de Oscar Stettiner por los nazis, mientras él se encontraba refugiado fuera de París y después era arrestado y encarcelado. Aunque en 1946 un tribunal francés ordenó la devolución del cuadro, la pieza jamás regresó a su dueño antes de su muerte en 1948, ya que el comprador de la subasta realizada por los alemanes alegó que no tenía la obra.

Sin embargo, en 1996 la pintura reapareció en una subasta de Christie’s en Londres, donde los sucesores de John Van der Klip (el ya mencionado comprador) la pusieron a la venta. Fue entonces cuando pasó a manos de David Nahmad, conocido marchante y coleccionista residente en Nueva York, quien la almacenó en los depósitos de los Puertos Francos de Ginebra: un enorme almacén de alta seguridad y zona franca en Suiza donde se custodian mercancías de lujo, obras de arte, metales preciosos y vinos sin pagar impuestos, IVA ni aranceles de importación.

Puerto Franco de Ginebra. (Hito Steyerl)

El cuadro de los ‘papeles de Panamá’

La controversia sobre la propiedad se intensificó en 2011, cuando la empresa canadiense Mondex Corporation, entidad dedicada a buscar obras de arte expoliadas por los nazis, inició acciones legales para recuperar la obra a nombre de Maestracci. El caso cobró notoriedad internacional tras la publicación de los Papeles de Panamá en 2016, que revelaron que Nahmad era el propietario único de la sociedad offshore (registrada en un país extranjero para la evasión fiscal y los secretos financieros) International Art Center, titular formal del cuadro.

A raíz de estos documentos, la pintura fue incautada por la justicia suiza, mientras los tribunales estadounidenses evaluaban nuevas pruebas presentadas en 2025. Entre ellas, figuraban archivos que mencionaban explícitamente el robo y el apellido Stettiner, lo que resultó clave para la decisión final.

Durante más de siete décadas, la familia Stettiner intentó recuperar el cuadro, enfrentándose a diversas trabas legales y disputas sobre la identidad de la obra. El tribunal estadounidense ha basado ahora su decisión en la sentencia francesa de 1946 y en los nuevos documentos que confirmaron la incautación ilegal. “Oscar Stettiner era efectivamente el propietario de Hombre sentado apoyado en un bastón o, al menos, la persona con los derechos más legítimos sobre el cuadro”, dicta la resolución.

Cuadro de 'Hombre sentado apoyado en su bastón', de Amedeo Modigliani. (Sotheby's)

El debate sobre la procedencia y la memoria familiar

Por su parte, Maestracci, residente en la Dordoña francesa (suroeste del país), ha restado importancia al valor económico de la pintura: “Después de tantos años, lo que le hicieron a mi abuelo ha sido reparado”, afirma al diario francés. Para él, la restitución tiene ante todo un significado histórico y familiar.

A pesar de la sentencia, la devolución efectiva aún no tiene fecha concreta. La colección Nahmad estudia la posibilidad de apelar la resolución, mientras la obra permanece bajo custodia judicial en Suiza, a la espera de su traslado definitivo. “Ningún documento permite certificar que Oscar Stettiner haya sido despojado de este cuadro, ni siquiera que haya sido su propietario”, afirmaban en 2016, todavía en plena controversia.

Tráiler de la película 'Modigliani'

El entorno del coleccionista alegó que la pintura adquirida en 1996 podría no ser la misma buscada por la familia Stettiner, citando certificados y referencias a la identidad del retratado. Sin embargo, los jueces estadounidenses han fallado en sentido opuesto, sentando un nuevo precedente en la restitución de bienes expoliados durante el nazismo.