Primer vistazo a ‘Ray Gunn’, la nueva película del director de ‘Los increíbles’ que llegará pronto a Netflix

Imagen de 'Ray Gunn'

Netflix ha revelado el primer vistazo oficial a Ray Gunn, la nueva película animada de ciencia ficción dirigida por Brad Bird, creador de Los increíbles y El gigante de hierro. El largometraje, esperado por fanáticos y la industria desde hace más de tres décadas, marca el regreso de Bird a la animación con una propuesta retrofuturista que combina misterio, detectives y ciencia ficción. Ray Gunn se estrenará en 2026 como parte del catálogo exclusivo de la plataforma.

El proyecto de Ray Gunn nació hace treinta años, cuando Brad Bird escribió el guion para un filme de misterio con tintes de ciencia ficción que iba a producir Turner Feature Animation. Sin embargo, la fusión de Turner con Time Warner en 1996 provocó que la producción se detuviera indefinidamente. Bird, en ese momento, canalizó su energía creativa hacia El gigante de hierro, que se estrenó en 1999 bajo el sello de Warner Bros. Feature Animation.

Desde su concepción original, Ray Gunn se convirtió en un proyecto icónico dentro de la carrera de Bird y en una especie de “obsesión” personal. Durante años, la película permaneció archivada, considerada una “ballena blanca” por el propio director, quien intentó retomarla en distintas ocasiones. Fue finalmente en 2022 cuando el anuncio de Skydance Animation, la productora fundada por David Ellison y dirigida por John Lasseter, confirmó el regreso de la película a la agenda de estrenos. El equipo de producción está compuesto por Brad Bird, John Lasseter, David Ellison, Lisa Beroud y Dana Goldberg. La reactivación del proyecto llevó a Bird a tomar la decisión de no dirigir la próxima secuela de Los increíbles, pese a haber escrito y producido el guion. En su lugar, eligió personalmente a Peter Sohn, director de Elemental, para encargarse de Los increíbles 3, cuyo estreno está previsto para junio de 2028.

Imagen de 'Ray Gunn'

Así será la película

Ray Gunn se sitúa en la ciudad de Metropia, un escenario ficticio descrito como “un futuro alternativo visto desde 1939”. La trama sigue a Raymond Gunn, un detective privado que se ve envuelto en un caso de asesinato, extraterrestres y celebridades mediáticas. El reparto de voces está liderado por Sam Rockwell, quien interpreta al protagonista, Raymond Gunn. Lo acompaña Scarlett Johansson en el papel de Venus Nova, una estrella multimedia de la ciudad. Tom Waits completa el elenco principal como Eyera, un personaje alienígena. Las primeras imágenes difundidas por Netflix muestran una estética inspirada en el cine negro clásico y la ciencia ficción de mediados del siglo XX, fusionando referencias visuales del Maltese Falcon y Buck Rogers.

Para Brad Bird, el atractivo de Ray Gunn radica en la posibilidad de fusionar “el cine de detectives de los años cuarenta” con elementos de la ciencia ficción pulp. Bird describió la película como un cruce entre Maltese Falcon y Buck Rogers, y destacó su interés en persuadir a quienes aún no se han acercado a la animación: “Hay un grupo grande de personas que no ven películas animadas. Quiero convencerlos de que es una forma de arte fascinante, y que no debería limitarse en cuanto a los tipos de historias que puede contar”.

La actriz Scarlett Johansson expresó su entusiasmo por el proyecto. En un comunicado, afirmó: “Colaborar con Brad Bird es un hito en mi carrera; admiro su trabajo desde siempre. Ray Gunn representa plenamente el momento artístico que vive Brad. Estoy ansiosa por que el público descubra esta animación extraordinaria, que no se parece a nada existente”. Por su parte, Bird subrayó el carácter personal y experimental del filme. El director insistió en que la animación sigue siendo un medio con potencial inexplorado y que Ray Gunn busca romper con las expectativas tradicionales del género.

Ray Gunn será la cuarta película de Skydance Animation y la segunda que lanzan en 2026, tras el estreno de Swapped en mayo del mismo año. Con la participación de figuras clave de la animación, como John Lasseter, la producción apunta a posicionarse como uno de los lanzamientos más destacados de la plataforma. Netflix confirmó que Ray Gunn estará disponible en su catálogo global este mismo 2026. El anuncio de las primeras imágenes y el elenco ha generado expectativas tanto en el público general como en la crítica especializada, que aguardaba la materialización de este proyecto desde hace décadas. La llegada de Ray Gunn a Netflix representa un acontecimiento relevante para el cine de animación, al reunir a un equipo creativo de alto perfil y ofrecer una propuesta visual y narrativa que promete distinguirse dentro del género.