Los cuadros incautados en la Guerra Civil que el franquismo nunca devolvió y que 80 años después vuelven a Sigüenza

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su intervención este jueves. (Ministerio de Cultura)

El patrimonio perdido durante la Guerra Civil española continúa, décadas después, encontrando el camino de vuelta a sus lugares de origen. Este jueves, el Ministerio de Cultura ha protagonizado un nuevo capítulo de restitución histórica con la devolución de dos obras pictóricas a la provincia de Guadalajara, en un acto celebrado en el Museo Diocesano de Sigüenza.

Las piezas restituidas son La Anunciación, procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pareja, y Cristo ante Pilatos, originaria de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Yebes. Ambas fueron incautadas durante la contienda por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Histórico de la República con el objetivo de preservarlas, pero nunca regresaron a sus propietarios tras el fin de la guerra.

‘La Anunciación’, de autor anónimo, ha sido restituido en Sigüenza. (Ministerio de Cultura)

El acto ha estado presidido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el director del Museo del Prado, Miguel Falomir; y el vicario general de la diócesis, Agustín Bugeda.

“Hoy, décadas después, lo que hacemos es restituir estas obras a quienes siempre fueron sus dueños.”, ha señalado Urtasun durante la ceremonia, en la que ha subrayado el valor simbólico del acto. “No hay democracia plena sin memoria, y no hay memoria completa si no se restituye lo que fue injustamente separado de su lugar”, ha añadido.

Permanecían en el depósito del Prado desde la guerra

Las investigaciones llevadas a cabo por el Museo del Prado han sido clave para reconstruir la trayectoria de ambas piezas. Ninguna de ellas formaba parte de la colección estable del museo, sino que permanecían en depósito desde la guerra. El análisis documental ha permitido demostrar que el Estado nunca adquirió legalmente estas obras, lo que ha facilitado su restitución mediante orden ministerial.

La Anunciación, una tabla anónima del siglo XVI dividida en dos fragmentos que representan a la Virgen y un ángel, fue trasladada al Prado en 1938. Aunque otros bienes de la iglesia sí fueron devueltos tras la guerra por el régimen franquista, esta obra quedó fuera de los inventarios oficiales. Sin embargo, las actas de incautación, registros y etiquetas originales han permitido confirmar su origen.

El ‘Cristo ante Pilatos’ de Yebes, atribuido al Maestro de Lupiana y datado en el siglo XV ha sido restituido en Sigüenza. (Ministerio de Cultura)

Por su parte, Cristo ante Pilatos, un lienzo del siglo XV atribuido al Maestro de Lupiana, siguió un recorrido similar. Tras ser incautado, fue depositado en el Museo Arqueológico Nacional antes de ser trasladado al Prado en los años cincuenta. A pesar de las reiteradas reclamaciones del párroco y del Ayuntamiento de Yebes desde los años cuarenta, nunca fue devuelto.

La restitución permitirá ahora que ambas obras se exhiban en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza, devolviéndolas no solo a su territorio, sino también a su contexto histórico y cultural.

Este acto se enmarca en una política más amplia impulsada por el Ministerio de Cultura para reparar las consecuencias patrimoniales de la guerra y la dictadura. Según datos oficiales, más de 7.000 bienes incautados han sido identificados en museos y archivos estatales, fruto de una auditoría iniciada tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

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Desde 2022, el Museo del Prado ha localizado al menos 70 obras procedentes de incautaciones, muchas de ellas pendientes de restitución. Las devoluciones realizadas en Sigüenza se suman a otras recientes en localidades como Brihuega y a casos simbólicos como los bienes del exalcalde republicano Pedro Rico. Ochenta años después, estas pinturas regresan por fin a casa, cerrando una herida histórica que el tiempo no había conseguido borrar.