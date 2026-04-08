El prestigioso director de Hollywood que promete utilizar “un montón de IA” en sus próximas películas: “Es un tiempo extraño para estar haciendo cine”

El director Steven Soderbergh en el rodaje de 'Ocean's Eleven'

El cineasta Steven Soderbergh anunció la incorporación de inteligencia artificial en dos de sus próximos proyectos: un documental sobre John Lennon y Yoko Ono y una película ambientada en la Guerra Hispano-Estadounidense. La decisión marca un nuevo capítulo en la experimentación tecnológica del director, conocido por su rapidez y apertura a métodos innovadores. Soderbergh, en una entrevista con Filmmaker Magazine, detalló cómo la IA se integra en distintos aspectos de su proceso creativo. El director reconoció que si bien su estilo ya era ágil, la tecnología podría acelerar aún más la producción y ampliar los recursos visuales disponibles.

El realizador explicó que recurrió a la IA para generar imágenes “temáticamente surrealistas” en sus dos proyectos. Según Soderbergh, el uso de inteligencia artificial le permitió crear visualizaciones que no serían posibles solo con medios tradicionales. Describió la experiencia como “realmente divertida”, aunque matizó que “se necesita un doctorado en literatura para indicarle a la IA lo que debe hacer”.

En palabras de Soderbergh, parte del atractivo radica en la capacidad de la tecnología para transformar ideas abstractas en imágenes inéditas. No obstante, subrayó la importancia de una supervisión humana constante: la IA “requiere una vigilancia muy estrecha” para que los resultados sean fieles a la visión del director. El cineasta sugirió que, aunque la IA puede ahorrar tiempo en la creación de materiales visuales, no reemplaza el criterio artístico. De acuerdo con Soderbergh, la inteligencia artificial se utiliza principalmente en la generación de imágenes que acompañan conceptos filosóficos o pasajes donde el material de archivo no basta para transmitir el mensaje. “Solo así se pueden crear imágenes que sean una versión surrealista de lo que intentan transmitir sus palabras”, afirmó el autor de películas como Ocean’s Eleven o la reciente Confidencial (Black Bag).

Steven Soderbergh planea utilizar inteligencia artificial en sus próximos proyectos

Los próximos proyectos: Lennon, Yoko Ono y la guerra

El documental se centra en la faceta menos explorada de Lennon y Ono: su trabajo fuera de la música. El proyecto toma como base una entrevista de tres horas que la pareja concedió a RKO Radio poco antes del asesinato de Lennon. Soderbergh precisó que el 90 % de la película está compuesto por archivos fotográficos históricos. El 10 % restante corresponde a secuencias generadas por IA, diseñadas para ilustrar ideas filosóficas o pasajes abstractos del diálogo. Según el director, estos segmentos aparecen “cuando no existe un componente literal para lo que están diciendo”. El resultado es un montaje en el que los recursos creados mediante IA sirven como puentes visuales entre el archivo y el discurso conceptual. En respuesta a la pregunta sobre cómo se construyen estas imágenes, Soderbergh comentó que el proceso requiere instrucciones detalladas, a menudo complejas, para lograr que la IA produzca imágenes acordes con el tono del documental. El director describió este método como un “experimento visual” que depende tanto del ingenio humano como de la potencia tecnológica.

El segundo proyecto donde Soderbergh aplicará IA es una película sobre la Guerra Hispano-Estadounidense, protagonizada por Wagner Moura. Si bien el cineasta no reveló detalles específicos de la trama, confirmó que la inteligencia artificial jugará un papel relevante en la producción. La intención es aprovechar la tecnología para recrear paisajes, escenas de batalla y contextos históricos difíciles de obtener mediante métodos convencionales. Soderbergh no especificó cuánta proporción del metraje dependerá de la IA, pero insistió en que el enfoque busca combinar recursos digitales y técnicos para ofrecer una experiencia visual distinta. El uso de IA en este contexto responde a la necesidad de representar episodios históricos de manera convincente sin recurrir siempre a efectos especiales tradicionales o reconstrucciones costosas.

El director de la frustrada película de Star Wars reconoció que el uso de IA en la industria cinematográfica plantea desafíos inéditos. Entre ellos, mencionó la demanda de energía y los riesgos medioambientales asociados a la tecnología, así como la necesidad de evitar la reproducción de clichés visuales generados a partir de materiales preexistentes. Soderbergh reflexionó: “Es un momento extraño para hacer cine”, sugiriendo que la integración de inteligencia artificial redefine los límites entre creatividad humana y automatización. Pese a los avances, sostuvo que la intervención humana sigue siendo indispensable para garantizar la coherencia artística y ética de los proyectos.