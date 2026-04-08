Los Oscar confirman la fecha de su próxima ceremonia: estos son los días clave de la siguiente temporada de premios

Premios Oscar. (Reuters)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha confirmado las fechas para las próximas ediciones de los Oscar, marcando un giro histórico en la transmisión y el futuro del evento. La 99ª ceremonia se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027, mientras que la 100ª está programada para el domingo 5 de marzo de 2028. Ambas galas se transmitirán en vivo a las 19:00 (hora del este de Estados Unidos) por ABC y llegarán a más de 200 territorios globalmente desde el Dolby Theatre en Ovation Hollywood.

Estas serán las últimas ediciones de los Oscar emitidas por ABC antes de que la transmisión pase a YouTube en 2029. La mudanza de plataforma forma parte de una transformación mayor en la estrategia de difusión de la ceremonia, que busca adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo audiovisual y expandir su alcance digital. Desde 2029, los Oscar tendrán como nueva sede el Peacock Theater, donde permanecerán al menos hasta 2039, según confirmó la Academia. La decisión de trasladar la transmisión a YouTube representa un hito en la historia de los premios Oscar. Tras décadas de alianza con ABC, la ceremonia más importante de la industria cinematográfica estadounidense apuesta por una plataforma digital con la expectativa de captar a nuevas generaciones de espectadores y garantizar una mayor interacción global.

El calendario de 2027 será especialmente relevante para ABC. Por primera vez, la cadena transmitirá no solo los Oscar, sino también el Super Bowl LXI el 14 de febrero y la entrega de los Grammy el 7 de febrero, estos últimos bajo un nuevo acuerdo de 10 años con la Academia de la Grabación, que incluye transmisión en Hulu y Disney+. De este modo, ABC rompe una tradición de 54 años en la que los Grammy fueron emitidos por CBS. La combinación de estos eventos convierte al primer trimestre de 2027 en un momento clave para la cadena. Se espera que la convergencia de audiencias en torno a los principales premios y competiciones deportivas impacte significativamente las estrategias de programación y la inversión publicitaria en ABC.

El director Paul Thomas Anderson, Sara Murphy y Teyana Taylor reciben el Oscar a la Mejor Película por "Una batalla tras otra" durante la ceremonia de los Premios Óscar en la 98.ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EEUU. 15 de marzo de 2026. REUTERS/Mike Blake

Calendario oficial de la temporada de premios

Durante la última edición, la ceremonia de los Oscar reunió a 17,86 millones de espectadores entre ABC y Hulu, lo que significó una disminución del 9% respecto a los 19,7 millones del año anterior. Ese dato había representado un máximo de cinco años para la gala, que históricamente ha oscilado en cifras de audiencia debido a factores como la pandemia y la fragmentación de la oferta televisiva. El interés por la próxima temporada de premios crece impulsado por títulos como la comedia espacial de Ryan Gosling, Proyecto Salvación, y películas anticipadas como Dune: Parte Tres, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothee Chalamet y Zendaya. También se espera la participación de Digger, de Alejandro G. Iñárritu y con Tom Cruise en el reparto. Hasta el momento, la Academia no ha anunciado quiénes serán los anfitriones de las ceremonias de 2027 o 2028.

La Academia ha publicado el cronograma de fechas clave para el proceso de selección de los Oscar correspondientes a la temporada 2026-2027. El periodo de elegibilidad comenzará el 1 de enero de 2026 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. La fecha límite para la presentación de candidaturas en categorías generales, largometraje animado y mejor película será el 12 de noviembre de 2026. El evento de los Governors Awards está previsto para el 15 de noviembre de 2026. Las votaciones preliminares se abrirán el 7 de diciembre y cerrarán el 11 de diciembre, mientras que la publicación de las listas cortas tendrá lugar el 15 de diciembre.

El proceso de votación para las nominaciones dará inicio el 11 de enero de 2027 y finalizará el 15 de enero. La anunciación de los nominados será el 21 de enero de 2027. El tradicional almuerzo de nominados se celebrará el 16 de febrero de 2027. La votación final para los ganadores abrirá el 25 de febrero y concluirá el 4 de marzo de 2027. La edición número 99 de los Oscar se llevará a cabo el 14 de marzo de 2027 y la edición centenaria el 5 de marzo de 2028, ambas en el Dolby Theatre antes de la mudanza definitiva al Peacock Theater a partir de 2029.