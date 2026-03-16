Los mejores momentos de la gala de los Oscar 2026: un empate sorpresa, bromas con Timothée Chalamet, y mucho humor como arma de reivindicación política

Javier Bardem (con insignia del 'No a la guerra') y Priyanka Chopra Jonas en el escenario de la 98 edición de los Premios de la Academia de Cine de Hollywood. REUTERS/Mike Blake

La 98ª edición de los Premios Oscar, celebrada el domingo en el Dolby Theatre en Ovation, Hollywood, ha dejado una serie de momentos que han quedado grabados en la memoria colectiva de la industria cinematográfica. La ceremonia, conducida por Conan O’Brien, ha añadido a la historia de los galardones tanto actuaciones artísticas de alto nivel como instantes de reivindicación política y reencuentros icónicos.

Por ejemplo, el galardón a mejor cortometraje de acción real se ha resuelto de forma inusitada: un empate. Kumail Nanjiani, encargado de anunciar la categoría, ha sorprendido al auditorio al proclamar: “Es un empate. No es una broma. Realmente es un empate. Así que todo el mundo, tranquilidad. Saldremos adelante. Atención.” Nanjiani ha explicado que anunciaría un ganador y, a continuación, subiría el segundo premiado, en un hecho casi sin precedentes para estos premios.

La ceremonia de los Oscar de 2026 se ha distinguido por el regreso de rostros conocidos y la reivindicación del humor como herramienta crítica. El presentador Conan O’Brien ha abierto la gala con un monólogo que ha abordado temas políticos que excedían el tono inicialmente previsto por el propio conductor según había avanzado en entrevistas previas.

El presentador Conan O'Brien aparece durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Entre los objetivos de sus bromas han estado la controversia sobre el ballet y la ópera de Timothée Chalamet, comentarios punzantes sobre Sean Penn y Ted Sarandos, y alusiones a la falta de detenciones en el caso de los archivos de Jeffrey Epstein. O’Brien también ha ironizado sobre el sistema sanitario estadounidense y las estrategias mediáticas de la derecha, finalizando con una referencia directa al contexto internacional en tensión debido a la guerra en Irán.

Otros presentadores han recurrido al humor político y a la sátira. Jimmy Kimmel, cuatro veces anfitrión de la gala, ha intervenido para entregar varios premios y ha aprovechado para lanzar comentarios sobre el expresidente Donald Trump, el documental sobre Melania Trump en Amazon y la cadena norteamericana CBS, combinando esta línea humorística con muestras de respeto hacia la categoría de documentales.

De ‘Los vengadores’ a ‘Bridesmaids’

La celebración también ha ofrecido instantes de gran carga colectiva al reunir a protagonistas de producciones emblemáticas. Robert Downey Jr. y Chris Evans, intérpretes asociados a la franquicia de los Vengadores, han hecho aparición conjunta para entregar los premios a mejor guion adaptado y guion original —destinados respectivamente a Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra y Ryan Coogler por Los pecadores—. Evans, en ese contexto, ha recordado el próximo aniversario, catorce años, de la primera película de la saga del universo Marvel.

El reencuentro del reparto de La boda de mi mejor amiga (Bridesmaids) ha generado una ovación de los asistentes. Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne y Ellie Kemper han subido al escenario 15 años después del estreno de la cinta, coincidiendo este gesto con la nominación de Rose Byrne como mejor actriz por Si pudiera, te daría una patada. El evento ha coincidido con la presencia de Conan O’Brien, ‘coprotagonista’ de esta película dirigida por Mary Bronstein, y con Paul Thomas Anderson, pareja de Maya Rudolph y nominado por Una batalla tras otra.

Robert Downey Jr. y Chris Evans se han reunido en la gala de los Oscar REUTERS/Mike Blake

El bloque musical ha destacado por la variedad de estilos y el despliegue escénico. Miles Caton, Raphael Saadiq y la familia de Los pecadores han inaugurado las actuaciones interpretando I Lied to You, en una puesta en escena que ha recreado elementos del filme homónimo. Saadiq, coautor, ha abierto la canción, seguido de Caton, en un recorrido por sonidos de diferentes épocas y culturas.

Entre las actuaciones también ha sobresalido el momento protagonizado por Huntrix, EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna. El tema Golden, perteneciente a la película Las guerreras del K-Pop, ha tenido una puesta en escena que ha incluido una representación en ‘hanbok’ coreano y el uso del “Hunter’s Mantra” como preámbulo. El uso del clásico “light stick” del K-Pop ha contado con la complicidad del público.

Discursos y reivindicaciones políticas

Aunque la gran mayoría de ganadores y presentadores han optado por mantener un tono ajeno a la política, algunos han empleado su momento ante el micrófono para lanzar mensajes de índole social y pacifista.

El actor Javier Bardem, encargado de anunciar el Oscar a la mejor película internacional para Valor sentimental, ha subido al escenario luciendo una insignia contra la guerra de Irak de 2003 y ha lanzado el mensaje: “No a la guerra y libertad para Palestina.” Tras recoger el galardón, el director Joachim Trier ha cerrado su intervención con una cita del escritor estadounidense James Baldwin, enfatizando la responsabilidad colectiva hacia la infancia y pidiendo no votar a políticos que no lo tengan en cuenta.

Tráiler 'Valor sentimental'

La noche también ha incluido guiños a la historia de la moda y la cultura popular. Anna Wintour, exdirectora de Vogue y actual responsable de Condé Nast y dirección editorial global de la revista, ha comparecido con Anne Hathaway para entregar los premios a mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Wintour ha recordado así su vinculación autobiográfica con El diablo viste de Prada, novela inspirada en su figura que fue adaptada al cine con Hathaway como protagonista.