Estados Unidos

La NFL confirma el regreso del Super Bowl: dónde y cuándo se realizará

La liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos anunció la nueva edición del evento más esperado. Cuál será el escenario del torneo deportivo

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Vista aérea de un estadio de fútbol americano lleno de espectadores, con el campo verde, pantallas gigantes mostrando el Super Bowl LVII y humo rojo
Más de 120 millones de espectadores siguieron la transmisión del Super Bowl LVIII, el evento televisivo más visto en Estados Unidos en 2024. (Reuters)

La National Football League, la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos (NFL), confirmó que el Super Bowl regresará a Las Vegas en 2029. La decisión, aprobada por unanimidad el lunes durante la reunión de propietarios de la NFL en Phoenix, consolida a la ciudad como epicentro de grandes eventos deportivos y de entretenimiento en Estados Unidos.

Según la cadena estadounidense CBS News, este anuncio confirma la posición de la capital del juego y el espectáculo después del éxito de la edición anterior celebrada en el Allegiant Stadium. El partido es el evento televisivo más visto del país: la transmisión del Super Bowl LVIII en 2024 superó los 120 millones de espectadores, de acuerdo con datos de la propia NFL y la cadena estadounidense CBS News.

Un letrero brillante estilo Las Vegas, blanco y amarillo, con la inscripción "WELCOME TO Las Vegas SUPER BOWL LVIII" en letras rosas y moradas, y una estrella roja en la parte superior
La NFL reconoce la hospitalidad y capacidad organizativa de Las Vegas como clave para su designación como sede en 2029. (Reuters)

En febrero de 2024, el Super Bowl LVIII concluyó con una ajustada victoria de Kansas City sobre San Francisco por 25-22 en tiempo suplementario, marcando un cambio para la NFL, que durante años evitó sedes asociadas con las apuestas deportivas. Desde el traslado de los Raiders a Las Vegas en 2020 y la apertura del Allegiant Stadium, la ciudad se posicionó rápidamente como destino preferido por el público y la dirigencia del fútbol americano.

La NFL reconoce la hospitalidad de la ciudad tras el éxito de la edición 2024

El comisionado Roger Goodell expuso ante la prensa de la cadena estadounidense CBS News: “Estamos entusiasmados por llevar de nuevo el Super Bowl a Las Vegas y brindar a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los mayores destinos deportivos y de entretenimiento de Estados Unidos”.

La edición Super Bowl LVIII celebrada en 2024 fue, según Goodell, una muestra del alcance y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos globales. Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, comentó: “El Super Bowl LVIII en Las Vegas fue un éxito. Cada elemento, desde la energía hasta la escala y la hospitalidad, hizo evidente por qué la ciudad es anfitriona de tantos eventos deportivos y de entretenimiento de primer nivel”.

El calendario deportivo de Las Vegas incluye el Campeonato Nacional de Fútbol Americano en 2027 y el Final Four de la NCAA en 2028.
La NFL confirma que el Super Bowl regresará a Las Vegas en 2029, consolidando a la ciudad como capital deportiva de Estados Unidos. (Reuters)

El Allegiant Stadium —sede de los Raiders desde 2020 y del Super Bowl LVIII— destacó por su proximidad al Strip de Las Vegas. La mayoría de los eventos de la semana se realizaron en inmediaciones cercanas, facilitando la organización tanto para jugadores como para invitados y aficionados.

El dueño de los Raiders, Mark Davis, subrayó la sinergia entre el equipo, la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), los líderes cívicos y la comunidad local. Declaró a la cadena estadounidense CBS News: “El Super Bowl LVIII marcó un estándar alto y, para el Super Bowl LXIII, estamos comprometidos a elevarlo aún más”.

Una ciudad en plena transformación y con un calendario deportivo sin precedentes

El impacto del Super Bowl 2029 se amplificará gracias a la concentración de grandes acontecimientos deportivos previstos en los próximos años. Las Vegas volverá a recibir el mayor evento del fútbol americano, y el Allegiant Stadium acogerá el Campeonato Nacional Universitario de Fútbol Americano en 2027 y el Final Four de la NCAA en 2028. Además, los Athletics de béisbol tienen programado comenzar su etapa en la ciudad en 2028, y se contempla la posible llegada de un equipo de la NBA ese mismo año.

Un primer plano del trofeo Vince Lombardi, brillante y metálico, con forma de balón de fútbol americano sobre una base, iluminado por luces azules y rojas
El Allegiant Stadium, próximo al Strip de Las Vegas, se consolida como escenario preferido para finales deportivas de gran magnitud. (Reuters)

Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la LVCVA, destacó: “El compromiso que Mark Davis asumió hace una década para traer a los Raiders, construir el Allegiant Stadium y llevar la NFL a nuestra ciudad ha sido transformador para Las Vegas. Ha elevado nuestro perfil global y nos ha dado la oportunidad de ser anfitriones del Super Bowl”. Hill también resaltó la vocación de la ciudad: “Esta es una ciudad diseñada para albergar grandes eventos. Es nuestra forma de medirnos a nosotros mismos”.

Ya en 2022, Las Vegas mostró su capacidad al recibir el NFL Draft. El respaldo de los propietarios de la liga a un nuevo Super Bowl representa la validación definitiva de ese proceso de crecimiento y especialización en la industria del deporte.

Un estándar elevado para las próximas sedes y el futuro del Super Bowl

El calendario de futuros Super Bowl refleja la intensa competencia entre ciudades de Estados Unidos por el evento. Tras Las Vegas en 2029, Atlanta será la sede en 2028. El año anterior, Inglewood (California) repetirá como anfitrión, y en 2026 la final se disputará en Santa Clara, donde Seattle venció a New England por 29-13, según la cadena estadounidense CBS News.

La organización de la NFL consideró que la experiencia lograda y la capacidad logística durante el Super Bowl LVIII justificaban plenamente una segunda designación para Las Vegas en menos de cinco años, manteniendo la precisión de los datos.

La decisión unánime de los propietarios y las declaraciones de altos directivos y líderes locales anticipan que la ciudad buscará superar los niveles de espectáculo, impacto económico y convocatoria para la edición Super Bowl LXIII.

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