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La historia detrás del regreso a la actuación de Madonna después de veinte años: un biopic descartado y una segunda oportunidad

La serie ‘The Studio’ recreará en su segunda temporada el relato de la película que iba a hacerse con Julia Garner dando vida a la cantante

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Julia Garner fue elegida para interpretar a Madonna en su próxima cinta biográfica. (Instagram/Madonna)
Julia Garner fue elegida para interpretar a Madonna en su próxima cinta biográfica. (Instagram/Madonna)

La aparición de Madonna en la segunda temporada de la serie The Studio marca su regreso a la pantalla tras dos décadas alejada de la actuación. La cantante fue vista en Venecia mientras filmaba escenas para la producción de Apple TV+, acompañada por figuras como Julia Garner y Donald Glover. La participación de Madonna no solo representa un acontecimiento mediático, sino que también pone en primer plano las dificultades que enfrentó para llevar a cabo su propio biopic, un proyecto que finalmente fue cancelado.

La última vez que Madonna apareció en televisión fue en 2003, con una breve intervención en Will & Grace. Su rol protagónico más reciente en cine data de 2002, en el remake de Swept Away. Por ello, la presencia de la artista en The Studio constituye un logro sensible para Seth Rogen y el equipo creativo de la serie, que ya había convocado a celebridades como Martin Scorsese, Charlize Theron y Ted Sarandos durante su primera temporada. En el centro del interés está el biopic que Universal Pictures planeaba sobre la vida de Madonna. En 2021, el estudio ganó una subasta entre productoras para desarrollar el largometraje. Amy Pascal figuraba como productora y la propia Madonna asumiría la dirección y el guion. El proceso de audiciones fue calificado como extenuante, con actrices como Florence Pugh sometiéndose a pruebas intensivas de canto y baile. Finalmente, Julia Garner, ganadora del Emmy por Inventing Anna y Ozark, obtuvo el papel protagónico en 2022.

El guion del biopic proponía un recorrido desde los orígenes humildes de Madonna en Michigan, su formación artística en la Nueva York de los años 80, hasta el lanzamiento de Ray of Light en 1998, álbum que marcó una transformación en su carrera y consolidó su estatus global. Sin embargo, múltiples reescrituras del libreto y cambios en la dirección creativa antecedieron a la suspensión definitiva del proyecto en 2023. Según fuentes cercanas, Guy Oseary, mánager de Madonna, la persuadió para priorizar una gira mundial y abandonar temporalmente sus planes como directora. Al final, los derechos sobre su vida y catálogo musical expiraron en Universal.

Kathryn Hahn The Studio
The Studio ya prepara su segunda temporada (Apple Tv)

El futuro de Madonna (y el de ‘The Studio’)

Actualmente, Netflix desarrolla una serie autobiográfica sobre Madonna, bajo la dirección de Shawn Levy y un acuerdo exclusivo con la plataforma. Julia Garner no está vinculada a esta nueva producción. La serie The Studio incorpora y parodia estos hechos reales a través de una trama en la que el ficticio Continental Studios, encabezado por personajes interpretados por Seth Rogen, Kathryn Hahn, Bryan Cranston, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders, produce una película sobre la vida de Madonna. En el argumento, el equipo viaja a Italia para presentar el biopic en el Festival de Venecia, con la presencia tanto de Madonna como de Garner, generando expectativas y rumores sobre posibles nominaciones al Oscar.

En la ficción, Madonna no interpreta a la directora de su biopic, sino que asume un rol diferente dentro del universo creado por la serie. Fotógrafos captaron también a Donald Glover en el set junto a Madonna y Garner, aunque no se han precisado detalles sobre su personaje. Fuentes próximas a la producción indican que los episodios donde aparece Madonna dedican especial atención al debate sobre la duración de las ovaciones en festivales, fenómeno que suele medirse para anticipar el éxito de las películas en el circuito internacional.

La filmación en Venecia generó un momento viral entre los seguidores de Madonna. Tanto ella como Garner recrearon imágenes emblemáticas del videoclip Like a Virgin de 1984, posando frente a la cámara y navegando en góndola por los canales de la ciudad. La incorporación de Madonna a The Studio implicó negociaciones complejas para Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes lograron convencer a una figura celosa de su imagen para sumarse a una trama que revive un proyecto inconcluso de su carrera. Hasta el momento, ni Netflix ni Apple TV+ han emitido declaraciones oficiales sobre la participación de Madonna o el futuro de la serie.

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