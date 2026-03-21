La segunda temporada de ‘The Studio’ arranca su rodaje con la sorpresa de Madonna: así será la esperada continuación de la serie

En The Studio, Seth Rogen interpreta al recién nombrado director de un estudio de cine, Continental Studios. Desesperado por conseguir la aprobación de las celebridades, él y su equipo de ejecutivos de Continental Studios deben hacer malabarismos entre las exigencias corporativas y las ambiciones creativas mientras intentan mantener las películas vivas y relevantes. El estudio cuenta con un reparto repleto de estrellas encabezado por Catherine O'Hara, ganadora de los premios Emmy, SAG y Globo de Oro, Kathryn Hahn, nominada al Emmy, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders. Bryan Cranston, nominado al Oscar y ganador de un Emmy, Keyla Monterroso Mejía y Dewayne Perkins también son protagonistas.

La segunda temporada de The Studio ha comenzado su rodaje en las calles de Venecia, marcando el regreso de una de las series de comedia más premiadas del último año. La producción, creada por Seth Rogen y Evan Goldberg, sorprendió a fanáticos y transeúntes al reunir nuevamente a su elenco principal en locaciones emblemáticas de la ciudad italiana. La presencia de cámaras y equipos de filmación no pasó desapercibida, generando expectación sobre las nuevas tramas y figuras que integrarán esta esperada continuación.

Entre los detalles más comentados del inicio de grabaciones destaca la aparición inesperada de Madonna en el set. Diversos paparazzis y seguidores de la serie lograron captar a la artista durante una jornada de rodaje, confirmando su participación como invitada especial en la nueva temporada. Además de Madonna, se suman otros nombres reconocidos como Julia Garner y Michael Keaton, quienes también fueron vistos en el entorno de filmación. La tradición de cameos de grandes figuras de la cultura pop se mantiene así como una de las señas de identidad de The Studio: en su primera temporada, la serie contó con la colaboración de Martin Scorsese, Ron Howard, Anthony Mackie y Zoë Kravitz, entre otros. La expectativa crece ante la posibilidad de que la presencia de Madonna aporte una dinámica distinta al desarrollo de los nuevos episodios.

La segunda temporada reúne nuevamente a Seth Rogen, Chase Sui Wonders, Ike Barinholtz y Bryan Cranston, entre otros actores habituales de la serie. Fanáticos y medios especializados informaron que el equipo optó por rodar en Venecia, una decisión que añade un matiz internacional al relato y genera especulaciones sobre el rumbo que tomará la historia. Las grabaciones públicas permitieron que seguidores y curiosos documentaran el ambiente de trabajo y la interacción entre los actores, alimentando las redes sociales con imágenes inéditas. El inicio de la nueva temporada de The Studio responde a la alta expectativa generada por el éxito de la entrega anterior. En la última edición de los Premios Emmy, la ficción se consolidó como la gran ganadora en la categoría de comedia, obteniendo 13 galardones, incluido el de Mejor Serie de Comedia. Este reconocimiento posicionó a la producción como referente del género, reforzando el interés por su continuación y el impacto de sus decisiones narrativas.

Esta imagen publicada por Apple TV muestra a Ike Barinholtz, de izquierda a derecha, Chase Sui Wonders, Seth Rogen y Kathryn Hahn en una escena de "The Studio". (Apple TV via AP)

Cameos y sorpresas para la audiencia

La participación de Madonna se suma a una lista de apariciones especiales que han caracterizado a la serie desde sus inicios. La inclusión de figuras reconocidas no solo responde a una estrategia de atracción para el público, sino que contribuye a la construcción de un universo en el que la sátira y la autorreferencia conviven con la actualidad del entretenimiento. The Studio mantiene así su sello distintivo, incorporando a personalidades de diferentes ámbitos para enriquecer las tramas y ofrecer momentos inesperados en cada episodio.

Durante el rodaje en Venecia, la presencia de Madonna generó sorpresa y especulación, alimentando rumores sobre el papel que desempeñará en la historia. No se han revelado detalles sobre la extensión de su participación ni sobre el personaje que interpretará, lo que incrementa el interés por el estreno de la temporada. La estrategia de mantener en secreto ciertos elementos del guion responde a la intención de preservar el efecto sorpresa, una constante en la comunicación de la serie.

Un recuerdo a Catherine O’Hara

Una de las novedades más relevantes de esta nueva etapa es la ausencia de Catherine O’Hara, quien falleció el pasado 30 de enero. O’Hara, que interpretaba a Patty Leigh, una legendaria productora dentro de la trama, estaba confirmada para aparecer en la segunda temporada. Su repentina muerte obligó al equipo de producción a modificar el calendario de rodaje y reescribir parte del guion. El impacto de esta baja es significativo, tanto en el desarrollo argumental como en la dinámica del elenco, ya que el personaje de O’Hara era clave en la estructura del estudio ficticio que da nombre a la serie.

La producción optó por no reemplazar a la actriz, eligiendo ajustar la narrativa para reflejar su ausencia y rendir homenaje a su legado dentro del universo de The Studio. Este cambio inesperado añade una dimensión emotiva y real al proceso de creación de la segunda temporada. The Studio se distingue por su enfoque satírico sobre la industria cinematográfica de Hollywood. La serie gira en torno a Matt Remick (Rogen), quien asume la dirección de un legendario estudio de cine. A través de situaciones absurdas y referencias directas a la cultura del cine, la producción explora cómo se toman las decisiones creativas y comerciales en el sector. El tono humorístico convive con un homenaje declarado al séptimo arte, reforzado por una banda sonora compuesta por el mexicano Antonio Sánchez, responsable también de la música en Birdman.

Sobre la trama de la segunda temporada, aún se desconocen detalles concretos. El cierre de la primera entrega dejó abierta la posibilidad de que el estudio sea vendido, una línea narrativa que podría desarrollarse en los nuevos episodios. La combinación de expectativas no resueltas, cambios en el elenco y la incorporación de figuras como Madonna configuran una temporada que promete novedades tanto para seguidores habituales como para nuevos espectadores.