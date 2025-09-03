Julia Garner se sinceró sobre si la biopic de Madonna saldrá a la luz

Julia Garner dio esperanzas sobre la biografía de Madonna. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni.)

Julia Garner, actriz de Ozark y más recientemente en el filme Weapons, despejó las dudas sobre uno de los proyectos más esperados en Hollywood: el biopic oficial de Madonna.

En una entrevista con W Magazine, la actriz de 30 años confirmó que continúa vinculada al proyecto y que será la encargada de dar vida a la “Reina del Pop” en la gran pantalla.

“No puedo decir demasiado al respecto, pero sí, es un trabajo en proceso”, declaró, sin dar más detalles sobre los tiempos de rodaje o el estado actual de la producción.

Julia Garner aseguró que el proyecto sobre Madonna sigue en pie. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La artista también compartió cuáles son sus canciones favoritas de la cantante de 67 años, dejando claro que es una admiradora de su legado.

“Me encantan tantas. Amo básicamente todo de Madonna. Creo que ‘Borderline’ es probablemente mi favorita. También amo ‘Papa Don’t Preach’. Amo ‘Burning Up’. Amo Confessions on a Dance Floor. Crecí con ese álbum. Obviamente ‘Vogue’ y ‘Ray of Light’”, señaló.

Por si fuera poco, Julia Garner explicó que siente una conexión especial con algunos temas. “Simplemente adoro la voz de Madonna en ‘Papa Don’t Preach’. Hay muchas emociones en esa canción y me encanta”, agregó.

El exigente proceso de audición

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre el proyecto, pues en el pódcast SmartLess recordó lo desafiante que fue su audición para conseguir encarnar a Madonna.

Julia Garner contó que tuvo que bailar frente a Madonna para convencerla de que podía interpretarla. (Instagram/Madonna)

Según contó la artista, no era una bailarina entrenada, pero tuvo que demostrar frente a la propia cantante que podía moverse al ritmo y cantar en vivo junto a ella.

“Básicamente tenía que convencerla de que podía bailar y cantar. Ensayé pensando: ‘¿Qué haría Madonna?’ Y la respuesta fue: convencerte de que merece estar en esa sala. Así que me adueñé del momento y fue como: ‘Puedes aceptarlo o dejarlo, pero si me dejas ir, eso ya es tu decisión’”, relató.

Este nivel de entrega impresionó a la interprete de “Vogue”, quien desde el inicio se mostró decidida a elegir personalmente a la actriz que la interpretaría.

Julia Garner y Madonna han forjado una amistad desde que la actriz fue elegida para interpretar a la cantante. (Instagram/Julia Garner)

Para Julia, interpretar a la estrella del pop representa un reto mayor: no solo deberá reflejar la personalidad de una de las mujeres más influyentes en la música, sino también encarnar a un ícono cultural que ha marcado generaciones.

Sin embargo, la actriz parece dispuesta a asumir la presión con la misma confianza que mostró en su audición.

“Con Madonna no hay medias tintas. O lo das todo, o no estás en la conversación”, dijo en una charla anterior sobre lo que aprendió de la artista.

Un proyecto con pausas y reinicios

Cabe destacar que el camino hacia el biopic de Madonna ha sido largo y lleno de incertidumbre. En enero de 2023 trascendió que Universal Pictures había decidido cancelar la película.

En 2023, Universal Pictures canceló la biopic de Madonna. (AP foto/Silvia Izquierdo)

La propia “Reina del pop” había asumido la dirección del proyecto, además de coescribir el guion junto a Diablo Cody y Erin Cressida Wilson.

Tras meses de silencio, en julio de 2024 la intérprete de “Like a Prayer” insinuó en redes sociales que había retomado la escritura del guion, reavivando la ilusión de los fans.

Julia Garner, mientras tanto, mantuvo la discreción sobre su participación hasta ahora, cuando vuelve a confirmar que sigue adelante como protagonista.

La noticia coincide con otro movimiento estratégico de la artista. A inicios de este año, Deadline informó en exclusiva que Madonna había cerrado un acuerdo con Netflix para desarrollar una serie sobre su vida en colaboración con Shawn Levy, productor de Stranger Things.

Madonna cerró con contrato con Netflix para continuar con su biopic. (Instagram/Madonna)

Esta producción televisiva no reemplaza al biopic, pero confirma que la cantante está decidida a contar su historia en múltiples formatos.

Mientras los detalles de la producción aún se mantienen bajo reserva, lo cierto es que la confirmación de Julia Garner devuelve esperanza a los seguidores de la cantante, que esperan ver finalmente materializada en cine la historia de este ícono musical.