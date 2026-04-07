Bad Gyal se pronuncia por primera vez sobre su discusión con Bb Trickz en 2024: “La que quería ‘beef’ era ella. Todo lo que salió lo grabó su equipo”

Imagen de Bad Gyal y Bb Trickz. (Instagram)

La cantante “más cara” y la “más mala de España” protagonizaron en 2024 una discusión que puso patas arriba la industria del trap y el urban en español. Lo que comenzó con una pulla en una canción unreleased de Bb Trickz dedicada a Bad Gyal terminó estallando en un tenso cara a cara durante la Semana de la Moda de Nueva York de aquel año, en una escena que no tardó en hacerse viral.

Bad Gyal, cuyo nombre real es Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), ha tardado dos años en explicar el origen de aquella disputa, que en su momento generó debate sobre si se trataba de un enfrentamiento real o de una calculada campaña de marketing.

Según ha explicado ahora en el podcast de Grimey TV —quien se encuentra de promoción tras publicar su último álbum de estudio Más cara—, la artista catalana sostiene que el conflicto no partió de ella. “Yo creo que la que quería beef era ella”, afirma en referencia a la intérprete de Soy la Más Mala de España. “Es su flow, su estrategia, ir dando palos a ver quién cae”, añade.

Belize Nicolau Kazi (Barcelona, 2000), el nombre real de Bb Trickz, criticó a la autora de Mercadona por su forma de bailar en una canción que nunca llegó a publicarse. "Hablo de ti, Bad Gyal, te crees que sí, pero bailas mal“, cantó en un vídeo en 2024.

La cantante Bad Gyal (c) durante su actuación en la 40º edición de los Premios Goya, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona. (EUROPA PRESS)

Sin embargo, como ella ha contado ahora en el pódcast, la tensión venía gestándose desde meses antes incluso del encontronazo en Nueva York. Bad Gyal ha recordado un primer cruce en un festival en México, donde ambas coincidieron. “Le pasé por el lado y la miré fijamente porque pensé que, si tenía algo que decirme, era el momento”, explica. Sin embargo, asegura que no obtuvo respuesta: “No dijo nada”.

“Yo bailo bien, por lo menos mejor que ella, eso por supuesto”

En cambio, lo ocurrido en una fiesta durante la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre de 2024 marcó un punto de inflexión. Tras enterarse de que la rapera estaba en el mismo evento en el que ella actuaba, decidió confrontarla directamente. “Fui y le dije: ‘¿Qué?’”, recuerda: “Lo que dices en las canciones, me lo dices a la cara”, le dijo la catalana, después de que Belize le preguntara de forma retórica: “¿Qué quieres que te diga, que bailas mal?“. ”¡Eres una cagada, tía!“, añadió Farelo. “Todo lo que salió lo grabó ella y su equipo”, ha confesado ahora la cantante. “Yo no soy como ella. . A ella le gusta decir mentiras, que yo no sé bailar, que no sé qué, cuando es mentira. Yo bailo bien, por lo menos mejor que ella, eso por supuesto”.

Ante esta polémica, Farelo ha explicado que a ella le gustan “las personas auténticas”. “Personalmente, me da un poco de pereza. Me gustan las personas transparentes. “Auténticas” ha finalizado.

Bb trickz - Missionsuicida

Por otro lado, en agosto del año pasado, la Bb Trickz publicó un vídeo en TikTok en el que pedía disculpas por todas las “cosas inmaduras” que ha dicho sobre política o sobre artistas como Metrika o Young Beef, Bad Gyal incluida. "Yo no soy nadie para decirle si baila bien o mal, eso es para ella decidir y disfrutar con sus fans", dijo.