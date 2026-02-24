Bad Gyal anuncia las colaboraciones de su nuevo disco en ‘La Revuelta’: “Sé decir si un hombre es bueno de ver o no”

La cantante y compositora catalana acude como invitada al programa de RTVE con David Broncano. / Captura de pantalla de Instagram

El plató de La Revuelta es versátil en sus noches. Desde cocursos varios a escenario musical, todavía no se había convertido en gimnasio. Esta noche, con la presencia de la cantante y compositora Bad Gyal (Vilassar de Mar, 28 años), el Teatro Príncipe Gran Vía ha incluido una máquina con la que la cantante ha interactuiado hacia el final de su entrevista con David Broncano, presentador del programa de RTVE. Además, la catalana, cuyo nombre original es Alba Farelo, también ha desvelado algunas colaboraciones de su nuevo disco: “Sé decir si un hombre es bueno de ver o no”.

Además de la cantante, la misma noche han asistido Luis Tosar y Rigoberta Bandini al programa, donde han respondido las preguntas clásicas. Pese a la afluencia de invitados, las entrevistas se han entrelazado a través de un Tosar tuneado con una peluca rubia, con tal de parecerse físicamente a Bad Gyal. “Yo soy el Pussy K Mana (manda)”, ha dicho el actor entre risas durante su aparición. El "crossover", como lo ha llamado Bandini, es mayor porque las tres personalidades están citadas en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, en Barcelona, para presentar (con Tosar y Bandini) y cantar (con las dos cantantes, entre otros artistas) en la fiesta del Cine español, los Goya.

Tres colaboraciones para ‘Más Cara’, de Bad Gyal: J Álvarez, De la Rose y 8Belial

Sin ser novata en el programa, Bad Gyal acude una vez más a una entrevista con Broncano, quien se alegra de “ver cómo ha evolucionado [la cantante] a lo largo de los años”. El fin último de su visita ha sido la presentación de su segundo álbum, Más Cara. Durante la grabación, además de interpretar unas rimas de una de sus canciones, la cantante ha desvelado quiénes son algunas de las colaboraciones que aparecen en este último álbum, disponible a partir del 6 de marzo.

No obstante, la dinámica para sacar a la luz quiénes cogen un micrófono junto a la catalana, no ha sido lineal. Esta ha estado acompañada de un concurso en el que, si el público asistente no adivinaba la voz que aparecía en el corte de la canción, Bad Gyal debía hacer diez sentadillas en la máquina dispuesta a sus espaldas. El resultado ha sido que la cantante ha tenido que hacer no 10, sino 30 ejercicios ante la sabiduría musical de los presentes.

El primero de los nombres en aparecer ha sido el del puertorriqueño J Álvarez, seguido de la también puertorriqueña De la Rose y, por último, el menos concoido de los tres, 8Belial. Los tres artistas forman parte de las colaboraciones de Bad Gyal en su nuevo álbum, voces que han reconocido desde el público de La Revuelta. Este disco empezará a promocionarse desde Barcelona, con tres conciertos en el Palau Sant Jordi. Posteriormente, Bad Gyal llenará otros tres recintos en Madrid, con sus actuaciones en el Wizink.

Las fases vitales (y estéticas) de Bad Gyal

Durante la grabación del programa, también ha habido momento para que la cantante aborde temas tan diversos como la caducidad de la miel, su resistencia a nado en mar abierto y la presencia oculta de Josep, el guardaespaldas de la cantante, quien “triunfa siempre”. Y, por supuesto, ha habido espacio en La Revulta para recordar al mono Punch y su peluche (de Ikea), quienes ya tienen familia de acogida. No obstante, y aunque en tono burlesco, la cantante le ha reprochado a Broncano el tinte apocalíptico que suelen tener las preguntas que formula el presentador.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

Con tal de rebajar el tono, Broncano ha pasado a preguntar a la compositora por temas que, según ella ha indicado durante la noche, le son más interesantes. Ya sea zapatos, bolsos o joyas. La pregunta en cuestión ha sido “¿cuáles son tus eras principales". Como si de las ‘eras’ de Taylor Swift se tratase, Bad Gyal ha afirmado que la primera fue su “intento de pija, pero sin mucho presupuesto”. A esta le siguió la de “modernilla, hipster”, depsués de la cual, se rindió al “chándal con bambas”. No obstante, la cantante ha admitido que no sabe muy bien en qué momento se convirtió “en esto”, pues luce en la entrevista un vestido amarillo estrecho, a juego con su pelo y unas uñas largas negras y blancas, igual que sus zapatos.