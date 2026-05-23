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El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

Dos pacientes resultaron heridos, uno de ellos en estado grave: uno permanece en la UCI por inhalación de humo y el otro fue trasladado a La Fe de València con quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% del cuerpo

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29/08/2016 Hospital de Torrevieja POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SALUD RIBERA SALUD
29/08/2016 Hospital de Torrevieja POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SALUD RIBERA SALUD

Un incendio declarado a mediodía del viernes en el Hospital de Torrevieja, en Alicante, obligó a desalojar la segunda planta del centro y a reubicar a 90 pacientes en otras zonas del hospital. El fuego se originó poco después de las doce y dejó dos personas heridas.

Un paciente permanece ingresado en la UCI por inhalación de humo y otro sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% del cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de València. Además, diez trabajadores del hospital - entre personal sanitario, de seguridad y limpieza - fueron atendidos por inhalación de humo tras participar en las labores de auxilio y evacuación, pero no fue necesario su ingreso hospitalario.

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El incendio se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

Según fuentes próximas a la investigación, el incendio se inició cuando un paciente que utilizaba una bombona de oxígeno - que no es inflamable en sí mismo pero favorece y acelera enormemente la combustión de materiales que sí lo son - salió de su habitación con un cigarrillo y un mechero, accedió a otra estancia vacía de la segunda planta y, al encender el tabaco, se produjo una explosión que provocó el fuego. Así lo explicaron este sábado a la agencia EFE responsables conocedores del caso.

La deflagración provocó importantes daños materiales y una rápida propagación del humo, lo que hizo necesario activar el Plan de Evacuación del hospital. El protocolo permitió desalojar a los pacientes de la segunda planta y trasladarlos de manera segura a otras áreas del centro. En esta planta se encuentran las consultas de Rehabilitación y Radiología, cuyas citas previstas para ese día quedaron suspendidas. Según la dirección del hospital, la actividad en Radiología se retomará el lunes, pero Rehabilitación permanecerá cerrada tanto el lunes como el martes por motivos de seguridad y reparación de los daños ocasionados.

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El conseller Gómez subrayó la importancia de los protocolos de emergencia y la preparación del personal sanitario, al afirmar que “la activación de los protocolos y el entrenamiento del personal ha permitido evitar mayores consecuencias”. Aseguró además que “su actuación ha sido clave” para gestionar la emergencia y proteger tanto a los pacientes como al resto de trabajadores del centro.

El conseller de Sanidad se ha desplazado al Hospital de Torrevieja, tras el incendio declarado este mediodía para seguir de cerca la evolución de la situación y conocer el estado de los afectados (Generalitat de la Comunidad Valenciana)
El conseller de Sanidad se ha desplazado al Hospital de Torrevieja, tras el incendio declarado este mediodía para seguir de cerca la evolución de la situación y conocer el estado de los afectados (Generalitat de la Comunidad Valenciana)

Durante la emergencia se desplazaron hasta el lugar cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, procedentes de los parques de Torrevieja y Orihuela, así como una unidad de drones, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias. Los bomberos trabajaron durante varias horas y dieron por controlado el fuego sobre las 16.00 horas.

El suceso ha puesto a prueba la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y la capacidad de respuesta del personal del hospital, que actuó con rapidez para evacuar a los pacientes y controlar la situación. El incidente, además, ha reabierto el debate sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad en centros sanitarios y la necesidad de extremar la precaución en el manejo de materiales inflamables y fuentes de oxígeno.

A lo largo del día, la normalidad fue recuperándose en el hospital. A pesar de la magnitud de la emergencia, la intervención de los profesionales y la activación de los protocolos de seguridad lograron minimizar el impacto del incendio y garantizar la atención a los pacientes afectados. Desde la conselleria de Sanidad han anunciado que se mantendrá un seguimiento de la evolución de los heridos y se revisarán los protocolos internos para reforzar la prevención de este tipo de incidentes en el futuro.

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