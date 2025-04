BB Trickz sorprende en ‘First Dates’ en busca de alguien que la invite a cenar: “Siempre soy yo el problema”

BB Trickz y Guxo en su cena de 'First Dates' (Montaje Infobae, Mediaset)

La “más mala de España” ha decidido hacer una visita al restaurante de First Dates este miércoles 30 de abril. Pero para sorpresa de los comensales, no ha sido para hacer una pequeña actuación como BB Trickz, sino que va en forma de Belice, su nombre de pila, para conocer a un posible soltero que llame su atención. La rapera ha admitido que le “encanta el concepto y me gusta el presentador, es la bomba”, ha asegurado a cámara.

Sin embargo, la catalana, que reside en Madrid, ha sido totalmente sincera en lo que respecta a las relaciones. A pesar de haber mantenido dos relaciones “importantes”, las cosas suelen acabar porque “siempre soy yo el problema”. Según ha relatado, “se han acabado porque les he puesto los cuernos o me he aburrido. He sido tóxica y siempre la cago”, confesó sin rodeos. Además, ha sido completamente sincera en cuanto a cómo ha actuado en algunas ocasiones: “He sido tóxica, ya no lo soy, pero tirar los móviles o romper la pantalla es tóxico. También lo he hecho con mi propio móvil”, ha admitido.

A pesar de la autocrítica, Carlos Sobera se ha quedado sorprendido por la respuesta de la rapera en cuanto a las exigencias que tiene con sus relaciones: “Lealtad”, ha señalado. El presentador le ha señalado cómo puede pedir fidelidad si ella había admitido segundo antes su incapacidad para ello: “Me gusta ser infiel sin que se enteren porque luego lo pasan mal. Luego no hay confianza”. Seguidamente, BB Trickz ha afirmado que, sobre todo, busca a alguien que la entienda.

La persona que ha acompañado a la rapera ha sido, Guxo, un barcelonés de 23 años, que también se dedica al mundo de música. Se ha definido como “reggaetonero” y ha confesado que ha sido complicado tener relaciones con chicas porque su atmósfera de trabajo puede ser “un ambiente hostil para una persona que no esté acostumbrada a esto”. El productor de música, que no conocía a la rapera, ha tenido un inicio tenso con Belice, porque cuando le ha preguntado de dónde venía, ella ha respondido: “De mi casa”.

Sin embargo, la conversación se ha suavizado poco a poco y ella ha admitido en el confesionario que, además de que “el pelo me ha gustado mucho”, también “me gusta que no me conozca”. De hecho, Guxo no ha percibido el éxito de la de 24 años, hasta que los comensales de la mesa de al lado que también estaban de cita, se han dado cuenta de quién era. Más adelante, Guxo le preguntó si no pensaba buscar un trabajo más estable, pero ella le dejó mudo al confesar que cuenta con un millón de seguidores en Instagram. De nuevo, el ambiente en la cita se enrareció cuando le dijo que no soporta el reggaeton, mientras él le contaba en qué consiste su trabajo.

El momento más revelador de la cita llegó cuando la cantante rompió un jarrón de la mesa en medio de la conversación. “Estaba aburrida y mi mente ha dicho ‘tira el vaso’. Yo pago a ‘First Dates’ lo que haya que pagar”, explicó entre risas. Al parecer, ha sentido que más que una conversación parecía un “interrogatorio” y ha expresado que le hubiese gustado haber podido preguntar más.

El tema del feminismo también estuvo presente, cuando BB Trickz sorprendió a su cita con una declaración contundente: “Creo que los hombres han nacido para servir a la mujer de alguna manera”. La afirmación dejó a Guxo sin palabras, quien simplemente exclamó: “¡Ostias!”. A lo largo de la conversación, la cantante dejó claro que sus expectativas en una relación son altas, pues le encantaría que su novio se tatuase su nombre o su cara, “me parecería que me demuestra su lealtad”.

El desconcierto total de Guxo ha llegado cuando Belice le comentó que si tenía ganas de engañarle, probablemente se lo diría antes de hacer nada; algo que ya había hecho en otras ocasiones. El catalán, que nunca ha sido infiel, entendió en ese momento que no eran compatibles. “Dicen que si te sale un grano en la frente, es que te están poniendo los cuernos”, ha continuado ella, volviendo a dejar a Guxo sin nada que decir.

Después de cantar Sufre Mamón en la terraza privada del restaurante y de cantarse mutuamente la letra de sus canciones. BB Trickz ha confesado que le ha gustado que “no sintiese vergüenza cantar en público”. En un giro final, el tema de la cuenta generó otro momento tenso. Y es que Guxo sugirió dividir la factura, pero la rapera respondió tajante: “Eso es de catalán”, y le explicó que en Madrid, donde vive, no se paga a medias. Para solucionarlo, el soltero le ha propuesto echar una partida al piedra, papel o tijera, y “quien pierda paga”. Pero al final ha cedido y ha pagado él la cuenta.

De esta manera, una vez sentados en el confesionario para tomar la decisión final, Guxo ha rechazado tener una segunda cita con la rapera porque siente, a pesar de poder pasar horas componiendo música, no podrían llegar a nada más. Mientras que “la más mala de España” por el simple hecho de “llevarle la contraria” ha dicho que sí estaría dispuesta.