FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos

Corrillo de las jugadoras del FC Barcelona ante de la final de Champions frente al Lyon. (REUTERS/Yves Herman)

Este sábado 23 de mayo, el Ullevaal Stadion de Oslo va a acoger algo más que una final de fútbol. En el estadio del barrio donde creció Caroline Graham Hansen, jugadora del FC Barcelona, confluyen muchas historias: una pareja enfrentada que ha acordado no hablar de fútbol durante toda esta semana, dos entrenadores frente a frente que consiguieron el primer póker culé, una futbolista que jugaba descalza en las calles de Haití y que ahora sueña con el Balón de Oro e incluso una árbitra que vio truncada su carrera profesional en la portería y que se convirtió en la primera colegiada en pitar en la primera división masculina de su país.

El primero de los palos a tocar son los entrenadores. Ambos españoles. Al igual que en la final de la Champions League masculina. “Veo a un equipo más maduro que en la temporada pasada. Hemos sufrido muchas bajas y lo hemos gestionado bien”, arrancó Pere Romeu. El técnico del Barça insistió en que el crecimiento del equipo no se mide solo en resultados, sino en la capacidad de adaptarse. Y evitó cualquier etiqueta: “Es una final. El favoritismo lo dejamos para vosotros”.

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Del mismo modo, Alexia Putellas, que vivió en primera persona la derrota en la temporada pasada contra el Arsenal y la goleada del Lyon en 2019, pone el foco en el cambio con respecto a años anteriores. “Nuestra evolución comenzó precisamente con una final contra el Lyon donde nos pasaron por encima. No me avergüenza decirlo. A partir de ahí empezamos a construir lo que somos hoy”. Con respecto al tema del favorito, tampoco se quiso mojar: “Es probablemente la final en la que ambos equipos llegan más igualados”.

La revancha de Giráldez

Enfrente estará Jonathan Giráldez. El técnico gallego dirigió al Barça durante tres temporadas (2021-2024) donde levantó dos Champions y construyó junto a Romeu la etapa más exitosa del fútbol femenino azulgrana, logrando el primer póker del club. En diciembre de 2023 anunció que no renovaría y se marchó a Estados Unidos. En verano de 2025 aterrizó en Lyon como faro del proyecto de la surcoreana Michele Kang.

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En la rueda de prensa previa al partido, intentó rebajar el tono emocional toda la semana: “Siempre le desearé lo mejor al Barça, excepto en esta final”. E insistió en que el duelo personal no existe: “No es Jonatan contra Pere. Son dos grandes equipos con sus futbolistas”. Romeu dijo lo mismo, aunque reconoció la evolución de ambos desde que compartían staff: “Nos conocemos y hemos trabajado juntos, sí. Pero si sigues siempre la misma línea, te estancas. El ‘Jona’ de hace dos años no es el mismo, y el ‘Pere’ de hoy tampoco”. Giráldez, por su parte, no escatimó elogios hacia su sucesor: “Han hecho un trabajo perfecto. Han ganado finales, han llegado a la Champions con gente del filial y gestionando un relevo generacional”.

Pere Romeu y Jonathan Giráldez. (Composición Infobae)

Mapi y Egen: amor y “guerra” en la final

La historia más comentada en España y Noruega esta semana tiene nombre doble. La de María León e Ingrid Syrstad Engen, quienes llevan cinco años juntas. Se conocieron en el Barça, ganaron juntas la Champions de Bilbao en 2024 y el pasado verano Engen fichó por el Lyon. Este sábado se verán en bandos opuestos, y las dos han dejado claro que no habrá concesiones. Han acordado una regla para esta semana: el fútbol está vetado en las conversaciones privadas.

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La historia tiene además una capa financiera que no pasa desapercibida. Mapi León no renovará con el Barça. Su destino más probable apunta a las London City Lionesses, club propiedad de Michele Kang, la misma empresaria surcoreana que controla el Lyon.

Mapi León e Ingrid S. Engen. (Instagram)

Graham Hansen, en su tierra

Caroline Graham Hansen creció a pocos metros del Ullevaal. Entrenaba de niña con su padre a horas intempestivas. Tuvo una etapa difícil en el Wolfsburgo que ella misma definió como un “agujero negro” de soledad y barreras idiomáticas. Llegó al Barça y se convirtió en una de las mejores extremos del mundo. Este sábado juega una final de Champions en el estadio de su barrio. “Lo vivo con mucho orgullo”, dijo.

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Caroline Graham Hansen durante la rueda de prensa. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Dumornay: de jugar descalza al Balón de Oro

En el lado contrario, la gran amenaza del Lyon tiene su propia historia. Melchie Dumornay creció jugando descalza en las calles de Mirebalais, cerca de Puerto Príncipe. De niña tuvo que jugar contra niños mayores para poder labrarse un nombre en el ‘mundillo’. Siete años después, con 22 años, es la mejor jugadora de la liga francesa, candidata al Balón de Oro y la amenaza ofensiva más clara para la defensa azulgrana.

Melchie Dumornay. (Instagram/@dumornay_corven)

El silbato de Tess Olofsson

Y una última historia. La sueca Tess Olofsson, de 38 años, dirigirá la final. Empezó como portera, pero tuvo que colgar los guantes por una lesión con 20 años y encontró en el arbitraje una segunda vida. Fue la primera mujer en arbitrar en la Superettan masculina sueca y, más tarde, en la Allsvenskan. Ahora compagina su trabajo como policía de tráfico con el arbitraje de élite. Entre tanto, es madre de un niño de 5 años y esposa.

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Tess Olofsson. (Europa Press)

“El fútbol no tiene memoria”

Lo dijo Pere Romeu esta semana, y la frase resumía más de lo que parecía: “El fútbol y la vida no tienen memoria”. El Barça llega a Oslo con la espina de Budapest clavada desde hace un año. Aitana Bonmatí, recuperada de una lesión de peroné, ya tuvo minutos en semifinales y apunta a estar disponible. Caroline Graham Hansen, con molestias en el aductor, también ha recibido el alta.

El Lyon, por su parte, tendrá que resolver la baja de Kadidiatou Diani, operada de rodilla el 11 de mayo tras la semifinal precisamente contra el Arsenal, y previsiblemente dará más protagonismo a jugadoras jóvenes como Vicki Becho. Romeu lo tiene claro: “Hemos hablado de varios escenarios. Es importante dominar los contextos y gestionar las emociones”. Giráldez, conociendo al dedillo cómo piensa su rival, intentará que sea el Lyon quien dicte los términos del partido. “Ahora tienen a Ewa Pajor y nosotras no teníamos una ‘9’. Los perfiles cambian y eso modifica ciertas cosas del juego”, ha analizado.

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