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Unos narcotraficantes roban tres embarcaciones de la Armada en medio de un ejercicio militar en la costa de Cádiz

El robo se dio el pasado martes en medio del despliegue del Flotex-26

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Infantería Marina hacen ejercicio con lancha Semirrígida DUARRY SUPERCAT
Narcotraficantes roban tres barcos de la Armada

Varios narcotraficantes robaron el pasado martes tres embarcaciones semirrígidas de la Armada mientras realizaban un ejercicio militar en El Retín, Cádiz, según adelantó Diario de Cádiz y ha confirmado Infobae. Mientras estaban siendo utilizadas por los infantes de marina en Flotex-26, aprovechando su ausencia en la playa, los supuestos ladrones habrían conseguido substraer las embarcaciones y lo que había en su interior. Al regresar al punto de desembarco, los militares descubrieron que las lanchas, junto con todo el equipamiento que llevaban a bordo, habían desaparecido.

Fuentes de la Armada han aclarado que ya se interpuso la denuncia el martes, pero desde la Guardia Civil no han dado más detalles. La principal preocupación es el uso que puedan dar a estas embarcaciones los narcotraficantes. Las autoridades llevan años demandando una mejora de sus medios porque no pueden competir en velocidad y capacidad con las narcolanchas que, a pesar de estar prohibidas, siguen actuando de forma recurrente en el sur peninsular.

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Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva (Ministerio del Interior)

Noticia en ampliación.

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