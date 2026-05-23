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Una mujer da a luz en plena calle de Palma: los viandantes asisten al parto mediante instrucciones telefónicas de emergencias

La recién nacida y su madre fueron trasladadas al hospital en buen estado de salud

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Calle Cap de Formentor (Palma), donde ha dado a luz una mujer este sábado. (Google Maps)
Calle Cap de Formentor (Palma), donde ha dado a luz una mujer este sábado. (Google Maps)

Una mujer de 31 años ha dado a luz este sábado en plena calle en el barrio de Son Roca, una zona residencial situada en el distrito de Palma, capital de la isla de Mallorca. El parto, que se produjo de forma repentina, fue asistido en un primer momento por varios vecinos y transeúntes, que actuaron siguiendo las indicaciones telefónicas de los servicios de emergencias sanitarias.

El nacimiento tuvo lugar en torno a las 11:25 horas en el carrer Cap de Formentor, cuando la mujer, en avanzado estado de gestación, comenzó a sufrir de manera brusca fuertes contracciones mientras caminaba por la zona. La rapidez con la que se desarrolló el proceso hizo que las personas que se encontraban cerca acudieran de inmediato a auxiliarla y alertaran a los servicios de emergencia.

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Mientras una ambulancia se desplazaba hasta el lugar, los médicos coordinadores del centro de emergencias sanitarias del 061 mantuvieron en todo momento el contacto telefónico con los testigos. A través de estas llamadas, fueron guiando paso a paso la asistencia al parto, proporcionando instrucciones precisas para afrontarlo hasta la llegada de los equipos sanitarios, según han indicado medios locales.

El dispositivo de emergencias movilizó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y un vehículo de apoyo logístico. Además, gracias a esta intervención telefónica, los presentes pudieron ofrecer una primera atención básica en un momento crítico, en el que el nacimiento era inminente y no había margen de espera para la llegada de los recursos médicos.

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Hospital Universitario Son Llàtzer. (Gobierno Islas Baleares)
Hospital Universitario Son Llàtzer. (Gobierno Islas Baleares)

Pocos minutos después, los profesionales desplazados confirmaron que el parto ya se había producido en la vía pública y que la mujer había dado a luz a una niña. A su llegada, los sanitarios se hicieron cargo de la situación, atendiendo tanto a la madre como a la recién nacida y comprobando su estado general, sin detectar complicaciones derivadas del alumbramiento.

La situación, que se desarrolló de forma inesperada pero sin incidencias graves, concluyó con el traslado de madre e hija en buen estado al Hospital Universitario Son Llàtzer, situado en Palma, donde fueron ingresadas y evolucionan de manera favorable tras el parto en plena calle.

Partos en lugares no habituales

Este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, no son completamente excepcionales. En ocasiones, los partos se producen antes de que la madre llegue al hospital, lo que obliga a activar protocolos de asistencia urgente en espacios públicos o domicilios.

Madre canguro parto prematuro
La recién nacida y su madre se encuentran en buen estado de salud. (Imagen de archivo de Freepik)

A principios de este año se registró un caso similar en el distrito madrileño de San Blas, donde una mujer dio a luz en plena calle durante la madrugada mientras se dirigía junto a su pareja al hospital tras romper aguas. Hasta el lugar acudieron los sanitarios de Samur-Protección Civil, que encontraron a la madre y al recién nacido ya en el momento final del alumbramiento, en aparente buen estado de salud.

Según explicaron los propios profesionales, la asistencia inicial fue realizada por el propio padre del bebé hasta la llegada de los equipos de emergencias. Sin embargo, el recién nacido presentaba una ligera hipotermia debido a las condiciones ambientales, por lo que los sanitarios procedieron a abrigarlo, favorecer el contacto piel con piel y estabilizarlo en el mismo lugar antes del traslado al hospital.

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