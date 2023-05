Bb Trickz: la música urbana va al Humana

Bb trickz (Belize) en una captura del videoclip de 'Missionsuicida' (YouTube)

La invención de la rueda, los primeros vuelos comerciales, Neil Armstrong pisando la luna –o, en el caso de los conspiranoicos, un plató de diseño futurista–, internet, los móviles Blackberry con teclado, los móviles Blackberry sin teclado, la caída de Blackberry en bolsa, la inteligencia artificial (IA), las criptomonedas, ChatGPT, las freidoras de aire... El humano no toca techo a la hora de albergar espacio para nuevos descubrimientos y creaciones, sin embargo, ha sido una joven artista de 23 años la que ha puesto sobre la mesa una problemática nunca antes comentada.

Tiene las Air Force súper guarras / No sé por qué coño te las compras blancas. Bb Trickz, nombre artístico de Belize, ha encandilado a las nuevas generaciones al hablar el nuevo lenguaje de la calle. Ya no importa el comunismo sonoro o empezar desde cero, el proletariado del esfuerzo o la lucha interna, sino preguntarse por qué nadie limpia un modelo icónico de zapatilla Nike que ha de permanecer prácticamente impoluto.

La catalana de 23 años ha revolucionado todo lo que ha encontrado a su paso. De cero a cien. Un día apareció en la timeline de Twitter y, minutos después, nadie dejó de hablar de ella. Pasotismo, moda, exaltación de la belleza convencional, unas letras imposibles de explicar a una persona que roza la treintena y una celebración de todo lo que convierte a la generación Z en única. Un cóctel que se fusiona con los códigos clásicos urbanos, que no abandona, pero sí transforma en un lenguaje propio.

Fuck Inditex, no llevo Zara / Antes me voy al Humana, enuncia en Missionsuicida, un canto a los jóvenes que inundan TikTok hablando de sus compras de un euro en la conocida tienda de prendas de segunda mano. Aquellos que llevan la tendencia dosmilera al punto de ebullición y que reniegan de la ropa manufacturada de los grandes conglomerados textiles. Ew, eres hortera / Eres más fea que la parte de atrás de una nevera entona más adelante en la canción, esta vez en su rol protagonista de Chicas malas. Nadie puede obviar la originalidad del insulto.

Bb trickz - Missionsuicida

Estrella lírica

Tras la publicación de Missionsuicida, Bb Trickz pasó al primer plano de aquellos artistas que crecen como la espuma. El tema con el que se dio a conocer roza el millón y medio de escuchas en Spotify. Su vídeo acumula un millón de visualizaciones en YouTube. Muchos la comparan con el sonido de artistas estadounidenses como Ice Spice –la rapera favorita de la hija de Kim Kardashian– o PinkPantheress. Varios días después de la explosión, lanzó Trickstar, su primer EP publicado con Virgin, sello de Universal Music Group.

Este movimiento no tan repentino, pero sí inesperado, creó una teoría que abogó por pensar que el crecimiento exponencial –en horas, prácticamente– de Belize no había sido del todo orgánico. Que todo había sido una estrategia. Que estaba acordado y preparado. Sea como fuere, la joven artista obtuvo el beneplácito de los que compran vinilos de Taylor Swift y de cantantes del género como C. Tangana, que tuiteó una de sus letras: Voy a la playa enseñando las tetas porque soy europea / Estaba muy buena para mi ex, que se busque a una fea. La artista colombiana Karol G también usó un fragmento de Missionsuicida en su cuenta de Instagram.

El carácter juguetón de sus letras convierte a Bb Trickz en una artista que ha conectado con los que no se toman la vida demasiado en serio. Con la frescura de renegar de los conceptos ortográficos rígidos de la Real Academia Española (RAE), contraria al empleo de anglicismos y de términos no aptos para una velada en el bar Toni 2. La institución académica de la lengua colapsaría con algunas elecciones líricas de Belize. No visto como una zorra mamá, es que hace calor.... primer catedrático en camilla. No era squirt, era pis, llamada directa a la ambulancia.

Tuit de C. Tangana hablado sobre 'Ah!', canción de Bb trickz.

Nací en el Hospital del Mar / Y mi padre estaba por ahí pinchando / Seguro que empastillao’ / Y yo ahí naciendo, sabes / Saliendo de un coño literal. Letras que resuenan en generaciones que rechazan la intensidad para hablar sin tapujos de una familia desestructurada o de cómo tener cinco novios en una época de fluidez emocional. No te enamores de mí, eso es mala idea / Si quieres una perra fiel, búscate a una fea / Yo soy una perra infiel, pero estoy muy buena.

‘Beef’

Bb Trickz también ha tenido tiempo de meterse en varias polémicas. No en vano, en la era de la cultura de la cancelación, su fama ha ascendido tan rápido como sus detractores. Poco después del lanzamiento de Trickstar, salieron a la luz imágenes de Belize en un anuncio de Nesquik y en la portada de varios cuadernos de texto escolares. Si el FBI necesita ayuda con algún crimen imposible, que pida consejos a los habitantes de Twitter.

Además de escarbar en el baúl de sus recuerdos, el rapero Yung Beef le dedicó una canción, BB Trickz is for kids, después de que ella dijera en uno de sus temas: “Te follaste a Yung Beef, ahora tienes el sida”. No eres calle, no eres gitana /Yo soy puro beef, tú menú de Aitana, le respondió él en clave artística. Algunos consideran que todo ha sido un espejismo para que Belize fiche por la discográfica del artista, La Vendición Records.

La propia artista ha admitido estar abrumada por la respuesta que su música ha generado, y es que no todos los días alguien consigue rimar “tu outfit es un canteo” con “tu novio es muy feo”.

