¿Por qué Jon Hamm aparece bailando en todas las redes sociales? La respuesta está en una de las grandes series de 2025

Vicios ocultos

Si hay dos imágenes que simbolicen como ninguna la de un hombre eufórico disfrutando del momento, esas son las de Javier Bardem en F1: La película y la de Jon Hamm bailando y bajo los efectos de ciertas sustancias. La imagen de este último se ha hecho especialmente viral en redes como Tiktok o Instagram, en la que el algoritmo se ha encargado de que todos vean al icónico intérprete de Mad Men sacando los pasos prohibidos, que se suele decir. Pero, ¿De dónde es esta imagen? Bien, la respuesta está, irónicamente, en una de las grandes series de 2025.

Como casi cualquier cosa hoy en día, no hay una explicación racional a por qué ha sucedido esto, pero lo cierto es que Hamm se ha convertido en un meme por derecho propio. Los creadores de contenido han empezado a usar esta imagen para cualquier mensaje de felicidad, alegría y puro entusiasmo, pero lo cierto es que el resto de personas se han unido al movimiento. No obstante, muchos ni siquiera sabrán a que producción pertenece la imagen, que no es otra que la gran serie de Hamm desde que diera vida al mítico Donald Draper.

Hablamos de Vicios ocultos, la serie de Apple TV que puede verse también a través de Movistar+ y que Hamm protagoniza junto a Amanda Peet y Olivia Munn. La imagen en concreto pertenece al episodio número ocho de la serie, en la que el personaje de Hamm, Andrew Cooper, se marcha de fiesta para celebrar un golpe, y acaba en una discoteca de lujo junto a sus amigos y bajo los efectos de las drogas. La música que suena de fondo en dicha escena no es otra que el tema Sentient System de Joseph William Morgan, aunque es probable que en internet se haya difundido con el Turn All the lights off o cualquier otra música de fiesta.

Jon Hamm en 'Vicios ocultos' (Apple TV)

De qué va ‘Vicios ocultos’

La serie se ambienta en el exclusivo barrio de Westmont Village, en donde solo viven las familias más adineradas y poderosas. La de Andrew Coopere (Hamm) está entre ellas, pero está a punto de venirse abajo. Después de descubrir la infidelidad de Mel (Amanda Peet) con su mejor amigo, el exjugador de baloncesto Nick Brandes (Mark Tallman), y de ser despedido de su trabajo por un supuesto escándalo sexual, Coop se ve sin familia, sin trabajo y sin esperanzas. Pero lejos de bajar los brazos, el padre de familia decide arreglar sus problemas a través de pequeños robos en los domicilios de sus amigos y vecinos, ignorando que está a punto de descubrir secretos de lo más terribles.

La serie, que ha sido uno de los grandes éxitos de 2025 en la plataforma, ya ha sido renovada para una segunda temporada, que verá la luz en abril de 2026. Mientras tanto, la imagen de Hamm bailando al son de la música seguirá inundando las redes hasta que internet encuentre otra que capte mejor esa energía festiva y despreocupada que encarna como nadie el actor.