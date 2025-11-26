Apple TV retira una de sus series justo antes de estrenarse por acusaciones de plagio

Imagen de 'The Hunt'

La noticia sobre la suspensión de la serie francesa The Hunt (Traqués) ha sacudido al sector audiovisual internacional, según publicó Apple Insider el martes. La plataforma Apple TV retiró de manera repentina la esperada producción de su programación de diciembre tras recibir denuncias de plagio que vinculan la trama de la serie con la novela estadounidense Shoot, escrita por Douglas Fairbairn en 1973 y llevada al cine en 1976 bajo el mismo título.

El conflicto emergió cuando el especialista mediático francés Clément Garin reportó las similitudes argumentales entre The Hunt y Shoot, lo que motivó la investigación periodística de Apple Insider y el eco inmediato en otros medios como Variety. Ambas obras describen a un grupo de amigos cazadores que, tras un fatal encuentro con otro grupo durante una expedición, deciden ocultar los hechos y enfrentan las consecuencias de una creciente amenaza de venganza y paranoia. Estos elementos compartidos avivaron las sospechas de apropiación de la historia original.

La reacción de las productoras fue inmediata. El estudio francés Gaumont, responsable de The Hunt, confirmó el martes en un comunicado el cese temporal de la difusión del título mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre las reclamaciones de propiedad intelectual. “La transmisión de nuestra serie The Hunt ha sido pospuesta temporalmente. Actualmente estamos realizando una revisión exhaustiva para abordar cualquier duda relativa a nuestra producción. Tomamos muy en serio los asuntos de propiedad intelectual”, afirmaba por su parte Gaumont.

Imagen de 'Shoot', la película de 1976 a la que presuntamente habría plagiado 'The Hunt'

La rápida reacción por parte de Apple

Simultáneamente, Apple TV eliminó todos los materiales promocionales y páginas del contenido vinculado a la serie en su plataforma, ampliando la incertidumbre sobre el futuro de la producción. Originalmente, The Hunt tenía previsto estrenarse mundialmente el 3 de diciembre con dos episodios iniciales y una emisión semanal hasta final de mes.

El creador y director Cédric Anger, conocido por “Next Time I’ll Aim for the Heart”, encabeza el proyecto junto a los productores ejecutivos Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro y Sidonie Dumas para Gaumont, responsables también de títulos de renombre como “Lupin” y “Becoming Karl Lagerfeld”. El reparto incluye a Benoît Magimel y Mélanie Laurent en los papeles principales, secundados por Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto, entre otros actores franceses.

El argumento presentado oficialmente por la serie describe la historia de Franck (Magimel) y un grupo de amigos que cada fin de semana disfrutan de la caza, hasta que un encuentro inesperado con otro grupo de cazadores termina en violencia. La situación desata una espiral de secretos y sospechas, con el protagonista sintiendo que tanto él como sus allegados son perseguidos por quienes ahora buscan venganza.

La novela Shoot, en la que se sustentan las acusaciones, narra una estructura muy similar. Su protagonista, Rex, lidera a un grupo de amigos en una salida de caza en Canadá, resultando en un enfrentamiento con otro grupo tras un tiroteo que termina con víctimas fatales. Los personajes, al optar por no informar del caso a las autoridades, se ven arrastrados a una dinámica de sospechas mutuas y preparación para un posible enfrentamiento, elementos que también aparecen en la nueva serie, según documentos de prensa y fuentes consultadas por Apple Insider. Hasta el momento, no se han recogido declaraciones por parte de Cédric Anger ni de los productores ejecutivos acerca de la polémica. Tampoco Apple TV ha comentado públicamente sobre la duración de la suspensión ni sobre la posibilidad de reprogramar o modificar la serie en función de los resultados de la revisión legal.

El caso abre un nuevo debate sobre la protección de la propiedad intelectual y los procesos de adaptación e inspiración dentro del sector creativo, especialmente en proyectos destinados a plataformas globales. La decisión de plataformas y estudios de suspender grandes lanzamientos ante cualquier sospecha también evidencia un cambio en los protocolos de control frente a posibles conflictos legales y reputacionales dentro de la industria audiovisual internacional. Según Variety, la serie sigue “en el limbo” hasta esclarecerse el alcance del conflicto.