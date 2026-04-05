Amarna Miller reflexiona sobre el viaje frente al turismo en ‘Más allá del mapa’, su nuevo ensayo: “Cuando una ciudad pierde su autenticidad, los turistas quieren dejar de verla”

Amarna Miller publica 'Más allá del mapa'. (Temas de Hoy)

Hace una década, el nombre de Amarna Miller (Madrid, 1990) copaba las ventanas de incógnito de miles de ordenadores. Nuestro país nunca había tenido una actriz porno tan famosa. Sin embargo, de aquella Amarna ya no queda nada, solo su nombre. Desde hace años es divulgadora, antropóloga, guía de safaris y creadora de contenido. También es escritora. Tras lanzar Vírgenes, esposas, amantes y putas (Martínez Roca Divulgación, 2021), ahora llega con un cambio radical de tema: viajar. En Más allá del mapa (Temas de hoy), en librerías desde este pasado 25 de marzo, Miller expone a través de la filosofía, la antropología, el pensamiento crítico e historias personales por qué viajar “sigue siendo necesario en un mundo que cree haberlo visto todo”.

Su pasión por recorrer el mundo no es nueva. La de escribir y la antropología, tampoco. De hecho, su nombre artístico —el real es Marina— viene precisamente de una región oriental del río Nilo llamada Amarna, y su apellido, de Henry Miller, uno de sus escritores favoritos desde que era adolescente. Pese a ello, no fue hasta hace unos “cuatro o cinco años” cuando empezó a exponerlo en redes. “En el mundo en el que vivimos, parece que si la gente no lo ve, no lo has hecho nunca”, dice. La sonrisa y la voz aniñada no las pierde en ningún momento de la entrevista.

En realidad, a Miller le picó el gusanillo en su época universitaria y empezó a tomárselo en serio cuando acabó la carrera de Bellas Artes, en 2013, e hizo su “primer gran viaje de aventura”. Pasó cuatro meses fuera: tres en Australia y uno en Nueva Zelanda. “Ahí descubrí realmente lo que era viajar por mi cuenta, conectando con las cosas que a mí me apetecían en cada momento”, cuenta sobre aquel viaje a Infobae, que llevaba a cabo mientras ganaba dinero rodando contenido para adultos en el continente. “En mis primeros viajes había un deseo de huida. Quería escaparme de mi realidad para encontrarme a mí misma en otras circunstancias”, relata. Esa realidad era, entre otras cosas, romper con su novio enfermo de cáncer, malos tratos, ansiedad social o su miedo a la sociedad.

Portada de 'Más alllá del mapa', de Amarna Miller. (Temas de Hoy)

Años más tarde se mudó a Estados Unidos e incluso acabó viviendo en una furgoneta para poder recorrérselo entero. “Según han ido pasando los años, he encontrado la curiosidad de conocer otros sitios, el deseo de enamorarme del mundo y comprender otras realidades. Eso es a día de hoy lo que creo que me impulsa. Ya no hay tanta huida, sino encuentro. Y eso es muy bonito”, se sincera.

De viaje en viaje —reconoce que no tiene “ni idea de en cuántos países he estado” porque no es como quiere enfocar sus experiencias— hasta acabar como guía de safaris y fundando una agencia de viajes, Tierra Ignota, con la que ha viajado por países como Indonesia, Botsuana, Vietnam, Chad, Nepal, Sudán del Sur, Egipto, Rusia o México, entre otros.

“A día de hoy viajo prácticamente a tiempo completo, es parte de mi trabajo. Paso tiempo en España y me gusta mucho”, cuenta. ¿Tiene casa? Hace una década, pasaba tanto tiempo rotando entre países que no tenía un espacio físico donde vivir. Ahora sí. “Fue un cambio en mi perspectiva viajera. La vida nómada es fantástica cuando tu cuerpo y tu salud pueden acompañar tus intenciones”, relata.

Miller sufrió un accidente de moto en la isla de Palawan, en Filipinas, por el que estuvo diez días ingresada; la operaron del hombro y le colocaron “una placa de metal con nueve tornillos”, según contó en un vídeo de su canal de YouTube publicado en septiembre de 2017. “Tuve que pasar una rehabilitación, estuve en silla de ruedas durante un tiempo y fue darme cuenta de que la vida nómada está muy bien cuando tienes salud; cuando no, es un rollo. Así que ese pensamiento se fue asentando y ahora tengo un pisito aquí en Madrid”, cuenta.

Amarna Miller durante su accidente en 2017. (Instagram)

Dentro de su largo curriculum vitae, también tiene un máster en Investigación en Antropología, uno de los motivos por los que se decantó por escribir el libro. “Disfruto mucho de los ensayos como lectora. Me gusta mucho la no ficción y me gustan mucho los ensayos que son evocadores”, explica, mencionando a referentes como los autores Rebecca Solnit o Pablo d’Ors. “Quería probar a escribir un libro que fuese más inspirador sin caer en la novela o en algo más ficcionado”. Y también porque, apunta, “en habla hispana no hay apenas ensayos que analicen el viaje. Hay mucha novela y mucho texto que narran expediciones o viajes importantes, o desde una perspectiva histórica. Y a mí me apetecía hacer un análisis más académico de por qué nos gusta viajar, pero sin que fuese un ladrillo. Tiene anécdotas e historias que lo van hilando para que también el lector disfrute de la lectura, que no sea un libro denso”.

“Viajar es un privilegio, cien por cien. Las cosas que realmente necesitamos son tener un techo, agua potable, comida, educación”

Sobre esta pregunta, que se articula precisamente en el libro de 440 páginas, Miller explica que desde esa perspectiva también se puede tratar de analizar “de dónde viene el turismo, cómo se relaciona la sociedad contemporánea con la masificación turística, y por qué asociamos el placer con las vacaciones”. “Ahí hay una serie de nexos que trato de unir a través del libro”, señala.

La gran problemática del turismo

Ese contacto directo con otras culturas también atraviesa su reflexión desde una perspectiva claramente antropológica. “Hasta las cuestiones culturales que pensamos que son más obvias están moldeadas por nuestro contexto. Verlo y encontrarte con ello te hace cuestionar tus propios paradigmas”, explica. “Ni siquiera la venganza, el amor o la muerte se consideran iguales en todas las culturas”. Advierte que el riesgo es caer en la exotización, en mirar con ojos occidentales costumbres ajenas. “La clave es interesarte en profundidad y de verdad por una cultura, no únicamente por su aspecto estético, sino por realmente lo que significan”. “Si estás en, qué sé yo, en Indonesia, a lo mejor llevar un bikini como el que llevarías en una playa de Menorca tal vez no sea lo mejor si quieres ser respetuoso con la cultura“, añade.

Todo esto sin olvidar que “viajar es un privilegio, cien por cien. Las cosas que realmente necesitamos son tener un techo, agua potable, comida, educación. Y el viaje no es una de ellas. Es una forma de entretenimiento y de ocio, y dependiendo de cómo se practique, puede ser más o menos negativa o positiva”. Por esto mismo, apuesta por la no romantización de los viajes. “Hay muchas personas que no viajan y que están igualmente muy conectadas con el día a día. Son un catalizador, pero es verdad que también puedes encontrarlos en tu vida si eres capaz de poner la perspectiva adecuada y no caer en el pesimismo”, añade.

El libro, como tantos otros del género, encaja con el momento de turismo masivo que atraviesan Europa y, en particular, España, al ser una de las actividades más importantes de nuestra economía. La responsabilidad no solo es individual, también gubernamental, y cita medidas como poner restricciones al turismo y al número de turistas que pueden entrar a un país. “Nos llevamos las manos a la cabeza porque en España es una gran parte de nuestro producto interior bruto y sería cortar una gran pata a nuestra economía. Pero es que tal y como está ahora mismo no es sostenible”, asevera. Llevamos años escuchando que “todas las ciudades son iguales”. “En el momento en que una ciudad pierde su autenticidad, entrecomillado, los turistas quieren dejar de verla. Mientras eso está sucediendo, nuestra propia ciudad se está convirtiendo en una copia”.

¿Le ha perjudicado la etiqueta de exactriz porno a la hora de reenfocar su carrera? “No sé si me afecta, porque no puedo comparar con una vida en la que no hubiera tenido ese pasado. Solo puedo valorar la que tengo ahora, y me gusta mucho mi presente y lo que hago. Si estoy perdiendo oportunidades por ello, no me afecta”, dice. Está justo donde quiere estar.