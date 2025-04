Los turistas menos queridos en Europa: “Demasiados ‘selfies’ desde los tejados de nuestras casas”

Manifestación contra el turismo masivo, en el centro de Barcelona, España, el 19 de junio de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)

España no es el único país de Europa harto de la masificación turística. Desde Grecia, pasando por Italia y Francia, las quejas sobre el turismo masivo no cesan desde hace años. Por este motivo, el diario británico The Telegraph ha realizado una encuesta entre profesionales del turismo en Europa para desvelar quiénes son los turistas menos populares en el continente.

El análisis se centra en los comentarios de expertos del sector turístico en cuatro de los países más afectados por el turismo: Grecia, España, Italia y Francia. El resultado de la investigación asevera que el comportamiento de los turistas no siempre es tan idóneo como las postales idílicas que se venden en agencias de viajes. Pero eso sí: depende del país.

Uno de los grupos de turistas que recibe peores críticas es el de los británicos, especialmente tanto en nuestro país como en Grecia. En las Islas Baleares y en la isla griega de Corfú, los comentarios apuntan a estos como los más problemáticos. “Creo que muchos británicos que vienen aquí se olvidan de que vive gente”, declaró un propietario de un bar en Barcelona. Otra de las quejas más repetidas es que se diera por sentado que todos los españoles hablan inglés.

De los británicos a los alemanes

Sin embargo, no todos coinciden con esta opinión. En Francia, y según este análisis, los británicos son percibidos de forma más positiva. Para muchos trabajadores del sector turístico en Borgoña y el sur de Francia, sobre todo lo son en cuanto a “elegancia y cortesía”. “Los británicos cuidan mucho de no molestar”, dijo Danaé Pestel, funcionaria de turismo en el sur de Francia, destacando su actitud.

El comportamiento de los turistas alemanes también generó división de opiniones. “Rara vez intentan hablar siquiera una palabra de español y beben casi tanto como los británicos”, dijo un hotelero de Mallorca. En Francia, sin embargo, mientras algunos expertos del sector aseguraban que “algunos nos tratan como si fuéramos del Tercer Mundo”, otro aseguró que “son discretos y amables, con un gran respeto por el lugar y el trabajo”.

Otro grupo que ha generado molestias en varios destinos europeos es el de los turistas chinos, especialmente en Grecia y Francia. En Santorini muchos residentes se han quejado de que los chinos ocupan sus espacios: “Obstruyen las calles y se toman selfies desde los tejados de nuestras casas”, dijo un residente de la ciudad. En cambio, algunos comerciantes en Mykonos aprecian el poder adquisitivo de los turistas chinos, que gastan grandes cantidades en tiendas de lujo, aunque también se quejan de su enfoque más superficial del turismo.

En Francia, mencionan la falta de cortesía internacional de algunos turistas chinos, que a menudo no entienden las normas sociales comunes, como no gesticular en exceso o no señalar a otros.

¿Cómo somos los españoles vistos desde fuera?

El estudio asegura que “casi nadie tiene nada malo que decir de los españoles”. Lo que más se repite en todo caso, es que los españoles somos ruidosos. “Los más ruidosos de todos los visitantes”, dijo un funcionario de una iglesia en Lourdes. “Los españoles son como nosotros: mediterráneos, solo que mucho más ruidosos”, coincidió un gerente del hotel Nammos en Mykonos, Grecia.