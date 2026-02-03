El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

Sánchez anuncia la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística: “El turismo no puede vaciar nuestros barrios” (EuropaPress)

El sector turístico español sigue avanzando y registra en el conjunto de 2025 un incremento del 3,2% en el número de llegadas de turistas internacionales hasta los 96,8 millones de visitantes extranjeros, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto, por su parte, se ha incrementado a máximos históricos en un 6,8%, hasta los 134.712 millones de euros, reflejando mayor aumento en el gasto por turista que en el total de visitantes. Sin embargo, esta tendencia, que ya se pudo apreciar en las cifras del pasado año, ha sido más moderada en 2025 que en ejercicio anteriores.

Reino Unido se postula como el mercado emisor más relevante tanto en viajeros como en gastos, con 19 millones de turistas (un 3,7% más que el año anterior) que se dejaron un total de 23.650 millones de euros (+4,9%) en España a lo largo del año. Alemania se situó en la segunda posición por gasto, con 15.831 millones de euros y un incremento del 2%. Francia ocupó el tercer lugar, al alcanzar los 11.613 millones de euros, lo que supuso un avance del 5,9%.

Volviendo a reparar en el número de viajeros, Francia queda en segundo puesto tras sumar más de 12,7 millones, aunque experimentó un descenso del 1%. Alemania aportó más de 12 millones de visitantes, registrando un ligero aumento del 0,6% en comparación con el año previo.

La región preferida es Cataluña pero Canarias se adelanta en diciembre

En cuanto a la distribución territorial de los viajeros internacionales, Cataluña ha sido la comunidad autónoma más atractiva, con cerca de 20,1 millones de turistas y un gasto total de 24.807 millones de euros. Este liderazgo en facturación y afluencia supone para la región un leve crecimiento en visitantes del 0,6% y un alza del 4,5% en ingresos.

Canarias ocupó el segundo puesto en gasto, con 24.431 millones de euros y un avance notable del 6,8%. Islas Baleares se situó en tercer lugar con 21.058 millones de euros, lo que supuso una mejora del 5,2%. Estas comunidades, junto con Cataluña, concentraron el grueso de los flujos turísticos del país. En cuanto al número de visitantes, tras Cataluña se ubicaron también Islas Baleares y Canarias, ambas con 15,7 millones de turistas. Baleares incrementó las llegadas un 2,6%, mientras que Canarias lo hizo en un 3%.

Turistas tomando algo en una terraza en Santander, Cantabria. (Nacho Cubero / Europa Press)

En cuanto a los destinos preferidos en el mes de diciembre, Canarias absorbió el 27,8% del gasto, a pesar de una caída del 0,6%. Cataluña y la Comunidad de Madrid registraron incrementos del 3,4% y el 14% respectivamente, evidenciando un dinamismo creciente fuera de la temporada estival.

Cada turista gasta 1.500 euros de media

Durante diciembre de 2025, los 5,3 millones de turistas internacionales generaron un desembolso total de 8.006 millones de euros, un 5,5% más que en el mismo mes del año anterior. El gasto medio por persona alcanzó los 1.514 euros, y el gasto diario fue de 167 euros, ambos indicadores con incrementos del 5%.

Los principales mercados emisores en diciembre siguieron siendo Reino Unido (13,5% del total del gasto), Alemania (11,1%) y Francia (8,0%). No obstante, el gasto de británicos y alemanes mostraron descensos del 1,4% y 6,2% respectivamente, mientras que el de franceses aumentó un 6,8%.

El análisis del destino del gasto revela que las actividades representaron el 24,3% del total, seguidas del transporte internacional fuera de paquete (20%) y el alojamiento (17,6%). El gasto entre quienes optaron por hoteles subió un 7,9%, y el turismo sin paquete avanzó un 6,5%. El ocio siguió siendo el principal motivo de viaje, con el 74,1% del gasto.