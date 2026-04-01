Los mejores estrenos de cine de Semana Santa: de ‘Super Mario Galaxy’ a lo nuevo de Paolo Sorrentino

Algunas de las películas que se estrenan el 1 de abril: 'Lapönia', 'Calle Málaga', 'Super Mario Bros Galaxy', 'La Grazia' y 'Noche de bodas 2'

Inauguramos el mes de abril con una cartelera escueta, pero resultona que se adelanta por las festividades de Semana Santa. Si marzo nos ha traído alegrías en la taquilla, como Torrente Presidente, esta semana se abre con una nueva parte de la que ha sido una de las películas de animación más vistas de los últimos tiempos, Super Mario Bros.

Además, el 1 de abril nos trae un ‘reestreno’ muy especial, Kill Bill: The Whole Bloody Affair, una versión íntegra de más de cuatro horas que se encarga de unir las dos partes en las que se dividió la cinta original y en la que se añade una secuencia animada inédita. Al parecer, esta sería la película tal y como la condebió de forma original el propio Quentin Tarantino.

‘Super Mario Galaxy: La película’

Super Mario Galaxy: La Película (Universal)

Dos años después del acontecimiento que supuso la primera entrega, llega esa secuela basada en los videojuegos de Nintendo y del célebre personaje creado por Shigeru Miyamoto.

En esta nueva entrega los protagonistas se sumergirán en una odisea galáctica para lo que tendrán que adentrarse en los confines del espacio y superar un sinfín de pruebas para salvar el universo. Una película en la que vuelve a brillar la imaginación visual y la explosión de colores y referencias pop. Después de los buenos resultados, repiten los mismos directores de la primera parte, Aaron Horvath y Michael Jelenic.

‘Noche de bodas 2′

Grace MacCaullay, la única superviviente de un brutal "juego" que acabó con la vida de su marido y sus suegros, descubre que su victoria tiene un precio: ahora, las familias más ricas e influyentes del planeta deben matarla en un nuevo juego, o arriesgarse a perder su poder y fortuna.

Otra continuación, en este caso de una película de terror que fue una auténtica sorpresa. Fue la ópera prima del tándem formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que se habían curtido en el formato interactivo, en los cortometrajes y en Internet.

En este caso, compusieron una película de lo más juguetona con muchas dosis de comedia negra en la que una mujer, durante la noche de su boda, recibía la invitación de la familia de su marido a participar en una tradición ancestral, que no era otra cosa que un juego de supervivencia a vida o muerte.

Ahora, Samara Weaving, vuelve a ponerse al frente del reparto en una secuela que comienza donde termina la anterior: ahora ella, junto a su hermana, tiene la oportunidad de jugar al mismo juego que las otras familias rivales que quieren hacerse con un trono para gobernar el mundo. Un nuevo nivel de chifladura.

‘Lapönia’

Natalia Verbeke y Julián López en 'Laponia'

A partir de la obra de teatro de Cristina Clemente y Marc Angelet, el director David Serrano dirige esta película protagonizada por Natalia Verbeke, Ángela Cervantes, Julián López y Vebjørn Enger. Después de varios años sin verse, dos hermanas deciden pasar juntas las Navidades (con sus respectivas familias) en el Polo Norte, donde vive una de ellas. Lo que iba a ser una noche idílica se convertirá en una batalla en la que se sacarán a relucir toda clase de trapos sucios, secretos y mentiras.

‘Calle Málaga’

"Calle Málaga" de Maryam Touzani, que fue candidata al Oscar por Marruecos, con la legendaria Carmen Maura

La directora marroquí Maryam Touzani (a la que conocíamos por películas como Adam o El caftán azul) recluta a Carmen Maura para componer la historia de una mujer que ha vivido siempre en Tánger hasta que su hija le anuncia que ha vendido el piso y que tiene dos soluciones: o ir a una residencia de ancianos o regresar con ella a Madrid.

Ante este acto en contra de su voluntad, el personaje se rebelará y decidirá tomar las riendas de su destino, aunque sea montando en su casa un espacio clandestino para ver partidos de fútbol. Una película que reivindica la madurez como espacio de libertad en la que brilla la mítica actriz española.

‘La Grazia’

El aclamado actor Toni Servillo, conocido por su trabajo con Paolo Sorrentino, aparece aquí en un fotograma de la película 'La Grazia'.

Imaginemos que el presidente de la República italiana es un veterano demócrata católico que comienza a dudar entre importantes decisiones que debe tomar. Entre ellas, aprobar o no la ley de la eutanasia.

El director italiano Paolo Sorrentino vuelve a contar con su actor fetiche, Toni Servillo, para componer esta sátira política desencantada, por la que el intérprete ganó la Copa Volpi en el Festival de Venecia.