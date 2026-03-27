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Intenta ver ‘Torrente presidente’ de forma ilegal y le sorprende el propio Santiago Segura: “Hace cuatro días estaba como vosotros, comiéndome los mocos”

Un joven revela lo que le saltó al intentar piratear la nueva película de la icónica saga cómica

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Imagen de 'Torrente presidente'
Imagen de 'Torrente presidente'

En un giro inesperado, quienes han intentado ver Torrente, presidente a través de plataformas de streaming no autorizadas se han encontrado con una sorpresa: un mensaje grabado por el propio Santiago Segura. El director y actor madrileño decidió intervenir directamente en la lucha contra la piratería, colando un vídeo dirigido a los espectadores que recurren a canales ilegales para acceder a su última película.

La aparición del clip, titulado Torrente, presidente... ¿o no?, ha sido confirmada en la plataforma Stremio, una de las más utilizadas para la visualización de contenidos piratas. Con una duración de minuto y medio y un peso de apenas 22 Mb, el vídeo no solo ha sorprendido por su existencia, sino también por el tono y el mensaje elegido por su protagonista. El hallazgo del vídeo ha generado un notable eco entre los espectadores que trataron de ver la película sin pasar por taquilla. Al acceder a la versión pirateada, en lugar de la cinta de Segura, se encontraron con la imagen del propio cineasta, quien les habla directamente a cámara. Esta intervención ha sido calificada como “inesperada” y “tan ingeniosa como disruptiva” en foros y redes sociales.

El impacto del mensaje se ha dejado sentir especialmente entre aquellos que no esperaban ser interpelados por el creador de la saga. Para muchos usuarios, la aparición de Segura se ha convertido en el tema de conversación más comentado en torno al estreno digital alternativo de la película. En el vídeo, Santiago Segura se dirige a los espectadores con su estilo habitual, mezclando cercanía y humor. Admite que entiende la tentación de recurrir a vías ilegales, pero pide abiertamente que se pague por ver la película. “Pagad la entrada”, sugiere, sin perder el tono desenfadado que caracteriza sus intervenciones públicas. Durante el minuto y medio que dura el clip, Segura no recurre a amenazas ni reproches. Su estrategia consiste en apelar a la conciencia del espectador, utilizando una combinación de ironía y honestidad. “Hace cuatro días estaba como vosotros, comiéndome los mocos”, afirma el director, reconociendo que también ha atravesado dificultades económicas. Esta confesión busca acercar posturas y evitar el enfrentamiento directo con quienes consumen contenido de manera no autorizada.

'Torrente presidente' está en los cines desde hace un par de semanas
'Torrente presidente' está en los cines desde hace un par de semanas

Una táctica poco habitual en el cine español

El cineasta aprovecha la ocasión para proponer alternativas más asequibles a quienes no pueden permitirse el precio de la entrada al cine. Recomienda, por ejemplo, esperar al lanzamiento en formato doméstico y comprar el DVD “entre varios amigos”, una opción que mezcla ironía y pragmatismo. También menciona la posibilidad de aguardar a la emisión en televisión en abierto, que, según estima, podría producirse en “un año y medio o dos”, señalando a Antena 3 como la cadena probable. Santiago Segura subraya que está a favor del “intercambio de ficheros culturales”, aunque con matices. “Me voy montando en el dólar, si no me jodéis”, comenta, dejando clara su postura sobre la importancia de apoyar económicamente a la industria audiovisual para que pueda seguir produciendo contenidos.

El recurso de infiltrar mensajes personalizados en emisiones pirata no es nuevo a nivel internacional, pero sí resulta poco frecuente en el entorno del cine español. La industria nacional rara vez adopta estrategias de este tipo para combatir la piratería, a pesar de que la distribución ilegal continúa siendo un reto importante. La elección de Torrente, presidente como objetivo de este experimento responde, en parte, a la popularidad de la saga y a la propensión de sus seguidores a buscar métodos alternativos de acceso. El propio Segura ha reconocido en otras ocasiones la dificultad de controlar el flujo de copias no autorizadas una vez que sus películas llegan a internet.

El impacto del vídeo no ha quedado limitado al mensaje. Algunos usuarios han reparado en el aspecto físico de Santiago Segura durante la intervención, señalando diferencias respecto a sus últimas apariciones públicas. “El vídeo se nota que es antiguo”, comentan en redes y foros especializados. Estas observaciones han alimentado especulaciones sobre la fecha exacta de la grabación, sugiriendo que podría tratarse de un clip preparado con antelación. La lucha contra la piratería sigue siendo uno de los grandes retos de la industria audiovisual, incluso en tiempos de auge de las plataformas legales. La posible iniciativa de Segura, inesperada y directa, reabre el debate sobre los métodos más efectivos para concienciar al espectador y proteger el trabajo de los creadores.

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