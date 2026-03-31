El Gobierno Vasco pide "valentía política" para un traslado temporal del Guernica

Vitoria, 31 mar (EFE).- La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha vuelto a reclamar "valentía política" para que el 'Guernica' de Picasso sea trasladado temporalmente a Euskadi.

Bengoetxea, en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno semanal, se ha referido a esta petición de cesión una vez que el Museo Reina Sofía hiciera público un informe de conservación de la obra en el que "desaconseja rotundamente" el traslado por considerar que las vibraciones del mismo podrían perjudicar su estado y aumentar su deterioro.

La vicelehendakari ha asegurado que el Gobierno Vasco no se da por respondido en su petición de cesión con este informe del museo, ya que, ha explicado, el Ejecutivo de Vitoria no ha pedido información "sobre el estado del cuadro ni sobre cuál es la opinión desde el punto de vista de la conservación de quienes tienen la responsabilidad de mantenerlo".

"Conocemos el estado del cuadro porque se han hecho múltiples informes a lo largo de los últimos años", ha reconocido Bengoetxea quien ha aclarado que lo que quiere el Gobierno Vasco es un "cambio de mirada y valentía política".

Ha añadido que el Gobierno de Vitoria quiere conocer qué es lo se necesitaría para ese eventual traslado para que la obra maestra de Pablo Picasso se exhiba en el museo Guggenheim de Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, en el marco del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

Ha reiterado la voluntad del Ejecutivo autonómico de "colaborar" en la toma de decisiones "poniendo a los mejores profesionales que puedan existir" para poder trasladarlo "con las mayores garantías" y con la disposición de "asumir los costes".

Bengoetxea ha rechazado que se argumente que la cesión del cuadro supondría "perder prácticamente la identidad" del Museo Reina Sofía y se ha preguntado si la negativa a desplazarlo a Bilbao responde a una "decisión técnica o de que un museo pierda la esencia".

"Somos conscientes de lo importante que es este cuadro para el Reina Sofía, pero también somos conscientes de lo importante que es ese cuadro para el pueblo vasco", ha insistido la vicelehendakari quien ha considerado que con los avances tecnológicos y la "sabiduría acumulada" se podría encontrar la "mejor forma" para que sea trasladado con "todas las garantías".

Ha concluido que el Gobierno Vasco va a "seguir insistiendo para que ese cuadro pueda venir a casa", porque es un acto de "dignificación y de reparación para el pueblo vasco". EFE

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