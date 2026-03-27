España Cultura

‘Gente a cenar’, el libro inédito de Nora Ephron que sigue conectando con las ansiedades femeninas diez años después de su muerte

La editorial Libros del Asteroide continúa rescatando el material literario de la directora y escritora con un nuevo rescate que pone de manifiesto su lúcida e incisiva mirada

Guardar
Retrato de Nora Ephron, con cabello castaño y flequillo, vistiendo una chaqueta gris con broche floral, junto a la portada de su libro 'Gente a cenar'
Nora Ephron, la reconocida escritora y cineasta, aparece junto a la portada de su libro 'Gente a cenar', una colección de ensayos humorísticos que explora la vida.

Más de una década después del fallecimiento de Nora Ephron, su figura sigue estando de lo más presente en nuestros días gracias a la publicación de muchos de sus textos, que han conectado a la perfección con las nuevas generaciones. Así, además de su faceta como directora, ahora sus crónicas y libros han alcanzado una gran repercusión en el público lector.

Ahora, Libros del Asteroide recupera Gente a cenar, que ofrece acceso a una compilación de textos hasta ahora inéditos en castellano, acercando de nuevo al público la voz irónica y lúcida que convirtió a la autora neoyorquina en referente de la observación cultural. Una colección que se nutre de momentos cotidianos convertidos en literatura gracias a su singular mirada y a un estilo narrativo inconfundible.

El volumen incluye una selección de artículos originales en inglés, nunca antes traducidos al español, donde Nora Ephron utiliza el humor, la honestidad y el sarcasmo para abordar cuestiones relacionadas con las relaciones personales, la imagen, la comida, y los rituales sociales urbanos. La autora, nacida en Nueva York en 1941 y fallecida en 2012, suma más de 80.000 lectores en castellano con sus obras, una cifra que consolida el sostenido interés por su universo literario, alimentado en los últimos años por varias reediciones de sus ensayos y novelas.

Una mirada al absurdo de la vida moderna

La publicación de Gente a cenar amplía el corpus disponible de Nora Ephron en español, abriendo las puertas tanto a nuevos lectores como a quienes ya conocen títulos como No me gusta mi cuello y No me acuerdo de nada. Esta recopilación pone en circulación textos que exploran desde la presión estética y la experiencia femenina hasta el absurdo de la vida moderna a través de temas aparentemente triviales como bolsos, arrugas, cenas o sándwiches. La visión crítica de la autora transforma estos aspectos cotidianos en auténticos retratos de la contemporaneidad.

Portada del libro 'Gente a cenar' de Nora Ephron con una mujer sonriente, una mesa de comedor con sillas y un diseño de ventana arqueada sobre fondo azul claro
La cubierta del libro 'Gente a cenar' de Nora Ephron (Libros del Asteroide)

La trayectoria de Nora Ephron arranca en el periodismo neoyorquino, donde trabajó en medios locales antes de dar el salto a la literatura con Ensalada loca (1975), un libro de ensayos que estableció una fórmula basada en un análisis inteligente de la vida social y sentimental desde una perspectiva personal, cargada de humor y de ironía. Posteriormente alternó géneros, explorando también la ficción con novelas como Se acabó el pastel (1983), inspirada en experiencias personales. A través de estas obras, la autora consolidó su reputación por hacer de lo cotidiano material literario sin solemnidad, abordando temas como la vida urbana o el envejecimiento con ironía y cercanía.

De directora (y guionista) a autora de éxito

La repercusión de Ephron supera el ámbito literario. Su participación como guionista y directora le valió tres nominaciones al Oscar, concretamente por Silkwood (1983), Cuando Harry encontró a Sally (1989) y Algo para recordar (1993), una película que también dirigió. El catálogo se amplía con títulos influyentes en la comedia romántica moderna como Tienes un e-mail (1998) y Julie & Julia (2009), también guionizadas y dirigidas por ella.

El éxito sostenido de sus libros en español queda patente en datos como las diez ediciones de No me gusta mi cuello y las siete de No me acuerdo de nada, difundidas por Libros del Asteroide a lo largo de 2022 y 2023, y la reciente publicación conjunta ilustrada de ambos bajo el título Ni me gusta mi cuello ni me acuerdo de nada, que ya acumula cuatro ediciones.

Una imagen de juventud de la escritora, guionista y directora Nora Ephron
Una imagen de juventud de la escritora, guionista y directora Nora Ephron

Entre los pasajes más recordados de Gente a cenar y del resto de su producción, sobresalen citas que condensan la idiosincrasia de Nora Ephron: “Nunca te cases con un hombre del que no te gustaría divorciarte”; “Cualquier cosa que no te guste de tu cuerpo a los treinta y cinco años te producirá nostalgia a los cuarenta y cinco”; o “Cuando los hijos llegan a la adolescencia, es importante tener un perro, para que alguien en casa se alegre de verte”.

La autora neoyorquina utiliza la crónica de experiencias personales (desde la maternidad y el síndrome del nido vacío hasta anécdotas sobre el periodismo, el envejecimiento o la vida en Nueva York) para ofrecer una divertida y sabia reflexión vital. Ephron satiriza temas tan diversos como la relación con el propio bolso, las rutinas de belleza o los desafíos de envejecer, ofreciendo una visión cargada de honestidad y distancia irónica.

Una de las escenas más célebre de 'Cuando Harry encontró a Sally', con guion de Nora Ephron y dirigida por el recientemente desaparecido Ron Reiner.

Gente a cenar se erige, así, como una puerta de entrada relevante al universo de Nora Ephron para quienes no la conocían y como un complemento apreciado para sus lectores habituales. La autora demuestra en cada texto por qué su mirada persiste con fuerza en el panorama cultural y literario internacional, respaldada por cifras de lectores y reediciones constantes, y por una obra que sigue permaneciendo viva en el imaginario colectivo.

Temas Relacionados

Nora EphronEscritorasLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Shakira anuncia dos fechas más en Madrid: su residencia europea ya tiene once conciertos, superando el récord de Bad Bunny

La cantante colombiana bate récord de ventas al vender más de 450.000 entradas en pocas horas

Shakira anuncia dos fechas más en Madrid: su residencia europea ya tiene once conciertos, superando el récord de Bad Bunny

George Simenon, el gran escritor francés de novela negra cuya obra nunca se agota: su personaje del comisario Maigret vuelve a la carga

Analizamos la obra de uno de los mejores autores clásicos del género ‘noir’, cuya obra sigue reivindicándose en nuestros días

George Simenon, el gran escritor francés de novela negra cuya obra nunca se agota: su personaje del comisario Maigret vuelve a la carga

Intenta ver ‘Torrente presidente’ de forma ilegal y le sorprende el propio Santiago Segura: “Hace cuatro días estaba como vosotros, comiéndome los mocos”

Un joven revela lo que le saltó al intentar piratear la nueva película de la icónica saga cómica

Intenta ver ‘Torrente presidente’ de forma ilegal y le sorprende el propio Santiago Segura: “Hace cuatro días estaba como vosotros, comiéndome los mocos”

Llega a Netflix una de las películas más importantes del cine español moderno: un peculiar romance que supuso el primer gran papel de Najwa Nimri

Dirigida por Julio Medem, fue toda una sorpresa en los Goya y permanece como una película de culto

Llega a Netflix una de las películas más importantes del cine español moderno: un peculiar romance que supuso el primer gran papel de Najwa Nimri

Dua Lipa vuelve al cine: la cantante protagonizará la nueva película de una de las estrellas de ‘The Bear’

La actriz ya colaboró en ‘Barbie’ y tuvo un pequeño papel en ‘Argylle’, aunque en este nuevo proyecto cobrará más importancia

Dua Lipa vuelve al cine: la cantante protagonizará la nueva película de una de las estrellas de ‘The Bear’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

Podemos abre la puerta a una coalición en Andalucía con Izquierda Unida y Sumar

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

El día de la marmota para los radares de la DGT en Madrid: son vandalizados con regularidad y a veces solo duran unas horas antes de ser destruidos de nuevo

El juez suspende las declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliáa por una operación del abogado de la actriz

ECONOMÍA

La Inspección de Trabajo exige a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones no abonadas de falsos autónomos

La Inspección de Trabajo exige a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones no abonadas de falsos autónomos

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”