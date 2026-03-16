Los 10 mejores libros de la semana: de Selva Almada y Amélie Nothomb a José Luis Sastre o Lorenzo Silva, pasando por sorpresas como lo nuevo de Carla Nyman

Una colección de las portadas de los diez libros más recomendados de la semana, que incluyen ficción y no ficción.

El mes de marzo marca un punto de inflexión entre el arranque del año y lo que nos espera en la primavera, cuando se renovará el panorama literario de cara a las grandes citas como Sant Jordi o el Día del Libro.

Tras el cierre del primer trimestre, llegan novedades editoriales destacadas, entre las que encontramos a autores consagrados y voces emergentes, así como otras tendencias que abrirán nuevas guías para entender el panorama actual que configurará este 2026.

Esta semana se incorporan libros inéditos, rescates de autores consagrados, mientras todavía resuenan libros importantes, tanto a nivel internacional como nacional, que se han publicado en las últimas semanas, de lo nuevo de Fernando Aramburu, Maite (Tusquets), a La hija, de Sergio del Molino (Alfaguara), pasando por Sara Barquinero con La chica más lista que conozco.

‘Una casa sola’, de Selva Almada

'Una casa sola', de Selva Almada (Random House)

La nueva y ‘esperadísima’ novela de la escritora argentina responsable de títulos como El viento que arrasa, Ladrilleros o No es un río, finalista del Premio Booker Internacional.

La autora retoma el diálogo con la naturaleza en esta obra a modo de fábula sobre una vivienda en la que se concentran los estigmas de diferentes épocas.

Una experiencia sonora y palpable que vuelve a demostrar el poder cautivador de una de las grandes autoras de nuestro tiempo.

‘Tregua, que no paz’, de Miriam Toews

La portada de 'Tregua, que no paz' de Miriam Toews (editorial Sexto Piso), uno de los diez libros recomendados de la semana.

La responsable de títulos tan importantes dentro de la literatura escrita por mujeres como Pequeñas desgracias sin importancia o Ellas hablan (que se adaptó al cine y ganó el Oscar al mejor guion), regresa con una obra que aborda la memoria familiar y el papel de la escritura en la vida, motivada principalmente por el suicidio de su hermana y las emociones que esto le generó. El libro describe cómo la autora mantuvo durante años una conversación interna con su hermana, y cómo la escritura se convierte en una forma de lidiar con el dolor, aunque sin lograr una paz completa.

A lo largo del texto, Toews reflexiona sobre temas existenciales como la contradicción entre las ganas de vivir y la dificultad de hacerlo, y las maneras de sobrellevar la vida sin perder el humor ni la ternura.

Una novela escrita desde el desgarro y la sinceridad más aplastante, desde la reflexión y la ‘visceralidad’ de las emociones, combinando elementos autobiográficos y análisis personal.

‘El valle del silicio’, de Carla Nyman

La vibrante cubierta del libro 'El Valle del Silicio' de Carla Nyman (Reservoir Books), parte de la lista de los 10 mejores libros de la semana, presenta un perro amarillo entre amapolas de colores.

Tras Tener la carne, la dramaturga y escritora regresa con una novela dispuesta a convertirse en una de las sensaciones de la temporada. En ella, la protagonista, encerrada en su apartamento y marcada por una crisis de identidad, se ve alterada por el contacto con un misterioso interlocutor digital, SamuelPearce. El relato seguirá el vínculo entre la narradora, dedicada a corregir textos de ciencia ficción y acompañada por un perro llamado Averroes, y el personaje enigmático, cuyas interacciones virtuales la empujan a dejar su rutina y buscarlo en un entorno de Internet dominado por discursos tecnológicos y económicos.

SamuelPearce se convertirá en guía de un recorrido por escenarios donde el futuro y las decisiones parecen estar predeterminados, mientras Averroes introducirá una dimensión filosófica que contrasta con la soledad de la protagonista. La novela examina temas como el capitalismo digital, la cultura incel, el deseo de inmortalidad y las relaciones amorosas sin contacto físico.

‘Psicopompo’, de Amélie Nothomb

La portada de 'Psicopompo' (Anagrama), la nueva novela de la aclamada Amélie Nothomb, uno los mejores lanzamientos literarios de la semana.

Otro esperado regreso, el de Amélie Nothomb (hace poco se estrenaba una preciosa película de animación, Little Amélie, basada en su novela La metafísica de los tubos). Ahora, la autora de obras tan célebres como Ni de Eva ni de Adán, regresa con esta obra que remite a una figura mitológica, la de los ‘psicopompos’, criaturas encargadas de llevar a las almas al más allá.

El texto aborda el motivo del descenso al Hades en la mitología griega, resaltando la figura de Orfeo, quien cruza el límite entre la vida y la muerte impulsado por el amor a Eurídice. Aunque Orfeo no es un ‘psicopompo’ en sentido estricto, como Hermes, su travesía lo asemeja a estos guías míticos, generando un paralelismo entre la creación artística y el cruce de fronteras imposibles.

trailer de 'Little Amélie', película de animación nominada a los Oscar

Así, Nothomb compara la escritura diaria con un ritual vital que le permite experimentar una sensación de ligereza y evitar la autodestrucción, explorando el concepto de vuelo, tanto literal como metafórico, relacionado con su pasión por los pájaros y una experiencia traumática en su adolescencia. La autora utiliza la escritura como medio de resurgimiento y superación de traumas, convirtiendo su obra más reciente en una ampliación de su autobiografía y en una reflexión sobre la función sanadora de la creación literaria.

Trilogía ‘Una familia ejemplar’, de Gonzalo Celorio

La Trilogía 'Una Familia Ejemplar' (Tusquets) de Gonzalo Celorio, autor reconocido con el Premio Cervantes 2025, se destaca entre los grandes recuperaciones de la semana.

Coincidiendo con la concesión del Premio Cervantes, la editorial Tusquets recupera tanto en pack como de forma individual Tres lindas cubanas, El metal y la escoria y Los apóstatas.

Se trata de una trilogía, que toma por nombre Una familia ejemplar, en la que el autor traza la historia de una familia mexicana marcada por la fractura ideológica y el desarraigo, y que nos lleva desde la emigración de un joven asturiano en el siglo XIX a las tensiones políticas que separarán a las siguientes generaciones.

Tres volúmenes sobre un linaje marcado por el exilio, la pérdida de la fe y la crítica a las contradicciones de su país.

‘Con nadie’, de Lorenzo Silva

La portada del libro 'Con Nadie' (Destino), de Lorenzo Silva, una obra destacada sobre la vida y el destino del General Campins.

El escritor Lorenzo Silva presenta en su nueva novela la vida de Miguel Campins, un general que, según la obra, destacó por enfrentar los conflictos más turbulentos del siglo XX español sin desviarse de sus principios. Con nadie relata cómo Campins, huérfano desde la infancia, pasó por las guerras de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, hasta el verano de 1936, cuando el alzamiento militar condujo a su muerte.

La novela reconstruye la trayectoria de Campins al priorizar su conciencia y lealtad a la palabra dada ante la presión de la conveniencia, resaltando un perfil de integridad en los momentos de mayor polarización política y social del país. Silva ubica la acción desde los barrancos del Rif hasta los acontecimientos que sellaron el destino de este militar en los inicios de la Guerra Civil española.

Lejos de retratar un héroe convencional, el libro enfatiza la soledad y el sentido del deber como ejes centrales de la personalidad de Campins. La historia muestra cómo, rodeado de incertidumbre y miedo, el general se mantuvo fiel solo a aquello que consideraba justo y a la responsabilidad por quienes estaban bajo su cuidado.

‘El repartidor de Pekín’, de Hu Anyan

La portada de 'El repartidor de Pekín', de Hu Anyan, una novela de Alfaguara basada en hechos reales, se destaca en la lista de los diez mejores libros de la semana.

Tras graduarse en la enseñanza secundaria, el autor de este libro se incorporó al mercado laboral para ganarse la vida y fue desplazándose de un lugar a otro: fue camarero, repartidor, dependiente y operario. En 2009 comenzó a publicar textos en Internet y uno de sus ensayos se convirtió en viral durante el confinamiento de COVID.

Ahora se publica su primera novela, convertida en un acontecimiento editorial, en la que relata sus experiencias como trabajador precario en diferentes ciudades chinas. Una novela sin adornos, directa y reflexiva en torno al mundo en el que vivimos.

‘Plomo’, de José Luis Sastre

La portada del libro 'Plomo, de José Luis Sastre (Plaza&Janés)

Tras el éxito de Las frases robadas, la nueva obra de José Luis Sastre relata la decisión de un policía que, sabiendo que arriesga su vida, acepta proteger a una concejala bajo amenaza de muerte. El protagonista mantiene su compromiso pese a la certeza de que ambos serán objetivo de un ataque, motivado por la convicción de que su sacrificio permitirá a otra persona defender su libertad.

Durante los llamados años del plomo, el personaje, como otros anónimos citados por Sastre, actuó frente al riesgo de secuestro o asesinato, enfrentándose al silencio y la injusticia. El relato plantea preguntas sobre el valor de la vida y los límites del sacrificio personal por ideales.

‘Ángeles’, de Denis Johnson

La portada de 'Ángeles' de Denis Johnson (Random House), ópera prima del autor galardonado con el Premio Pulitzer

La figura de Denis Johnson ha vuelto a recuperarse gracias al éxito de la película de Netflix Sueño de trenes (nominada al Oscar). Ahora se recupera la primera novela del autor ganador del Premio Pulitzer por Árbol de humo.

Este debut literario situó al autor entre los descubrimientos más potentes de los años 80, época en que el desencanto impregnaba el panorama social. Publicada originalmente en esa década, la obra retrata el viaje de dos protagonistas —Jamie Mays, quien ha dejado su matrimonio para cruzar el país con sus hijas pequeñas, y Bill Houston, un exmarine y delincuente— en un recorrido que atraviesa desde Oakland hasta Phoenix y expone los márgenes de una sociedad desencantada con el sueño americano.

El relato sigue la ruta de los personajes principales mientras se sumergen en una travesía marcada por moteles, alcohol, sexo y violencia, evidenciando vidas fracturadas por la inercia y la improvisación. En ese contexto, los “ángeles” representan el último vestigio de esperanza para quienes, a pesar de todo, aún conservan algo de inocencia antes de enfrentarse al crimen y la locura. Una novela arrolladora, salvaje y sucia.

‘Gente a cenar’, de Nora Ephron

La cubierta del libro 'Gente a cenar', de Nora Ephron (Libros del Asteroide)

A pesar de que falleció en 2012, la trayectoria de Nora Ephron se ha reivindicado en las nuevas generaciones no tanto por sus películas, sino sobre todo por sus libros.

La editorial Libros del Asteroide se ha encargado de ir recuperando su obra y, tras la publicación de No me gusta mi cuello y No me acuerdo de nada, este volumen recopila reflexiones sobre temas cotidianos y personales, abordando desde la organización de reuniones y el arte culinario hasta experiencias laborales y percepciones sobre la imagen personal.

Entre las ideas destacadas, Nora Ephron analiza con su característico ingenio asuntos como su aversión a los bolsos y a las arrugas y se aventura a compartir recuerdos de su vida sentimental. Otra nueva delicia de la directora de películas como Algo para recordar o Tienes un e-mail.