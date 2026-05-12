Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 13 de mayo: Marta decide ir a Buenos Aires a buscar a Fina

Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

La calma parece imposible en Sueños de libertad. La ficción diaria de Antena 3 encara una de sus semanas más intensas tras los acontecimientos que han marcado los últimos capítulos. Las consecuencias de la pelea que terminó con las muertes de Pelayo y Rodrigo continúan afectando a todos los personajes, mientras nuevas sospechas, confesiones y decisiones límite amenazan con alterar definitivamente el rumbo de varias historias. Sin embargo, será el episodio del miércoles el que concentre algunos de los momentos más determinantes de la semana.

Durante los episodios anteriores, Pablo y Nieves afrontaron definitivamente el deterioro de su matrimonio. Por ello, ambos reunieron a sus hijos para comunicarles que habían decidido separarse, aunque optaron por continuar viviendo bajo el mismo techo con el objetivo de preservar cierta estabilidad familiar.

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Mientras tanto, Begoña volvió a acercarse a Eduardo después de descubrir que era su cumpleaños. Aunque en un primer momento prefirió mantenerse al margen de la celebración organizada por Julia y Manuela, finalmente terminó dejando aflorar sentimientos que todavía permanecían muy presentes entre ambos.

Damián, Digna y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Otra de las historias que avanzó durante la semana fue la de Tasio y Paula. Él decidió romper definitivamente cualquier vínculo con la joven tras asumir que su relación había sido un error. Paula quedó completamente destrozada, mientras Carmen empezó a sospechar que la traición de su marido escondía mucho más de lo que imaginaba.

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Paralelamente, el robo de los camiones siguió generando incertidumbre en la fábrica. Una fuerte crisis asmática sufrida por Gorito delante de Salva y Álvaro despertó nuevas sospechas sobre su posible implicación en el asalto. Poco después, el hallazgo de un inhalador dentro de uno de los vehículos robados aumentó todavía más las dudas en torno al joven.

Además, Claudia y Miguel protagonizaron un nuevo acercamiento durante un encuentro en la cantina, donde volvió a hacerse evidente la complicidad existente entre ellos. Por otro lado, Mabel decidió darle otra oportunidad a Salva, retomando así una relación que parecía rota definitivamente.

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Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 559 del miércoles 13 de mayo

Pero el gran punto de inflexión llegará en el episodio del miércoles. Marta, completamente hundida por la desaparición de Fina, sufrirá una angustiosa pesadilla que aumentará todavía más sus peores temores. Convencida de que algo terrible ha podido ocurrirle, tomará una decisión radical: viajar a Argentina para intentar encontrarla personalmente.

La incertidumbre sobre el destino de Fina llevará a Marta a uno de los momentos más delicados de toda la temporada. El miedo, la desesperación y la sensación de impotencia terminarán empujándola a actuar sin esperar más noticias. Damián, consciente del sufrimiento que atraviesa, respaldará su decisión pese a la preocupación que le genera el viaje y todo lo que pueda descubrir allí.

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El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Al mismo tiempo, la presión sobre Nieves seguirá aumentando. Don Agustín continuará investigando la muerte de Alberto y no dejará de hacer preguntas incómodas relacionadas con el doctor Giralt y los supuestos casos de eutanasia. Aunque la enfermera intentará mantener la calma y esquivar las sospechas, la insistencia del sacerdote acabará desestabilizándola profundamente.

El miércoles también supondrá un antes y un después para Tasio. Incapaz de sostener por más tiempo la mentira, decidirá sincerarse con Carmen y reconocer la relación que mantuvo con Paula. Arrepentido, le pedirá una nueva oportunidad, pero ella seguirá profundamente herida y no parecerá dispuesta a perdonarlo.

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En paralelo, el misterio del robo de los camiones continuará complicándose. Salva confesará a Tasio detalles de su pasado en prisión y compartirá con él sus sospechas sobre Gorito. La situación dará un nuevo giro cuando la fotografía del principal sospechoso aparezca publicada en la prensa. Ese detalle provocará un fuerte impacto en Beatriz, que recordará haber visto anteriormente al joven junto a Álvaro.