Shakira busca unir Latinoamérica con España durante sus conciertos en Madrid con un programa de arte, cine y gastronomía escogidos por ella misma

Shakira en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Shakira ha anunciado este viernes que actuará durante tres días en Madrid en lo que será el futuro Estadio Shakira de la capital, que estará ubicado en el recinto Iberdrola Music, donde se realiza tradicionalmente el festival Mad Cool cada verano. Así, tras adelantar en RTVE que crearía un estadio con su nombre y que sería una producción nunca antes vista en nuestro país, ya hay fechas. Serán los próximos 25, 26 y 27 de septiembre cuando la cantante colombiana ponga el broche de oro a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World en la capital con esta residencia europea.

Más allá del espectáculo musical, del que este lunes se conocerán más detalles, la artista colombiana ha diseñado una propuesta cultural paralela que convertirá estos conciertos en una “experiencia inmersiva”. Bajo el nombre 'Es Latina’, Madrid acogerá una programación que incluirá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todos ellos seleccionados personalmente por la cantante.

El objetivo de esta iniciativa es transformar el espacio en algo más que un escenario de conciertos: una “ciudad paralela” dentro de Madrid en la que confluyan distintas disciplinas artísticas y se celebre la diversidad cultural latina. Según la organización, la denominada “Nación Latina” no es un territorio físico, sino un espacio simbólico unido por el idioma, el ritmo, la creatividad y la resiliencia. “La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas”, escriben.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para los conciertos de Madrid se pondrán a la venta el 27 de marzo a partir de las 10.00 horas y podrán adquirirse a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Antes de esa fecha, se activará un calendario de preventas escalonadas. La primera arrancará el 24 de marzo a las 10.00 horas y estará dirigida a los usuarios registrados en la web oficial de la artista. Al día siguiente, el 25 de marzo a la misma hora, será el turno de la preventa de SMusic, destinada a clientes del Banco Santander. Por último, el 26 de marzo a las 10.00 horas se abrirá la preventa de Live Nation.

Shakira estrenó su nueva tema “Algo Tú”, junto con Beéle n el Zócalo de la CDMX.

Ya hace unos días, la cantante colombiana anunció en el adelanto del programa de RTVE Al cielo con ella que cerraría su gira en Madrid con “más de dos” conciertos en un espacio preparado especialmente para la ocasión. “Voy a tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista”, aseguró.

Ante esto, el martes el Ayuntamiento de Madrid aseguró que no tenía información oficial sobre los conciertos en Madrid, pero que esta semana habría “noticias oficiales por parte de los promotores”.

El anuncio de esta residencia europea llega en un momento especialmente destacado para la artista, que continúa ampliando su gira mundial a lo largo de 2026. Shakira viene de firmar algunos de los mayores hitos de su carrera, como el multitudinario concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a más de 400.000 personas, apenas unos días después de completar una serie récord de 13 actuaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros, con más de 800.000 entradas vendidas.