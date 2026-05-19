Julio Iglesias se querellará contra Yolanda Díaz en el Tribunal Supremo por injurias y calumnias

El cantante Julio Iglesias. (Europa Press)

El cantante Julio Iglesias presentará una querella ante el Tribunal Supremo por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que ella se haya negado a retirar sus comentarios sobre la denuncia que fue interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales a varias empleadas. El entorno del cantante sostiene que esos comentarios dañan su honor y su reputación.

Los representantes legales del cantante y de la ministra de Trabajo estaban convocados este martes en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella. Allí Díaz ha considerado que sus comentarios no han supuesto un daño reputacional ni del honor de Iglesias y, por lo tanto, entiende que no se ha vulnerado su presunción de inocencia, según han apuntado fuentes jurídicas a la agencia EFE.

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En febrero, Iglesias presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda por sus comentarios “injuriosos y calumniosos” sobre la denuncia por presuntos abusos sexuales en el entorno laboral, pero fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ese escrito, el cantante pidió que la ministra reconociera el daño, rectificara sus palabras y lo indemnizara según el alcance de la difusión.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Jesús Hellín - Europa Press)

Las declaraciones de Díaz señaladas por el cantante se hicieron en la red social Bluesky el 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en ‘La Hora de la 1’, en RTVE. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, comentó la ministra en Bluesky.

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“Control, acoso y abuso de poder”

El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. En una investigación publicada por elDiario.es y Univisión después de tres años de trabajo, las mujeres relataron un ambiente de control, acoso y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante.

Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales

La documentación médica mostraba cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las empleadas señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.

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Las mujeres también describieron procedimientos que incluyeron ecografías pélvicas y análisis de embarazo, en un contexto marcado por la discriminación y la vulneración de derechos. Los hechos habrían ocurrido en las mansiones del cantante en el Caribe en 2021.

(Con información de EFE)

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