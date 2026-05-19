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Un informe de Inspección Educativa contradice la versión del juez en el caso de Sandra Peña: el colegio debió activar el protocolo antiacoso

La pasada semana, el Juzgado de Instrucción archivó la querella al considerar que no había caso puesto que el centro sí habría tomado las medidas necesarias

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Pancartas contra el acoso escolar en la huelga general estudiantil en solidaridad con Sandra Peña y su familia y contra el bullying y los discursos de odio, a 28 de octubre de 2025. (María José López/Europa Press)
Pancartas contra el acoso escolar en la huelga general estudiantil en solidaridad con Sandra Peña y su familia y contra el bullying y los discursos de odio, a 28 de octubre de 2025. (María José López/Europa Press)

Un informe de la Inspección Educativa, elaborado pocos días después del suicidio de Sandra Peña, constató que el colegio privado concertado de esta alumna sevillana de 14 años, víctima de un posible caso de acoso escolar, no habría adoptado medidas adecuadas frente a la situación que padecía, según ha adelantado este martes el Diario de Sevilla.

La joven se quitó la vida en octubre de 2025 y los padres acusaron entonces a su centro escolar Irlandesas de Loreto de no presentar atención a las peticiones de intervención de la familia ante al comportamiento de los compañeros hacia la menor.

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La familia se querelló contra el centro, pero la semana pasada el Juzgado de Instrucción número siete del Tribunal de Instancia de Sevilla sostuvo que no había caso puesto que el centro sí habría tomado medidas necesarias. Pero ahora, ha salido a la luz un informe que indica que no consta que el centro iniciara un procedimiento corrector ante las presuntas conductas contra la joven.

Varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han concentrado este viernes en una plaza cercana a la vivienda de la joven de 14 años que este miércoles se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón, en la que han rendido homenaje a la menor, y han denunciado presuntos casos de acoso escolar en el centro. El tío de la menor, presente en la concentración, ha anunciado que tomarán las medidas legales necesarias. (Europa Press)

Los inspectores consideran que se debería haber activado el protocolo antiacoso

El juez que instruía el caso señaló en su auto que el colegio sí adoptó medidas de protección tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, como la separación de las presuntas acosadoras y el seguimiento psicopedagógico, y se refirió a la falta de relación de causalidad entre la actuación del centro y el suicidio, ocurrido fuera de las instalaciones escolares. Es más, el magistrado insistía en que el hecho de que no se activara formalmente el protocolo de acoso no implica necesariamente que el desenlace pudiera haberse evitado. En el auto señala que dicho protocolo es “indudablemente eficaz”, aunque añade que eso no permite concluir que su aplicación hubiera impedido “la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”.

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Ahora bien, los inspectores de Educación corroboran en su informe -elaborado antes que el fallo- al menos tres incidentes entre Sandra y sus presuntas acusadoras, que habrían incluido insultos y vejaciones. Por ello, consideran que los hechos deberían haber supuesto la apertura del correspondiente protocolo de acoso y de autolisis.

Tras conocerse el archivo provisional de la querella contra el centro, los padres de Sandra Peña anunciaron que recurrirán una decisión que los “hunde y destroza más”, mientras que el colegio reiteró que siempre actuó “guiado por la responsabilidad, la prudencia y la voluntad de proteger” a la alumna. Ahora, el proceso continuará por la vía civil al considerar agotado el recorrido penal del caso. No obstante, el auto también recoge que “nadie esperaba que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida” y remarca la falta de una relación de causalidad suficiente entre las presuntas omisiones atribuidas al centro y el suicidio de la adolescente.

Información de apoyo y ayuda

Si necesitas ayuda, llama a un amigo o familiar de confianza, las personas de tu alrededor querrán ayudarte. Si no te sientes preparado para hablar con ellos, puedes llamar al teléfono de la esperanza (para España): 717 003 717 o a la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad: 024. También hay asociaciones con las que puedes contactar como Papageno o La niña Amarilla.

*Con información elaborada por EFE.

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