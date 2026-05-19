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Los creadores de ‘Stranger Things’ revelan que David Harbour no fue su primera opción para interpreta a Jim Hopper: “Todo ocurre por una razón”

Los hermanos Duffer han confesado que ofrecieron el papel a Billy Crudrup, pero en aquel momento el actor estaba enfocado en su carrera cinematográfica

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Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta temporada.

La figura de Jim Hopper, interpretada por David Harbour, se ha consolidado como uno de los pilares de la serie Stranger Things, encarnando al jefe de policía de Hawkins y desempeñando el papel de padre adoptivo de Eleven. Sin embargo, los propios creadores de la ficción, Matt y Ross Duffer, han revelado que Harbour no fue su primera elección para ese personaje, según adelantó el portal especializado en industria del entretenimiento Deadline.

La primera opción para interpretar a Hopper fue Billy Crudup, quien en aquel momento no tenía una presencia constante en proyectos televisivos, tal y como señalaron los Duffer, sino que estaba más centrado en su carrera en el cine.

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Esta información se conoció después de que Harbour, en una entrevista para el pódcast Happy Sad Confused, se refiriera al proceso de casting: “Estoy bastante seguro de que fui la segunda opción, y no sé a quién sustituí. ¿Quizá la tercera opción? ¿Cómo acabé siendo elegido como jefe Hopper y quién tuvo que rechazar el papel para que yo pudiera interpretarlo?”.

Las consecuencias del rechazo para ambos actores

Actualmente, Billy Crudup se encuentra vinculado de manera estable a la plataforma de streaming Apple TV a través de la serie The Morning Show, en la que ha conseguido dos premios Emmy, máximos galardones de la televisión estadounidense, y también participó en Gypsy en Netflix un año después del estreno de Stranger Things.

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The Morning Show
Reese Witherspoon y Billy Crudup en la tercera temporada de "The Morning Show"

El salto a Harbour ocurrió tras la intervención de un director de casting, que sugirió su nombre para el papel. El actor realizó una sola audición, sin la presencia de los creadores durante la grabación. Una vez visualizaron la cinta, la decisión fue automática: “Vino, leyó e hizo una sola toma. Ni siquiera estuvimos presentes, solo vimos la grabación y fue tan evidente, al instante: Este es Hopper”. Lo eligieron de inmediato, según la reconstrucción de Ross Duffer.

Un éxito que dinamitó cualquier expectativa

El éxito de Stranger Things fue inmediato tras su debut en Netflix en 2016. Hasta la fecha, la serie acumula doce premios Emmy y volverá a competir en la edición de este año. Entre sus derivados, destaca la producción animada Stranger Things: Relatos del ‘85, renovada ya por una segunda temporada, así como una ‘precuela’ para Broadway con una versión grabada prevista para su adaptación a largometraje.

David Harbour en la premiere de la última temporada de 'Stranger Things'. REUTERS/Daniel Cole
David Harbour en la premiere de la última temporada de 'Stranger Things'. REUTERS/Daniel Cole

Los propios hermanos Duffer han insistido en que la elección de Harbour se produjo tras la negativa de Crudup. Matt Duffer subrayó: “Todo ocurre por un motivo”. Este viraje en el reparto resultó decisivo para la trayectoria de la serie, cuyo universo narrativo ha seguido ampliándose en distintas plataformas y formatos.

La carrera de Harbour vivió una transformación a partir de su incorporación como Hopper, mientras Crudup ya tenía una trayectoria de lo más consolidada después de haber trabajado con directores como Barry Levinson, Woody Allen, Stephen Frears, Cameron Crowe, Tim Burton, J.J. Abrams, Zack Snyder, Michael Mann o Ridley Scott.

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