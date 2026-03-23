Shakira anuncia tres fechas más para su residencia en Madrid con un estadio que será “una obra de arte en sí misma”

Shakira continúa engordando la residencia europea que acogerá Madrid para dar fin a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Si hace unos días la colombiana anunciaba que actuaría el 25, 26 y 27 de septiembre en el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music de Madrid, la alta demanda ha llevado a anunciar tres conciertos más los días 18, 19 y 20 de septiembre.

Así lo han anunciado este miércoles Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, y Agustin Pérez Torres, uno de los arquitectos del estadio, en una rueda de prensa que ha tenido lugar esta tarde en la capital. Sin embargo, está por ver si la promesa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se cumple tras asegurar que habría diez fechas.

También han dado más información de este recinto que será construido especialmente para la ocasión en el lugar donde anualmente se celebra el MadCool. Como aseguran desde el equipo de la cantante, el estadio "será una obra de arte en sí misma" que estará diseñada por el grupo BIG-Bjarke Ingels Group, que han trabajado para Galeries Lafayette en Francia o para la Filarmónica del Vltava, en Dinamarca.

Render del Estadio Shakira (Sony Music)

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