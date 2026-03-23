España Cultura

Shakira anuncia tres fechas más para su residencia en Madrid con un estadio que será “una obra de arte en sí misma”

Por ahora, la cantante colombiana lleva ya anunciadas seis fechas, cerca de las diez que ha asegurado que habrá el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida

Guardar

Shakira continúa engordando la residencia europea que acogerá Madrid para dar fin a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Si hace unos días la colombiana anunciaba que actuaría el 25, 26 y 27 de septiembre en el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music de Madrid, la alta demanda ha llevado a anunciar tres conciertos más los días 18, 19 y 20 de septiembre.

Así lo han anunciado este miércoles Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, y Agustin Pérez Torres, uno de los arquitectos del estadio, en una rueda de prensa que ha tenido lugar esta tarde en la capital. Sin embargo, está por ver si la promesa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se cumple tras asegurar que habría diez fechas.

También han dado más información de este recinto que será construido especialmente para la ocasión en el lugar donde anualmente se celebra el MadCool. Como aseguran desde el equipo de la cantante, el estadio "será una obra de arte en sí misma" que estará diseñada por el grupo BIG-Bjarke Ingels Group, que han trabajado para Galeries Lafayette en Francia o para la Filarmónica del Vltava, en Dinamarca.

Render del Estadio Shakira (Sony
Render del Estadio Shakira (Sony Music)

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

ShakiraConciertosMadridMúsicaMúsica EspañaComunidad de MadridEspaña-NoticiasEspaña-Cultura

Últimas Noticias

Un estudiante escribe a Juan Gómez-Jurado para un examen sobre uno de sus libros y esta es la respuesta del escritor: “¿De verdad me estás pidiendo ayuda?”

El autor de la trilogía ‘Reina Roja’ ha compartido a través de sus redes sociales tanto la surrealista petición como la contestación

Un estudiante escribe a Juan

Paul McCartney se sincera sobre el día que John Lennon anunció su salida de Los Beatles: “Fue un shock enorme. Pensé que aún teníamos más potencial”

Tras el estreno de ‘Paul McCartney: Hombre a la fuga’, disponible en Prime Video, se han recuperado unas declaraciones del músico sobre el final de la mítica banda

Paul McCartney se sincera sobre

El universo de Haruki Murakami se transforma en novela gráfica: una adaptación imprescindible para los amantes del cómic y de la obra del escritor

Se publica ‘Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos’, en la que se ‘reinterpreta’ en formato de viñetas algunos de los relatos más célebres del autor japonés

El universo de Haruki Murakami

Pedro Almodóvar habla de por qué su padre no sale de forma explícita en sus películas: “Hay muchas cosas de él en mis personajes femeninos”

El director habla de su progenitor, que falleció cuando era pequeño, en una entrevista con Infobae desvelando algunos datos sobre la presencia en su cine

Pedro Almodóvar habla de por

Los mejores libros de la semana: de Roberto Bolaño a Pedro Almodóvar pasando por el último Premio Alfaguara

Recopilamos las novedades más interesantes de la última semana de marzo de 2026: de ensayos a guiones de cine, pasando por entrevistas y novelas galardonadas

Los mejores libros de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres errores que comente la

Tres errores que comente la mayoría de personas después de un accidente de tráfico, según una experta en seguros

La Justicia de Madrid tumba la tasa de basuras del Ayuntamiento de Almeida por falta de transparencia en su aprobación

La Justicia gallega niega la incapacidad permanente a una enfermera que sufre de covid persistente por no alcanzar un grado suficiente de limitación

El PP se querella contra Tezanos y su CIS por subestimar a su partido e “inflar al PSOE”: “Cuando se cometen tantos errores y no se corrigen, es manipular”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que defendió su arraigo en España al tener una novia con la que planeaba casarse

ECONOMÍA

La Comunidad de Madrid pierde

La Comunidad de Madrid pierde atractivo: la inversión extranjera cae un 40% en 2025, pero se mantiene como la principal región receptora

Los beneficiarios del ingreso mínimo vital que no presenten la declaración de la Renta podrían perderlo

La Justicia de Madrid tumba la tasa de basuras del Ayuntamiento de Almeida por falta de transparencia en su aprobación

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

DEPORTES

Marcos Llorente se pronuncia sobre

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”

El Gran Premio de Brasil de MotoGP, marcado por la polémica de un asfalto en mal estado: “Es inaceptable”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena