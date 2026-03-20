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Shakira anuncia tres conciertos en Madrid con un estadio propio que se construirá en el Iberdrola Music: fechas, cuándo y dónde comprar las entradas

Después de que adelantase en RTVE que cerraría su gira con la construcción del Estadio Shakira, la artista confirma ahora una residencia de tres noches en la capital en la que habrá una “amplia variedad de actividades”

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Shakira para la promoción de
Shakira para la promoción de 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

Shakira construirá un estadio en el espacio Iberdrola Music de Madrid —ubicado en el distrito de Villaverde, donde se celebra el MadCool, de más de 185.000 metros cuadrados—, para acoger lo que será la residencia europea de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Así lo ha anunciado este viernes, después de que la cantante adelantase hace unos días en RTVE que cerraría el tour en la capital con la construcción del “Estadio Shakira”. “Será algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en nuestro país”, aseguró en el avance del programa Al cielo con ella, que conduce Henar Álvarez y que se estrena este domingo.

Los conciertos se celebrarán el 25, 26 y 27 de septiembre en este espacio que está por construir y del que se conocerá más información este lunes, cuando tenga lugar la rueda de prensa. Ya durante la entrevista, la cantante de Barranquilla anunció que serían “más de dos días”.

Como avanza Live Nation, la promotora oficial del evento, “la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo” donde celebrará “las raíces culturales compartidas”. Shakira vivió en España cerca de una década, tras comenzar una relación con el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué en 2010, que duró hasta su separación en 2022. En suelo catalán también nacieron sus hijos, Milan y Sasha.

Según la información facilitada por la organización, en la residencia transformará habrá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas curadas por Shakira bajo el nombre 'Es Latina’. Porque, como explican, la “nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para los conciertos en Madrid saldrán a la venta el próximo 27 de marzo a las 10.00 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Sin embargo, antes de la venta general, se habilitará un sistema escalonado de preventas. La primera de ellas, destinada a los seguidores registrados en la página oficial de la artista (shakira.com), comenzará el 24 de marzo a las 10.00 horas. Un día después, el 25 de marzo a la misma hora, tendrá lugar la preventa del SMusic para clientes del Banco Santander, mientras que el 26 de marzo se abrirá la de Live Nation, también a partir de las 10.00 horas.

El anuncio de esta residencia europea llega en un momento triunfal para la artista, que continúa ampliando su gira mundial a lo largo de 2026. De hecho, viene de batir récords de asistencia en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a más de 400.000 personas, después de completar una serie de 13 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, donde vendió más de 800.000 entradas, convirtiéndose en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira.

Antes de su paso por Madrid, Shakira actuará el próximo 2 de mayo en Río de Janeiro como cabeza de cartel del concierto Todo Mundo No Rio, que se celebrará en la playa de Copacabana.

Estos logros se suman a un momento especialmente destacado para la cantante colombiana, que recientemente ha sido nominada al Rock & Roll Hall of Fame. Desde su lanzamiento en febrero de 2025, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha consolidado como la gira más taquillera de la historia realizada por un artista hispano.

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