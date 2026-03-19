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¿Por qué Jason Momoa reaparece en ‘Dune: Parte Tres’ si su personaje murió en la primera entrega? La historia de Duncan Idaho en la saga original

Muchos fans se han preguntado con la llegada del primer tráiler como es posible que su personaje siga vivo

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Jason Momoa como Duncan Idaho
Jason Momoa como Duncan Idaho en 'Dune: Parte Tres'

En Dune: Parte Tres el regreso de Jason Momoa no es un truco barato, sino la puerta de entrada a uno de los conceptos más inquietantes del universo de Frank Herbert: los gholas. El tráiler ya deja clara la jugada: Duncan Idaho vuelve a la vida, pero no exactamente como el guerrero que conocimos, sino como Hayt, una versión reconstruida de sí mismo con un pasado borrado y un futuro lleno de dudas.

En el mundo de Dune, un ghola es un ser humano regenerado a partir de células de un individuo muerto, cultivadas en los tanques axlotl por la siniestra facción de los Bene Tleilax. No es simplemente un clon al uso, sino una especie de “resurrección artificial” que conserva el cuerpo y la personalidad básica del original, pero inicialmente sin sus recuerdos. La particularidad de los gholas es que esos recuerdos pueden volver bajo circunstancias extremas: traumas, choques emocionales o manipulaciones específicas pueden desbloquear la memoria de la vida anterior y hacer que el ghola recuerde quién fue. En términos sencillos: es alguien que ha muerto, ha sido recreado en laboratorio y vive con una identidad prestada… hasta que algo despierta al verdadero “yo” que llevaba dentro.

Vive el épico final. Duna: Parte Tres, solo en cines este diciembre. Dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Villeneuve y Brian K. Vaughan, Duna: Parte Tres se basa en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, y nos entrega la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. La película cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, con Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem, y presenta a los nuevos talentos Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

Duncan Idaho, de héroe caído a “muerto viviente”

En la primera Dune de Denis Villeneuve, Duncan Idaho moría de forma heroica, sacrificándose para proteger a Paul y Jessica en Arrakis. Su destino parecía cerrado, lo que hace aún más impactante verlo regresar en el avance de Dune: Parte Tres. Lo que la película hace es recoger fielmente el material de El mesías de Dune: los Bene Tleilax crean un ghola a partir del cuerpo de Duncan y lo presentan a Paul como Hayt, un regalo envenenado cargado de implicaciones políticas y personales.

Ese Hayt tiene el rostro y las habilidades de Duncan, pero se mueve como alguien desubicado, sin memoria consciente de su vida pasada, convertido en instrumento de una conspiración para desestabilizar al ahora emperador Paul Atreides. El conflicto dramático nace precisamente de ahí: ¿es este hombre el amigo que murió por ti o una trampa diseñada para destruirte desde dentro?

Jason Momoa en 'Dune: Parte
Jason Momoa en 'Dune: Parte Tres'

El tráiler de Dune: Parte Tres deja varios guiños para quienes conocen la saga. Jason Momoa aparece con un aspecto ligeramente distinto, más contenido y casi espectral, subrayando que este Duncan no es simplemente “el mismo de antes”. Su presencia cerca de Paul, en escenas de tensión política y religiosa, sugiere que su papel será clave en el equilibrio entre el mito del Mesías y el hombre que aún intenta sobrevivir bajo la corona imperial. Aunque los estudios han sido prudentes con los detalles, el material promocional insiste en identificar a Momoa como Hayt, el nombre que recibe el ghola de Duncan en las novelas. Eso abre la puerta a que la película explore no solo su regreso, sino el proceso de recuperación de sus recuerdos y la pregunta de fondo: ¿qué queda de Duncan bajo las capas de condicionamiento tleilaxu?

Dune: Parte Tres llegará a los cines el 18 de diciembre, presentada como la culminación del arco de Paul Atreides y la adaptación de los acontecimientos de “El mesías de Dune”. La inclusión de Hayt/Duncan Idaho apunta a una entrega más introspectiva y política, donde la ciencia ficción se mezcla con el terror existencial: incluso la muerte puede convertirse en herramienta de manipulación. Para el gran público, la película tendrá que hacer algo muy concreto: explicar sin tecnicismos qué es un ghola y por qué el regreso de Momoa no contradice la primera parte, sino que la amplifica. Si Villeneuve acierta el tono, el espectador entenderá que no está viendo un simple “milagro” de resurrección, sino a un hombre atrapado entre dos vidas, obligado a descubrir si sigue siendo él mismo… o solo una arma con recuerdos prestados

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