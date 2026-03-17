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Primer tráiler de “Duna: Parte Tres”: el dramático cambio de Timothée Chalamet para la última entrega de la trilogía

17 años después, Paul Atreides enfrenta las consecuencias de su ascenso al poder

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Vive el épico final. Duna: Parte Tres, solo en cines este diciembre. Dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Villeneuve y Brian K. Vaughan, Duna: Parte Tres se basa en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, y nos entrega la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. La película cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, con Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem, y presenta a los nuevos talentos Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

Denis Villeneuve presentó este martes el primer avance de la tercera y última entrega de su trilogía de ciencia ficción, Duna, que llega a las salas de Estados Unidos el 18 de diciembre de 2026.

El tráiler, lanzado tras una proyección exclusiva en Los Ángeles, muestra a Timothée Chalamet como un Paul Atreides visiblemente transformado, con cicatrices rojizas alrededor de los ojos y una mirada amenazante, muy distinta a la del protagonista de las entregas anteriores.

La secuencia incluye batallas espaciales, combates terrestres y un diálogo en voz en off entre Paul y su madre Lady Jessica —interpretada por Rebecca Ferguson— que anticipa el peso emocional del relato: “Tu padre nunca inició una guerra”, le responde ella.

El tráiler exclusivo revela a
El tráiler exclusivo revela a Timothée Chalamet como un Paul Atreides transformado y en conflicto, con cicatrices y una mirada más oscura (Warner Bros.)

La historia se basa en Dune: Messiah (1969), la novela de Frank Herbert considerada durante largo tiempo demasiado compleja para ser adaptada al cine.

El filme transcurre 17 años después de los hechos de Duna: Parte Dos y, según declaró Villeneuve en el evento de presentación del tráiler, la historia sigue a Paul enfrentando las consecuencias de acumular demasiado poder.

“El corazón del filme sigue siendo la relación entre Paul y Chani”, afirmó el director.

La relación entre Paul y
La relación entre Paul y Chani, interpretados por Timothée Chalamet y Zendaya, se mantiene como eje central en el desenlace de la trilogía (Warner Bros.)

El avance también indica una reconciliación entre Paul y la guerrera fremen Chani (interpretada por Zendayapregunta: “Si tenemos una niña, ¿cómo deberíamos llamarla?”.

Los hijos gemelos de ambos personajes, Leto II y Ghanima, serán interpretados por Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

Entre los nuevos fichajes del reparto destaca Robert Pattinson como Scytale, un villano de cabello platino descrito como un ser transhumano. También se anunció la incorporación de Isaach de Bankolé como Farok, líder fremen, cuya participación no había sido revelada previamente.

La tercera entrega introduce a
La tercera entrega introduce a Robert Pattinson como el villano transhumano Scytale (Warner Bros.)

Jason Momoa regresa como Duncan Idaho —resucitado de alguna forma—, mientras que Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Léa Seydoux tendrán roles más protagónicos que en la entrega anterior.

Ferguson, en cambio, confirmó en el pódcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz que su participación en la película se limita a una sola escena.

La actriz reveló que su personaje originalmente no iba a aparecer en la tercera entrega —en coherencia con la novela original, donde Lady Jessica no figura— y que fue Villeneuve quien decidió incluirla brevemente.

Rebecca Ferguson confirma que Lady
Rebecca Ferguson confirma que Lady Jessica solo aparece en una escena, decisión que se aparta de la novela original de Frank Herbert (Warner Bros.)

“Caminé hacia un set que conozco tan bien, sabiendo que no tengo un papel en él. Hay mucho miedo a quedarme fuera”, expresó.

Villeneuve, por su parte, admitió que no tenía planeado volver tan pronto al universo Duna. “Fui con mi equipo y dije: ‘Me tomo un descanso. Eso es todo. Adiós’”, relató en el lanzamiento del tráiler.

Sin embargo, las imágenes del tercer filme no dejaban de aparecer en su mente durante las noches y las reacciones positivas del público a la segunda parte terminaron por convencerlo de completar la trilogía antes de lo previsto. “No por nostalgia, sino por urgencia”, precisó.

Anya Taylor-Joy también integra el
Anya Taylor-Joy también integra el elenco de la nueva película de la saga "Duna" (Warner Bros.)

Según el director, si la primera película era contemplativa y la segunda un filme bélico, esta tercera entrega es “un thriller, cargado de acción y tensión”.

Timothée Chalamet, en declaraciones recogidas por Variety durante un evento conjunto con CNN en la Universidad de Texas en Austin, describió Duna: Parte Tres como “la más extraña” de la trilogía y admitió haber encarado el rodaje con mayor intensidad que en las entregas anteriores, impulsado por el trabajo previo en A Complete Unknown y Marty Supreme.

“No quería ser complaciente en ningún momento. Todo era sagrado”, señaló.

El actor también celebró a Villeneuve en un mensaje en vídeo proyectado en la presentación de Los Ángeles, calificándolo de “maestro del cine” y destacando que la trilogía ha sido un proceso de más de 150 días de rodaje a lo largo de ocho años.

"Duna: Parte Tres" se inspira
"Duna: Parte Tres" se inspira en la compleja novela Dune: Messiah de Frank Herbert, situada 17 años después de la segunda película (Warner Bros.)

La película fue rodada el pasado verano en Budapest y en el desierto árabe, utilizando en parte cámaras IMAX. Duna: Parte Tres competirá en taquilla el día de su estreno con Avengers: Doomsday.

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